Airflow Max 技术可使气流达到最大，让集尘袋均匀展开，这样您就能获得最大的吸力，即使袋中已经充满！
专门设计的 5 升集尘室可让您充分利用集尘袋，因而清洁时间更长久。
TriActive + 吸嘴一次应用 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用前部较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用两边的侧毛刷清除沿着家具和墙壁的灰尘和污垢
HEPA 13 过滤网和密封圈在空气吹出之前滤掉哪怕最细小的粉尘，从而形成无尘环境和干净、无过敏原的空气。排出的空气甚至比室内空气更干净。
这款配备 HEPA 13 过滤网的吸尘器由过敏症研究基金会欧洲中心认证为防过敏。HEPA 13 过滤网净化排出的空气，排除多达 99.95% 来自猫狗毛发、尘螨或花粉的过敏原，形成防过敏原的家庭环境。
飞利浦 s-bag 超长效能由五层高品质、无阻塞材料组成，可滤掉最细小的粉尘。这款优异的过滤网可达到更好的清洁效果，在家中提供清洁的空气。多层滤网还可在集尘袋的整个使用寿命中保持吸尘器的高吸力。s-bag ULP 经过独立测试机构 TÜV Rheinland Group 的测试和认证，证明其使用寿命比普通集尘袋更长，最长可达 80%。
11 米的范围可让您清洁更大的表面，而无需更换插座。
独特的飞利浦 SmartLock 联接吸嘴和伸缩管，在清洁期间，可轻松连接和断开这些部件。联接直观的 SmartLock 可让您将伸缩管调节至您最喜欢的高度。
这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其超长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。通风孔滑块让您无需弯腰即可调节吸力。
飞利浦 360Flex 旋转软管可全方位 360 度旋转，让您在整个屋中平稳操纵吸尘器。
喷嘴和附件
设计
重量和尺寸
过滤
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