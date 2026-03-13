吸尘和湿拖
所有系列
MultiSteam 手持式多功能蒸汽清洁器
已停产
支持
FC7012/81
前往商店
Important Information Manual Philips SteamCleaner Multi Handheld steam cleaner
User Manual Philips SteamCleaner Multi Handheld steam cleaner
全部 (7)
何时清洁/更换飞利浦无绳吸尘器的微细纤维清洁布
我可以在飞利浦蒸汽清洁器的水箱中加入清洁剂吗？
飞利浦吸尘器的附件是否与其它型号兼容？
何时应更换飞利浦 MultiSteam 随心净的软垫？
飞利浦真空吸尘器的型号/序列号位于何处？
如何使 MultiSteam 随心净的软垫保持良好状态
如何提高飞利浦 MultiSteam 随心净的性能？
我的飞利浦 SteamCleaner Multi 手持式吸尘器不加热
蓝色“蒸汽就绪”指示灯在蒸汽熨烫过程中时亮时灭。
我的飞利浦 SteamCleaner Multi 不释放蒸汽
检查您的保修期限，并开始产品更换或维修
保修
我们的产品保修政策
联系飞利浦
我们很乐意为您服务