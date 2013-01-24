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有尘袋吸尘器

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  • 物超所值的一流清洁效能 物超所值的一流清洁效能 物超所值的一流清洁效能
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    Expression 有尘袋吸尘器

    FC8608/05

    物超所值的一流清洁效能

    高功率 1800 瓦吸尘器可提供不低于 350 瓦的强劲吸力！此型号配有额外木地板吸尘嘴和 HEPA 过滤网，并具有五重过滤系统、卡式更换吸尘袋装置和超长电源线。 查看所有优势

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      技术规格

      • 设计

        颜色
        浅紫蓝

      • 过滤

        尘袋类型
        高效能 s-bag 吸尘袋
        尘量
        3  升
        排风滤网
        超洁空气 HEPA 12 过滤网

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 缝隙吸嘴
        • 小号吸嘴
        附件存储
        管夹设计
        附加吸尘嘴
        洁旋风吸尘嘴
        标准吸尘嘴
        多用途吸尘嘴

      • 性能

        气流（最大）
        40  升/秒
        输入功率 (IEC)
        1600  瓦
        输入功率（最大）
        1800  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        82  分贝
        吸力（最大）
        350  瓦
        真空（最大）
        30  千帕

      • 可用性

        操作半径
        10  米
        手柄
        前置
        卡式更换吸尘袋装置
        电线长度
        7  米
        管联接
        锥形
        满尘指示灯
        吸力控制
        电子产品
        吸管类型
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