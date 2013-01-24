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NanoProtect Filter Pack 2000 系列

FY2439/00
  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康
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    NanoProtect Filter Pack 2000 系列

    FY2439/00

    长久保护，持久健康

    飞利浦纳米级高效劲护滤网套装包含 2 个 FYP101（粗滤网）、1 个 FYP102（粗滤网）和 1 个 FYP104（HEPA 过滤网），可与飞利浦 1000 系列新鲜空气净化器装置兼容。

    NanoProtect Filter Pack 2000 系列

    长久保护，持久健康

    飞利浦纳米级高效劲护滤网套装包含 2 个 FYP101（粗滤网）、1 个 FYP102（粗滤网）和 1 个 FYP104（HEPA 过滤网），可与飞利浦 1000 系列新鲜空气净化器装置兼容。

    长久保护，持久健康

    飞利浦纳米级高效劲护滤网套装包含 2 个 FYP101（粗滤网）、1 个 FYP102（粗滤网）和 1 个 FYP104（HEPA 过滤网），可与飞利浦 1000 系列新鲜空气净化器装置兼容。

    NanoProtect Filter Pack 2000 系列

    长久保护，持久健康

    飞利浦纳米级高效劲护滤网套装包含 2 个 FYP101（粗滤网）、1 个 FYP102（粗滤网）和 1 个 FYP104（HEPA 过滤网），可与飞利浦 1000 系列新鲜空气净化器装置兼容。

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      粗滤网可持续滤除有害颗粒物

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      HEPA 滤网可捕获 99.97% 小至 0.003 微米的颗粒物

      HEPA 滤网可减少小至 0.003 微米（比 PM2.5 小 800 倍）的细颗粒物，包括病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。

      滤网套装的建议使用寿命为 6 个月。

      滤网套装的建议使用寿命为 6 个月。

      技术规格

      • 性能

        推荐滤网使用寿命
        6  月

      • 重量和尺寸

        重量（含包装）
        0.686  千克
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        400*177*130  毫米

      • 设计和外观

        颜色
        白色

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料

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