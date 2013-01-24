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有尘袋吸尘器

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  • 真正的一尘不染！ 真正的一尘不染！ 真正的一尘不染！
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    有尘袋吸尘器

    FC8212/01

    真正的一尘不染！

    非同一般的小巧设计，令这款吸尘器既轻便又易于存放。使用吸尘器和其它清洁附件之后，可通过便利的塑料储藏箱方便地进行存放。该款吸尘器配合使用 S-bag 高效能合成过滤吸尘袋 查看所有优势

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      技术规格

      • 设计

        颜色
        新绿

      • 过滤

        尘袋类型
        高效能 s-bag 吸尘袋
        尘量
        2  升
        排风滤网
        HEPA 可水洗过滤网

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 缝隙吸嘴
        • 小号吸嘴
        附件存储
        收纳箱
        附加吸尘嘴
        洁旋风吸尘嘴
        标准吸尘嘴
        多用途吸尘嘴

      • 性能

        气流（最大）
        36  升/秒
        输入功率 (IEC)
        1400  瓦
        输入功率（最大）
        1600  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        84  分贝
        吸力（最大）
        300  瓦
        真空（最大）
        29  千帕

      • 可用性

        操作半径
        9  米
        手柄
        顶部和正面
        电线长度
        6  米
        管联接
        锥形
        满尘指示灯
        吸力控制
        电子产品
        吸管类型
        2 节金属伸缩管
        滚轮类型
        塑料

      • 重量和尺寸

        产品重量
        3.5  千克

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