动态低音增强产生浑厚动人的音效

动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。