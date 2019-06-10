充电式立式吸尘器配件
适用于 SpeedPro 和 5000 系列的替换滤网
替换滤网与飞利浦 SpeedPro、SpeedPro Aqua、5000 系列和 5000 系列 Aqua 兼容。包装中随附可水洗海绵滤网，建议每两周清洗一次，每 6 个月更换一次。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
适用于 SpeedPro 和 5000 系列的替换滤网
飞利浦原装替换滤网
可水洗海绵滤网，性能更长效
海绵滤网可以在水龙头下或在洗衣机中轻松清洗，获得更长久的性能。
技术规格
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普通参数
- 适用于
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以下飞利浦无绳立式吸尘器 SpeedPro 和 5000 系列：FC6721-FC6728 SpeedPro Aqua 和 5000 系列 Aqua：FC6729
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可持续发展
- 包装
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90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
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100% 再生纸
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包含
- 可水洗海绵滤网
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1x
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