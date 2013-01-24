经久耐用，性能可靠
1700 瓦吸尘器，外形虽小，但功能强大、性能可靠，不仅便于操纵，而且在闲置时贮存也非常方便。此外，可调控的吸力、五重过滤系统和特宽脚控踏板让您使用起吸尘器来得心应手。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
经久耐用，性能可靠
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经久耐用，性能可靠
1700 瓦吸尘器，外形虽小，但功能强大、性能可靠，不仅便于操纵，而且在闲置时贮存也非常方便。此外，可调控的吸力、五重过滤系统和特宽脚控踏板让您使用起吸尘器来得心应手。 查看所有优势
真空吸尘器配有 2 节金属伸缩管。该管可轻松调节到您最喜欢的高度。
缝隙吸嘴附件使您可以轻松地清洁窄小角落，如坐垫之间或微波炉后面的间隙。
产品上的吸力调控钮让您可以根据吸尘表面来选择适当的吸力。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性