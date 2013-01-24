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有尘袋吸尘器

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  • 尺寸玲珑，洁力强劲 尺寸玲珑，洁力强劲 尺寸玲珑，洁力强劲
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    CityLine 有尘袋吸尘器

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    尺寸玲珑，洁力强劲

    外形小巧而功能强大的 1800 瓦吸尘器，配有洁玲珑吸尘嘴、五重过滤系统以及超洁空气 HEPA 过滤网、神奇伸缩吸管和橡胶后轮。特别适合面积较小的居室，是让您家居整洁舒适的另一好帮手。 查看所有优势

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      技术规格

      • 设计

        颜色
        珍珠白

      • 过滤

        尘袋类型
        高效能 s-bag 吸尘袋
        尘量
        2  升
        排风滤网
        • 微尘滤网
        • 超洁空气 HEPA 12 过滤网

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 缝隙吸嘴
        • 小号吸嘴
        附件存储
        管夹设计
        标准吸尘嘴
        洁玲珑吸尘嘴

      • 性能

        气流（最大）
        38  升/秒
        输入功率 (IEC)
        1600  瓦
        输入功率（最大）
        1800  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        79  分贝
        吸力（最大）
        340  瓦
        真空（最大）
        29  千帕

      • 可用性

        操作半径
        9  米
        手柄
        前置
        电线长度
        6  米
        管联接
        按钮
        满尘指示灯
        吸力控制
        电子产品
        吸管类型
        2 节金属外壳伸缩管
        滚轮类型
        橡胶

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