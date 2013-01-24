易于安装在您车辆内的任何位置

借助于 2 米长的 12 伏车载电源线，您可以将 GoPure 轻松安装到车内的任何位置。安装时，先将净化器连接电源线，再将电源线的点烟器插头连接车内电源插座，最后用安装带把净化器固定到您喜欢的任意位置，如扶手、头枕或座椅下方。无论您选择将净化器固定在哪里，它时尚的设计均可为您的车内增辉。