如清新空气般不可或缺
GoPure 3201 可清除您车内的气体化学物质，并提供必要的过滤技术以去除 PM2.5 微小颗粒，其洁净空气量 (CADR) 达 15 立方米/小时。呼吸清新空气，尽享舒适旅程。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如清新空气般不可或缺
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如清新空气般不可或缺
GoPure 3201 可清除您车内的气体化学物质，并提供必要的过滤技术以去除 PM2.5 微小颗粒，其洁净空气量 (CADR) 达 15 立方米/小时。呼吸清新空气，尽享舒适旅程。 查看所有优势
借助于 2 米长的 12 伏车载电源线，您可以将 GoPure 轻松安装到车内的任何位置。安装时，先将净化器连接电源线，再将电源线的点烟器插头连接车内电源插座，最后用安装带把净化器固定到您喜欢的任意位置，如扶手、头枕或座椅下方。无论您选择将净化器固定在哪里，它时尚的设计均可为您的车内增辉。
飞利浦独特的 SelectFilter 过滤技术可快速、有效地去除车内的颗粒污染物，如 PM2.5。具有 15 立方米/小时的 PM2.5 洁净空气量 (CADR)。它可去除烟味和灰尘等有害颗粒，从而让您呼吸清新而又洁净的空气。
飞利浦独特的 SelectFilter 技术包括 HESA 层。可清除您车内有害的气态化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 7 立方米的洁净空气量去除有害气体。因此只需几分钟，即可清除汽车尾气、由塑料材料释放的化学气体和其他异味物质。
为了确保让您专心驾驶，GoPure 3201 可通过车辆引擎点火自动打开和关闭。您只需进入车中，即可尽享清新洁净的空气。
产品描述
性能
替换
重量和尺寸
包装盒中的配件
物流信息
市场规格