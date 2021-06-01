水驻极静电工艺的材料对微小空气粒子的捕捉能力更强劲，革新技术实现KN95高效过滤，同时通过口罩的空气量也增大，呼吸阻力大大降低； 吸气阻力低至100Pa，远低于国标的吸气阻力标准（250Pa）； 呼气阻力低至70Pa，远低于比国标的呼气阻力标准（150Pa）(2) 高滤低阻，自在呼吸
本产品为KN95级别口罩，可有效过滤95%的PM2.5，花粉，细菌，飞沫和0.05-0.2微米颗粒物(1)。
缤纷色彩，灵感碰撞 实力与颜值并重 健康时尚新主义
这款口罩特配了呼吸阀盖，适合某些不允许带阀口罩的特殊场合使用，其过滤防护效果和KN95无阀口罩相同。呼吸阀盖能有效密封，防止呼出的气溶胶外泄情况，达到＞95%的对外防护(3)。
AirPower 超动力引擎，加速口罩内空气循环，大大降低呼吸阻力；3D呼吸舱，更多新鲜空气，更少CO2，告别闷热和湿气，呼吸更舒适(5)。搭配可调节耳带扣，大小脸都可舒适佩戴，适合更多脸型。可调节鼻梁条，紧密贴合脸部，柔中带刚，减少鼻梁压迫感，同时大大降低口罩泄露风险(3)。
飞利浦欧洲设计师团队操刀，根据23,000张中国人脸头面部尺寸数据绘制出的“黄金锚点”，有效分散口罩对鼻梁，脸颊及耳部的压力，舒适佩戴(4)。
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