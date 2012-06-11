地板干得更快*

强劲而柔软的微细纤维滚刷每分钟转动 6700 次，有效清理污垢和污渍，还适用于不同形状的地板，甚至可以清洁缝隙。使用时清洁滚刷可自动清洁，因为净水不断作用于清洁滚刷，而且离心力促使滚刷中从地板上吸取的污渍和水分进入污水箱。为了获得理想的清洁性能，建议每隔 6 个月更换一次 AquaClean 清洁滚刷。