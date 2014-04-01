s-bag 超长效能，可捕捉更细小灰尘

飞利浦 s-bag 超长效能由五层高品质、无阻塞材料组成，可滤掉最细小的粉尘。这款优异的过滤网可达到更好的清洁效果，在家中提供清洁的空气。多层滤网还可在集尘袋的整个使用寿命中保持吸尘器的高吸力。s-bag ULP 经过独立测试机构 TÜV Rheinland Group 的测试和认证，证明其使用寿命比普通集尘袋更长，最长可达 80%。