长久保护，持久健康
飞利浦纳米级高效劲护滤网套装包含 2 个 FYP101（粗滤网）、1 个 FYP102（粗滤网）和 1 个 FYP104（HEPA 过滤网），可与飞利浦 1000 系列新鲜空气净化器装置兼容。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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性能
重量和尺寸
设计和外观
原产地
可持续发展