真正的一尘不染！
非同一般的小巧设计，令这款吸尘器既轻便又易于存放。使用吸尘器和其它清洁附件之后，可通过便利的塑料储藏箱方便地进行存放。该款吸尘器配合使用 S-bag 高效能合成过滤吸尘袋 查看所有优势
真正的一尘不染！
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真正的一尘不染！
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真正的一尘不染！
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特制的储藏箱具有一个隔板，可存放软管；另外还有一个托盘，用于存放吸嘴、硬管和吸尘器上的附件。其它清洁器材（如抹布、喷嘴等）也可存放在箱内。储藏箱具有扁平的箱盖，上面可以搁置其它物品。
高效的 1600 瓦马达可产生最大 300 瓦的吸力，让您可获得满意的清洁效果。
这款 HEPA 过滤网能够过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。为确保有效过滤，请每隔 6 个月更换一次 HEPA 过滤网。
s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋，方便购买，很容易通过徽标识别。它适合用于飞利浦、Electrolux、AEG、Volta 和 Tornado 的有尘袋吸尘器。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性
重量和尺寸