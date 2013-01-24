主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

GoPure 3201

车载空气净化器

GP320X1
  • 如清新空气般不可或缺 如清新空气般不可或缺 如清新空气般不可或缺
    -{discount-value}

    GoPure 3201 车载空气净化器

    GP320X1

    如清新空气般不可或缺

    GoPure 3201 可清除您车内的气体化学物质，并提供必要的过滤技术以去除 PM2.5 微小颗粒，其洁净空气量 (CADR) 达 15 立方米/小时。呼吸清新空气，尽享舒适旅程。 查看所有优势

    GoPure 3201 车载空气净化器

    如清新空气般不可或缺

    GoPure 3201 可清除您车内的气体化学物质，并提供必要的过滤技术以去除 PM2.5 微小颗粒，其洁净空气量 (CADR) 达 15 立方米/小时。呼吸清新空气，尽享舒适旅程。 查看所有优势

    如清新空气般不可或缺

    GoPure 3201 可清除您车内的气体化学物质，并提供必要的过滤技术以去除 PM2.5 微小颗粒，其洁净空气量 (CADR) 达 15 立方米/小时。呼吸清新空气，尽享舒适旅程。 查看所有优势

    GoPure 3201 车载空气净化器

    如清新空气般不可或缺

    GoPure 3201 可清除您车内的气体化学物质，并提供必要的过滤技术以去除 PM2.5 微小颗粒，其洁净空气量 (CADR) 达 15 立方米/小时。呼吸清新空气，尽享舒适旅程。 查看所有优势

    相似产品

    See all car-air-purifier

      如清新空气般不可或缺

      便捷操作、自动过滤

      • PM2.5 CADR：15 立方米/小时
      • 总挥发性有机化合物 CADR：7 立方米/小时
      易于安装在您车辆内的任何位置

      易于安装在您车辆内的任何位置

      借助于 2 米长的 12 伏车载电源线，您可以将 GoPure 轻松安装到车内的任何位置。安装时，先将净化器连接电源线，再将电源线的点烟器插头连接车内电源插座，最后用安装带把净化器固定到您喜欢的任意位置，如扶手、头枕或座椅下方。无论您选择将净化器固定在哪里，它时尚的设计均可为您的车内增辉。

      可过滤有害的 PM 2.5 微小颗粒

      飞利浦独特的 SelectFilter 过滤技术可快速、有效地去除车内的颗粒污染物，如 PM2.5。具有 15 立方米/小时的 PM2.5 洁净空气量 (CADR)。它可去除烟味和灰尘等有害颗粒，从而让您呼吸清新而又洁净的空气。

      可快速从您的车中清除有害气体，如汽车尾气

      飞利浦独特的 SelectFilter 技术包括 HESA 层。可清除您车内有害的气态化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 7 立方米的洁净空气量去除有害气体。因此只需几分钟，即可清除汽车尾气、由塑料材料释放的化学气体和其他异味物质。

      设备可自动工作，您尽享专心驾驶

      为了确保让您专心驾驶，GoPure 3201 可通过车辆引擎点火自动打开和关闭。您只需进入车中，即可尽享清新洁净的空气。

      技术规格

      • 产品描述

        自动开/关
        滤网更换指示
        香薰功能
        速度设置
        单速运行
        滤网使用寿命
        350  小时
        技术
        • 车载空气净化器
        • 自动过滤
        • SelectFilter
        颜色
        黑色
        支持手机 APP 操控
        空气质量指示 (AQI)
        噪音级别 (dbA)（低）
        N/A
        放置
        扶手/中控台
        电压 [V]
        12V 直流电压
        空气颗粒污染物传感器
        噪音级别 (dbA)（增强/高）
        52 dBA
        噪音级别 (dbA)（中）
        N/A
        功率 [W]
        2.0
        预清洁功能
        • N/A
        频率
        N/A
        规格
        GP3201

      • 性能

        过滤甲苯
        过滤总挥发性有机化合物
        CADR 为 7 立方米/小时
        过滤甲醛
        增强模式
        过滤细微颗粒
        CADR 为 15 立方米/小时

      • 替换

        香薰罐
        N/A
        GoPure 洁净空气系统类型
        SelectFilter
        过滤网型号
        GSF120P110x1

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        220x150x75
        包装盒重量（含产品）（克）
        700
        产品重量
        560
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        175x144x70

      • 包装盒中的配件

        安装配件
        附加绑带
        电源线长度
        与 AAP 主体集成，2  米

      • 物流信息

        箱规
        1
        参考（订单输入）
        GP320X1
        EAN1（中国）
        6947939169337
        订购代码（中国）GOC
        16933728

      • 市场规格

        使用效果
        净化车内空气
        产品亮点
        自动过滤

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品