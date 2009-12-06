DVD 和 MP3-CD 播放
在具有 DVD 和 MP3-CD 播放功能的飞利浦 DVD 微型 hi-fi 系统上尽情体验电影和音乐的魔力。杜比数码可确保丰富的电影体验，动态低音增强和 800W PMPO 可极大地提升音乐的感染力。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
DVD 和 MP3-CD 播放
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DVD 和 MP3-CD 播放
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世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。
借助 USB 直放模式，您只需简单地选择 USB 设备中的音乐，就可以播放所有的内容。您只需要插入 USB 设备就可播放音乐或是将内容从设备导出。
动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。
此系统总输出功率为 800W PMPO/40W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
声音
扬声器
视频播放
音频播放
录音
调谐器/接收/发送
连接
便利性
附件
尺寸
功率
播放数码照片
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