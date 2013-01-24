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Series 5000

无尘袋吸尘器

FC9588/81
  • 先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果 先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果 先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果
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    Series 5000 无尘袋吸尘器

    FC9588/81

    先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果

    飞利浦 PowerPro Active 无尘袋吸尘器采用先进的第七代飓风离尘技术和 TriActive Z 吸嘴，清洁效果出众，让您可一次同时去除较大碎屑和细尘，而无需用力挤压污垢。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00

    Series 5000 无尘袋吸尘器

    先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果

    飞利浦 PowerPro Active 无尘袋吸尘器采用先进的第七代飓风离尘技术和 TriActive Z 吸嘴，清洁效果出众，让您可一次同时去除较大碎屑和细尘，而无需用力挤压污垢。 查看所有优势

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    先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果

    飞利浦 PowerPro Active 无尘袋吸尘器采用先进的第七代飓风离尘技术和 TriActive Z 吸嘴，清洁效果出众，让您可一次同时去除较大碎屑和细尘，而无需用力挤压污垢。 查看所有优势

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      先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果

      处理灰尘方便卫生

      • 1700 瓦
      • 第七代飓风离尘技术
      • Allergy H13 滤网
      • TriActive Z 吸嘴
      强劲的 1700 瓦马达可产生强大吸力

      强劲的 1700 瓦马达可产生强大吸力

      1700 瓦马达产生高达 410 瓦吸力，每次都能达到彻底清洁的效果。

      第 7 代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力

      第 7 代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力

      PowerCyclone 7 技术采用空气动力学设计，有效地减少空气阻力并确保提供持久强大的吸力。使空气加速进入圆柱形气旋室，且采用出众的出口叶片，可以高效地使灰尘与空气分离。

      TriActive Z 吸嘴在硬地板上能发挥理想性能

      TriActive Z 吸嘴在硬地板上能发挥理想性能

      TriActive Z 硬地板吸嘴采用特殊的 Z 形设计，可引导灰尘和较大的碎屑进入空气通道，而不会将其往前推。侧边空气通道可有效清洁柱脚周围。无需提起吸嘴也能清洁较大碎屑。

      功率控制功能可调节吸力大小

      功率控制功能可调节吸力大小

      吸力控制功能可根据不同的清洁任务（例如硬地板、木地板和软面家具）调节吸力大小。

      简约设计，前部和顶部把手便于携带

      简约设计，前部和顶部把手便于携带

      紧凑、轻便的设计确保存储方便并可轻松提起吸尘器。设计包括顶部和前部把手，携带轻松便捷。

      集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

      集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

      集尘桶采用卫生的拆卸设计，单手即可清空灰尘，这有助于减少扬尘。

      与手柄集成的软毛刷，随时可用

      与手柄集成的软毛刷，随时可用

      手柄中内置有除尘刷附件，可随时随地用于家具、扁平表面和座套。

      Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

      Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

      全密封过滤系统可吸附 99.9％ 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13*。

      软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具

      软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具

      软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具和防止刮擦地板，轻松实现在家中简便操作。

      家具吸嘴用于清洁沙发、靠垫和宠物毛发

      家具吸嘴用于清洁沙发、靠垫和宠物毛发

      家具吸嘴用于清洁软面家具，去除宠物喜爱的沙发、扶手椅和靠垫上的毛发。

      技术规格

      • 性能

        输入功率（最大）
        1700  瓦
        输入功率 (IEC)
        1700  瓦
        吸力（最大）
        410  瓦
        声压级
        72-82  分贝

      • 可用性

        操作半径
        9  米
        吸力控制
        电子产品
        手柄
        顶部和正面
        吸管类型
        2 节金属伸缩管
        管联接
        活动锁
        滚轮类型
        橡胶

      • 过滤

        尘量
        1.5  升
        排风滤网
        Allergy H13 滤网
        马达滤网
        可水洗滤网
        过滤等级
        HEPA13 级*
        HEPA13 级*

      • 吸尘嘴和附件

        标准吸尘嘴
        TriActive Z 吸嘴
        附加吸尘嘴
        家具吸嘴
        包含附件
        • 缝隙吸嘴
        • 集成式毛刷
        附件存储
        管夹设计
        额外附件
        过滤网替换：FC8010/02

      • 设计

        颜色
        明亮炫红

      • 重量和尺寸

        产品重量
        5  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        412 x 280 x 280  毫米

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

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          奖项

          • 过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。