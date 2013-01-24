物超所值的一流清洁效能
高功率 1800 瓦吸尘器可提供不低于 350 瓦的强劲吸力！此型号配有额外木地板吸尘嘴和 HEPA 过滤网，并具有五重过滤系统、卡式更换吸尘袋装置和超长电源线。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性