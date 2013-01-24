先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果
飞利浦 PowerPro Active 无尘袋吸尘器采用先进的第七代飓风离尘技术和 TriActive Z 吸嘴，清洁效果出众，让您可一次同时去除较大碎屑和细尘，而无需用力挤压污垢。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果
飞利浦 PowerPro Active 无尘袋吸尘器采用先进的第七代飓风离尘技术和 TriActive Z 吸嘴，清洁效果出众，让您可一次同时去除较大碎屑和细尘，而无需用力挤压污垢。 查看所有优势
先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果
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先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果
飞利浦 PowerPro Active 无尘袋吸尘器采用先进的第七代飓风离尘技术和 TriActive Z 吸嘴，清洁效果出众，让您可一次同时去除较大碎屑和细尘，而无需用力挤压污垢。 查看所有优势
1700 瓦马达产生高达 410 瓦吸力，每次都能达到彻底清洁的效果。
PowerCyclone 7 技术采用空气动力学设计，有效地减少空气阻力并确保提供持久强大的吸力。使空气加速进入圆柱形气旋室，且采用出众的出口叶片，可以高效地使灰尘与空气分离。
TriActive Z 硬地板吸嘴采用特殊的 Z 形设计，可引导灰尘和较大的碎屑进入空气通道，而不会将其往前推。侧边空气通道可有效清洁柱脚周围。无需提起吸嘴也能清洁较大碎屑。
吸力控制功能可根据不同的清洁任务（例如硬地板、木地板和软面家具）调节吸力大小。
紧凑、轻便的设计确保存储方便并可轻松提起吸尘器。设计包括顶部和前部把手，携带轻松便捷。
集尘桶采用卫生的拆卸设计，单手即可清空灰尘，这有助于减少扬尘。
手柄中内置有除尘刷附件，可随时随地用于家具、扁平表面和座套。
全密封过滤系统可吸附 99.9％ 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13*。
软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具和防止刮擦地板，轻松实现在家中简便操作。
家具吸嘴用于清洁软面家具，去除宠物喜爱的沙发、扶手椅和靠垫上的毛发。
性能
可用性
过滤
吸尘嘴和附件
设计
重量和尺寸
可持续发展