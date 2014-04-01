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  • 即使集尘袋已满仍可获得强劲吸力* 即使集尘袋已满仍可获得强劲吸力* 即使集尘袋已满仍可获得强劲吸力*

    PerformerPro 有尘袋吸尘器

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    即使集尘袋已满仍可获得强劲吸力*

    有了强劲的马达和 AirflowMax 技术，飞利浦 PerformerPro 吸尘器能保持高速气流，带给您强劲吸力。即使集尘袋已满，仍可带来出色的清洁效果！*

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    PerformerPro 有尘袋吸尘器

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    具有 AirflowMax 技术

    • 1800 瓦
    • 木地板
    突破性 Airflow Max 技术，可获得极强的吸力

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    Airflow Max 技术可使气流达到最大，让集尘袋均匀展开，这样您就能获得最大的吸力，即使袋中已经充满！

    5 升集尘容量，持久清洁

    5 升集尘容量，持久清洁

    专门设计的 5 升集尘室可让您充分利用集尘袋，因而清洁时间更长久。

    全新 3 合 1 TriActive + 吸嘴可吸走粗细灰尘

    全新 3 合 1 TriActive + 吸嘴可吸走粗细灰尘

    TriActive + 吸嘴一次应用 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用前部较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用两边的侧毛刷清除沿着家具和墙壁的灰尘和污垢

    HEPA 密封圈和 HEPA 13 滤网可吸附 99.99% 的灰尘

    HEPA 密封圈和 HEPA 13 滤网可吸附 99.99% 的灰尘

    HEPA 13 过滤网和密封圈在空气吹出之前滤掉哪怕最细小的粉尘，从而形成无尘环境和干净、无过敏原的空气。排出的空气甚至比室内空气更干净。

    防过敏质量经过 ECARF 测试

    防过敏质量经过 ECARF 测试

    这款配备 HEPA 13 过滤网的吸尘器由过敏症研究基金会欧洲中心认证为防过敏。HEPA 13 过滤网净化排出的空气，排除多达 99.95% 来自猫狗毛发、尘螨或花粉的过敏原，形成防过敏原的家庭环境。

    s-bag 超长效能，可捕捉更细小灰尘

    s-bag 超长效能，可捕捉更细小灰尘

    飞利浦 s-bag 超长效能由五层高品质、无阻塞材料组成，可滤掉最细小的粉尘。这款优异的过滤网可达到更好的清洁效果，在家中提供清洁的空气。多层滤网还可在集尘袋的整个使用寿命中保持吸尘器的高吸力。s-bag ULP 经过独立测试机构 TÜV Rheinland Group 的测试和认证，证明其使用寿命比普通集尘袋更长，最长可达 80%。

    超长接触范围，清洁非常方便

    超长接触范围，清洁非常方便

    11 米的范围可让您清洁更大的表面，而无需更换插座。

    SmartLock 连接，可针对每次清洁任务轻松调整

    SmartLock 连接，可针对每次清洁任务轻松调整

    独特的飞利浦 SmartLock 联接吸嘴和伸缩管，在清洁期间，可轻松连接和断开这些部件。联接直观的 SmartLock 可让您将伸缩管调节至您最喜欢的高度。

    超长手柄（具有通风孔滑块），获得更远接触范围

    超长手柄（具有通风孔滑块），获得更远接触范围

    这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其超长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。通风孔滑块让您无需弯腰即可调节吸力。

    360Flex 旋转软管，获得平稳操纵

    飞利浦 360Flex 旋转软管可全方位 360 度旋转，让您在整个屋中平稳操纵吸尘器。

    技术规格

    • 喷嘴和附件

      标准吸尘嘴
      TriActive + 吸嘴
      包含附件
      • 缝隙吸嘴
      • 2 合 1 毛刷/小号吸嘴
      附件存储
      管夹设计
      附加吸尘嘴
      洁旋风吸尘嘴

    • 设计

      颜色
      全红

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      500 x 310 x 300  mm
      产品重量
      5.0  kg

    • 过滤

      尘袋类型
      s-bag 持久效能
      排风滤网
      洁净空气 HEPA 13 滤网
      马达滤网
      三层
      HEPA Air Seal

    • 可用性

      操作半径
      11  m
      管联接
      SmartLock
      手柄
      顶部和正面
      吸力控制
      电子产品
      吸管类型
      2 节金属伸缩管
      手柄
      配备通风孔滑块的人体工程学手柄
      满尘指示灯
      滚轮类型
      橡胶
      储放辅助装置
      垂直和水平

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    • 由外部测试机构 SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH 根据国际标准 IEC 60312-1 进行吸力测试（飞利浦优质生活事业部，2012 年 8 月）

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