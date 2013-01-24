尺寸玲珑，洁力强劲

外形小巧而功能强大的 1800 瓦吸尘器，配有洁玲珑吸尘嘴、五重过滤系统以及超洁空气 HEPA 过滤网、神奇伸缩吸管和橡胶后轮。特别适合面积较小的居室，是让您家居整洁舒适的另一好帮手。 查看所有优势