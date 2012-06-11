AquaTrio 吸尘与湿拖系统
吸尘、湿拖和抹干，一次搞定
飞利浦全新的 AquaClean 可同时进行吸尘、湿拖和抹干，让您省时又省力。快速旋转的微细纤维滚刷一步到位进行除污、去渍和清除液体，让您获得理想效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
吸尘、湿拖和抹干，一次搞定
省时、省力。*
- 3 合 1
- 三重加速技术
- Aqua Cyclone
- 所有硬地板
独特的三重加速技术，实现高效清洁
三重加速技术让三种清洁同步进行：– 旋风吸尘技术：有效吸走尘土并使污垢松动 – 湿式拖地：第一个快速旋转滚刷有效清除污渍和液渍 – 抹干：第二个快速旋转滚刷吸收残余水分，可缩短干燥时间
地板干得更快*
强劲而柔软的微细纤维滚刷每分钟转动 6700 次，有效清理污垢和污渍，还适用于不同形状的地板，甚至可以清洁缝隙。使用时清洁滚刷可自动清洁，因为净水不断作用于清洁滚刷，而且离心力促使滚刷中从地板上吸取的污渍和水分进入污水箱。为了获得理想的清洁性能，建议每隔 6 个月更换一次 AquaClean 清洁滚刷。
防过敏质量经过 ECARF 测试
配备水过滤的 AquaTrio 由过敏症研究基金会欧洲中心认证为防过敏。其 Aqua Cyclone 可以将污垢、灰尘和过敏原吸入水中，使其无法再漂浮在空气中。AquaTrio 可以去除猫狗毛发、尘螨或花粉中 99.95% 的过敏原，营造防过敏原的家庭环境。
一个水箱可用于清洁 60 多平方米
一满箱 700 毫升水可清洁 60 多平方米硬地板；仅用较少的水即可清洁很大的区域。
污水箱满/净水箱空指示灯
当污水箱需要清空时 LED 指示灯亮起，或当净水箱需要加水时该指示灯闪烁，且设备将停止运行。
适合硬地板**
适合硬地板（适合湿式拖地）：实木地板、镶木地板、强化木地板、塑胶地板/油毡地板、磁砖/陶瓷地板、大理石/天然石材地板。
带冲洗盘的自动清洁设备
无需每次都手动清洁产品。飞利浦 AquaClean 可自动清洁。只需将产品放在专门设计的冲洗盘上，倒入一杯自来水，然后开启产品几秒钟即可。
无论冷/热水、有/无洗涤剂，均可有效清洁
借助 AquaFairy，使用自来水便可获得出众的清洁效果。但如果需要，您也可以选择添加清洁剂。您也可以使用冷水或温水。完全由您作主！
分离式净水箱和污水箱
净水箱和污水箱分离，确保始终使用干净的水拖地，所有污垢和过敏原会留在污水箱中。
节约多达 50%的能源。节省多达 70% 的水***
与吸尘相比，高效能源利用可节省多达 50% 的能耗。湿式拖地时还可以节省多达 70% 的水。
技术规格
-
喷嘴和附件
- 包含附件
-
冲洗盘
- 吸嘴宽度
-
320 mm
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
790 x 390 x 395
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
305 x 320 x 1150
mm
- 产品重量
-
7.3
kg
- 重量（含包装）
-
10.8
kg
-
可持续发展
- 节约能耗
-
Yes
-
性能
- 输入功率 (IEC)
-
最大 500
W
- 机械功率
-
6700 转/分
- 清洁技术
-
Triple-Acceleration Technology
- 拖地部件
-
2 个微细纤维旋转刷
-
过滤
- 过滤系统
-
旋风过滤。无需清洁过滤网
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可用性
- 操作半径
-
8.5
m
- 净水箱容量（最大）
-
0.65
l
- 电线长度
-
8
m
- 可使用的清洁剂
-
用清洁剂或直接用水进行清洁
- 污水箱容量（最大）
-
0.8
l
- 每水箱可清洁面积
-
超过 60 平方米
- 净水：注水指示灯
-
是，LED 指示灯
- 在清洁进行时更换毛刷
-
不需要
- 污水箱：满盛指示灯
-
Yes, LED indicator
- 要清洁的过滤器
-
无
- 配有提手，易于搬运
-
Yes
- 可前后移动
-
Yes
- 电源
-
有线
- 启动时间
-
立即
- 适合实木地板和镶木地板
-
是
- * 适合湿式拖地
- ** 与 2200 瓦吸尘器和常规拖地方法相比
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