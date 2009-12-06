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微型 Hi-Fi 系统

FWD14/98
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    微型 Hi-Fi 系统

    FWD14/98

    DVD 和 MP3-CD 播放

    在具有 DVD 和 MP3-CD 播放功能的飞利浦 DVD 微型 hi-fi 系统上尽情体验电影和音乐的魔力。杜比数码可确保丰富的电影体验，动态低音增强和 800W PMPO 可极大地提升音乐的感染力。 查看所有优势

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      800W PMPO/40W RMS 总功率

      此系统总输出功率为 800W PMPO/40W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

      技术规格

      • 声音

        输出功率
        2 x 20 瓦 RMS，800 瓦 PMPO
        音效增强
        • 动态低音增强
        • 数码音效控制 4 种模式
        • 杜比数字

      • 扬声器

        音箱数
        2
        扬声器驱动
        4 英寸低音扬声器
        扬声器类型
        低音反射扬声器系统

      • 视频播放

        DVD 区域码
        3
        播放介质
        • DVD
        • DVD-R/-RW
        • SVCD
        • picture CD
        • DVD+RW
        光盘播放模式
        • 光盘菜单
        • 快进
        • 快退
        • 慢进
        • 慢退
        • A-B 重放
        • 视角
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      • 音频播放

        播放介质
        • CD
        • CD-R
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        • MP3-CD
        光盘播放模式
        • 重复/一个/所有/节目
        • 重复/随机播放/编序播放
        磁带播放模式
        机械式
        录放机数
        1
        磁带播放模式
        • 电子速度控制
        • 半自动停止
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        • 播放/暂停
        • 上一首/下一首
        • 编程播放
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      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM 立体声
        预设电台
        40
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      • 连接

        音频/视频输出
        • 2xRCA（音频）
        • 分量视频输出
        • 复合视频 (CVBS) 输出
        • 数字输出 (cinch)
        • 麦克风插孔
        AUX 输入
        2xRCA（音频）
        MP3 Link
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      • 便利性

        刀盘数
        1
        显示屏类型
        LCD 显示屏
        加载软件类型
        电动
        时钟
        • 主屏显示
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        英语

      • 附件

        线缆/接口
        • 复合视频电缆 (Y)
        • MP3 Link 电缆
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        • 用户手册
        用户手册
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        全球保修单张

      • 尺寸

        总重
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        主音箱宽度
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        包装高度
        375  毫米
        主装置宽度
        415  毫米
        包装厚度
        372  毫米

      • 功率

        电源
        100 - 240 伏交流，50/60 赫兹

      • 播放数码照片

        图像压缩格式
        JPEG

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