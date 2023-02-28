FY9408/00
持久享受健康的空气
适用于 AC9008 空气净化器。本 HEPA 和活性炭滤网能有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒，包括 PM 2.5、过敏原、细菌和病毒。本滤网还可以吸收甲醛、总挥发性有机物
吸附有害颗粒
纳米级劲护 HEPA 滤网由优质熔喷布制成，采用飞利浦 VitaShield 微护盾技术；致密的毛细管结构可以轻松捕获细小污染物
Siocryst 硅晶醛熔化因子不仅可以快速捕获空气中的甲醛分子，还可利用其孔径特征牢固吸附甲醛分子，防止甲醛分子逃逸，硅晶醛熔化因子表面的氨基酸可以将甲醛快速分解为无害的二氧化碳、水和其他物质
HEPA 滤网可以滤除小至 0.003 微米（大约是 PM2.5 的 1/800）的细微颗粒物，包括病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。
第三方实验室参照 DIN71460-1/ISO11155-1 标准，使用了 NaCl 气溶胶对滤网进行 0.003 微米微粒物滤除效率测试
第三方实验室参照“ISO 18184-2019 纺织品 - 纺织品”标准对样本进行的测试
由第三方实验室按照 DIN 71460-1 和 ISO/TS 11155-1 标准，采用氯化钠气溶胶进行测试，滤网可去除小至 0.003 微米的颗粒。作为对比，PM2.5 颗粒尺寸为 ≤2.5 微米，约为 0.003 微米的 833 倍。
第三方实验室参照 DIN71460-1/ISO11155-1 标准，使用了 NaCl 气溶胶对滤网进行 0.003 微米微粒物滤除效率测试
由第三方实验室在 5.33 cm/s 气流下进行测试，滤网对 0.3 微米颗粒的初级通过效率较高。大多数携带尘螨、花粉和宠物皮屑的颗粒尺寸均大于 0.3 微米。数据来源：Allergy, Asthma & Immunology, 2012, Portnoy 等人。