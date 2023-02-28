Siocryst 硅晶

Siocryst 硅晶醛熔化因子不仅可以快速捕获空气中的甲醛分子，还可利用其孔径特征牢固吸附甲醛分子，防止甲醛分子逃逸，硅晶醛熔化因子表面的氨基酸可以将甲醛快速分解为无害的二氧化碳、水和其他物质