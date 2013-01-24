去除来自交通车辆的有害汽车尾气，如二氧化氮和二氧化硫

谁会希望自己的家人呼吸由繁忙的交通带来的汽车尾气呢？汽车运行中，道路上的汽车尾气将不可避免地通过汽车空气系统进入汽车内部、并且将常驻于车内。车内的乘客，尤其是坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在数倍于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 空气过滤技术以每小时13 立方米的 CADR 值清除汽车尾气中常见的二氧化氮，以每小时 7.9 立方米的 CADR 值清除汽车尾气中常见的二氧化硫，可以确保您和您的家人放心呼吸。