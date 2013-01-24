适用于 SpeedPro 和 5000 系列的替换滤网
替换滤网与飞利浦 SpeedPro、SpeedPro Aqua、5000 系列和 5000 系列 Aqua 兼容。包装中随附可水洗海绵滤网，建议每两周清洗一次，每 6 个月更换一次。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
适用于 SpeedPro 和 5000 系列的替换滤网
替换滤网与飞利浦 SpeedPro、SpeedPro Aqua、5000 系列和 5000 系列 Aqua 兼容。包装中随附可水洗海绵滤网，建议每两周清洗一次，每 6 个月更换一次。 查看所有优势
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适用于 SpeedPro 和 5000 系列的替换滤网
替换滤网与飞利浦 SpeedPro、SpeedPro Aqua、5000 系列和 5000 系列 Aqua 兼容。包装中随附可水洗海绵滤网，建议每两周清洗一次，每 6 个月更换一次。 查看所有优势