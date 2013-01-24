尺寸玲珑，洁力强劲
外形小巧而功能强大的 1800 瓦吸尘器，配有洁玲珑吸尘嘴、五重过滤系统以及超洁空气 HEPA 过滤网、神奇伸缩吸管和橡胶后轮。特别适合面积较小的居室，是让您家居整洁舒适的另一好帮手。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
尺寸玲珑，洁力强劲
外形小巧而功能强大的 1800 瓦吸尘器，配有洁玲珑吸尘嘴、五重过滤系统以及超洁空气 HEPA 过滤网、神奇伸缩吸管和橡胶后轮。特别适合面积较小的居室，是让您家居整洁舒适的另一好帮手。 查看所有优势
尺寸玲珑，洁力强劲
外形小巧而功能强大的 1800 瓦吸尘器，配有洁玲珑吸尘嘴、五重过滤系统以及超洁空气 HEPA 过滤网、神奇伸缩吸管和橡胶后轮。特别适合面积较小的居室，是让您家居整洁舒适的另一好帮手。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
尺寸玲珑，洁力强劲
外形小巧而功能强大的 1800 瓦吸尘器，配有洁玲珑吸尘嘴、五重过滤系统以及超洁空气 HEPA 过滤网、神奇伸缩吸管和橡胶后轮。特别适合面积较小的居室，是让您家居整洁舒适的另一好帮手。 查看所有优势
革命性的洁玲珑吸尘嘴设计，只须将吸头转到一侧，便可深入最窄小的角落，同时吸力提高多达 40%。将吸尘嘴完全反转，便可快速轻松地将吸尘器从用于硬地板转换为用于地毯和垫子。
这款 HEPA 过滤网能够过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。为确保有效过滤，请每隔 6 个月更换一次 HEPA 过滤网。
s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋，方便购买，很容易通过徽标识别。它适合用于飞利浦、Electrolux、AEG、Volta 和 Tornado 的有尘袋吸尘器。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性