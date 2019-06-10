搜索词

  • 适用于 SpeedPro 和 5000 系列的替换滤网 适用于 SpeedPro 和 5000 系列的替换滤网 适用于 SpeedPro 和 5000 系列的替换滤网

    充电式立式吸尘器配件

    FC8009/81

    适用于 SpeedPro 和 5000 系列的替换滤网

    替换滤网与飞利浦 SpeedPro、SpeedPro Aqua、5000 系列和 5000 系列 Aqua 兼容。包装中随附可水洗海绵滤网，建议每两周清洗一次，每 6 个月更换一次。

    查看所有优势

    充电式立式吸尘器配件

    相似产品

    See all 吸尘器滤网和配件

    适用于 SpeedPro 和 5000 系列的替换滤网

    飞利浦原装替换滤网

    • 1 个可水洗海绵滤网

    可水洗海绵滤网，性能更长效

    海绵滤网可以在水龙头下或在洗衣机中轻松清洗，获得更长久的性能。

    技术规格

    • 普通参数

      适用于
      以下飞利浦无绳立式吸尘器 SpeedPro 和 5000 系列：FC6721-FC6728 SpeedPro Aqua 和 5000 系列 Aqua：FC6729

    • 可持续发展

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 包含

      可水洗海绵滤网
      1x

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。