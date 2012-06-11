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  • 吸尘、湿拖和抹干，一次搞定 吸尘、湿拖和抹干，一次搞定 吸尘、湿拖和抹干，一次搞定

    AquaTrio 吸尘与湿拖系统

    FC7070/81

    吸尘、湿拖和抹干，一次搞定

    飞利浦全新的 AquaClean 可同时进行吸尘、湿拖和抹干，让您省时又省力。快速旋转的微细纤维滚刷一步到位进行除污、去渍和清除液体，让您获得理想效果。

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    AquaTrio 吸尘与湿拖系统

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    吸尘、湿拖和抹干，一次搞定

    省时、省力。*

    • 3 合 1
    • 三重加速技术
    • Aqua Cyclone
    • 所有硬地板
    独特的三重加速技术，实现高效清洁

    独特的三重加速技术，实现高效清洁

    三重加速技术让三种清洁同步进行：– 旋风吸尘技术：有效吸走尘土并使污垢松动 – 湿式拖地：第一个快速旋转滚刷有效清除污渍和液渍 – 抹干：第二个快速旋转滚刷吸收残余水分，可缩短干燥时间

    地板干得更快*

    地板干得更快*

    强劲而柔软的微细纤维滚刷每分钟转动 6700 次，有效清理污垢和污渍，还适用于不同形状的地板，甚至可以清洁缝隙。使用时清洁滚刷可自动清洁，因为净水不断作用于清洁滚刷，而且离心力促使滚刷中从地板上吸取的污渍和水分进入污水箱。为了获得理想的清洁性能，建议每隔 6 个月更换一次 AquaClean 清洁滚刷。

    防过敏质量经过 ECARF 测试

    防过敏质量经过 ECARF 测试

    配备水过滤的 AquaTrio 由过敏症研究基金会欧洲中心认证为防过敏。其 Aqua Cyclone 可以将污垢、灰尘和过敏原吸入水中，使其无法再漂浮在空气中。AquaTrio 可以去除猫狗毛发、尘螨或花粉中 99.95% 的过敏原，营造防过敏原的家庭环境。

    一个水箱可用于清洁 60 多平方米

    一个水箱可用于清洁 60 多平方米

    一满箱 700 毫升水可清洁 60 多平方米硬地板；仅用较少的水即可清洁很大的区域。

    污水箱满/净水箱空指示灯

    污水箱满/净水箱空指示灯

    当污水箱需要清空时 LED 指示灯亮起，或当净水箱需要加水时该指示灯闪烁，且设备将停止运行。

    适合硬地板**

    适合硬地板**

    适合硬地板（适合湿式拖地）：实木地板、镶木地板、强化木地板、塑胶地板/油毡地板、磁砖/陶瓷地板、大理石/天然石材地板。

    带冲洗盘的自动清洁设备

    带冲洗盘的自动清洁设备

    无需每次都手动清洁产品。飞利浦 AquaClean 可自动清洁。只需将产品放在专门设计的冲洗盘上，倒入一杯自来水，然后开启产品几秒钟即可。

    无论冷/热水、有/无洗涤剂，均可有效清洁

    无论冷/热水、有/无洗涤剂，均可有效清洁

    借助 AquaFairy，使用自来水便可获得出众的清洁效果。但如果需要，您也可以选择添加清洁剂。您也可以使用冷水或温水。完全由您作主！

    分离式净水箱和污水箱

    分离式净水箱和污水箱

    净水箱和污水箱分离，确保始终使用干净的水拖地，所有污垢和过敏原会留在污水箱中。

    节约多达 50%的能源。节省多达 70% 的水***

    节约多达 50%的能源。节省多达 70% 的水***

    与吸尘相比，高效能源利用可节省多达 50% 的能耗。湿式拖地时还可以节省多达 70% 的水。

    技术规格

    • 喷嘴和附件

      包含附件
      冲洗盘
      吸嘴宽度
      320 mm

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      790 x 390 x 395  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      305 x 320 x 1150  mm
      产品重量
      7.3  kg
      重量（含包装）
      10.8  kg

    • 可持续发展

      节约能耗
      Yes

    • 性能

      输入功率 (IEC)
      最大 500  W
      机械功率
      6700 转/分
      清洁技术
      Triple-Acceleration Technology
      拖地部件
      2 个微细纤维旋转刷

    • 过滤

      过滤系统
      旋风过滤。无需清洁过滤网

    • 可用性

      操作半径
      8.5  m
      净水箱容量（最大）
      0.65  l
      电线长度
      8  m
      可使用的清洁剂
      用清洁剂或直接用水进行清洁
      污水箱容量（最大）
      0.8  l
      每水箱可清洁面积
      超过 60 平方米
      净水：注水指示灯
      是，LED 指示灯
      在清洁进行时更换毛刷
      不需要
      污水箱：满盛指示灯
      Yes, LED indicator
      要清洁的过滤器
      配有提手，易于搬运
      Yes
      可前后移动
      Yes
      电源
      有线
      启动时间
      立即
      适合实木地板和镶木地板

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    • ** 与 2200 瓦吸尘器和常规拖地方法相比

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