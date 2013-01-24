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GoPure 5301

车载空气净化器 具有 3 色 AQI

GP530BLPTCX1
  • 去除您呼吸的空气中 125 种污染物 去除您呼吸的空气中 125 种污染物 去除您呼吸的空气中 125 种污染物
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    GoPure 5301 车载空气净化器 具有 3 色 AQI

    GP530BLPTCX1

    去除您呼吸的空气中 125 种污染物

    GoPure 5301 空气净化器可从您呼吸的空气中自动清除多达 125 种污染物，包括细菌、病毒、甲醛和其他小至 0.015 微米的有害颗粒物。3 色指示灯清晰显示空气质量，让您一目了然。 查看所有优势

    GoPure 5301 车载空气净化器 具有 3 色 AQI

    去除您呼吸的空气中 125 种污染物

    GoPure 5301 空气净化器可从您呼吸的空气中自动清除多达 125 种污染物，包括细菌、病毒、甲醛和其他小至 0.015 微米的有害颗粒物。3 色指示灯清晰显示空气质量，让您一目了然。 查看所有优势

    去除您呼吸的空气中 125 种污染物

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    GoPure 5301 车载空气净化器 具有 3 色 AQI

    去除您呼吸的空气中 125 种污染物

    GoPure 5301 空气净化器可从您呼吸的空气中自动清除多达 125 种污染物，包括细菌、病毒、甲醛和其他小至 0.015 微米的有害颗粒物。3 色指示灯清晰显示空气质量，让您一目了然。 查看所有优势

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      自动净化，让您畅享洁净空气

      • 净化颗粒物粒径 >0.015 微米*1+2
      • 中和有毒气体
      • 细菌去除率 >99%*4
      过滤 >0.015 微米的细微颗粒，包括病毒*1+2

      过滤 >0.015 微米的细微颗粒，包括病毒*1+2

      空气中可吸入的细微颗粒物会对人体健康造成严重危害，因为它们会被吸入肺部。飞利浦 SelectFilter Plus 过滤技术，可去除车内空气中小至 0.015 微米的细微颗粒、细菌和病毒。这包括经空气传播的病毒，如流感病毒、 SARS 冠状病毒、乙肝病毒和手足口病 (FMD)*1+2

      可快速从您的车中清除有害气体，如汽车尾气

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      飞利浦 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层，可去除您车内的有害化学气体。通过强劲的吸附和氧化过程，它以每小时 14 立方米的洁净空气量去除有害气体*3。因此只需几分钟，即可清除汽车尾气、塑料材料释放的化学气体以及其他散发异味的物质，如挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等。

      有效去除空气中 99%*4 以上的细菌

      有效去除空气中 99%*4 以上的细菌

      当您和家人坐在密闭车厢内时，经空气传播的细菌和病原体的存在将是一大隐患。强劲的 GoPure 5301 可在一小时内去除空气中 99%*4 以上的细菌，为您消除了这方面的担忧，因此您呼吸到的都是干净、健康的空气。

      去除二氧化氮和二氧化硫等来自交通车辆的有害汽车尾气

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      车内空气污染可能比车外还要严重。这是因为汽车风扇会将来自交通车辆的有害汽车尾气吹入车厢，从而产生有毒气流。二氧化氮 (NO2) 和二氧化硫 (SO2) 等有毒气体会滞留在车内。后座的儿童则更容易受到伤害。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 12 立方米的洁净空气量捕获 NO2 和 SO2*3，让您的家人放心呼吸。

      经 Airmid 认证的过滤网，可去除空气中 90% 的过敏原*4

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      经权威生物研究机构 Airmid Healthgroup 独立测试，飞利浦独特的 SelectFilter Plus 空气过滤技术可去除 90% 的花粉过敏原。Airmid 测试结果证明 SelectFilter 单次过滤即可达到此过滤效果。通过去除过敏原，过敏症患者可以尽享车内洁净空气。

      3 级指示灯，方便在行驶中检查空气质量

      3 级指示灯，方便在行驶中检查空气质量

      GoPure 5301 空气净化器可实时检测车内的空气质量，并通过 3 级 LED 指示灯进行指示：良好（蓝色）、一般（黄色）和较差（红色）。是否担心您呼吸的空气质量？只需看一眼 LED 显示屏即可了解空气洁净程度。风扇转速也会根据空气质量自动调整。因此，如果您看到黄色或红色的指示灯，设备将更加强劲地过滤您呼吸的空气。

      自动净化空气，您尽可以专心驾驶

      自动净化空气，您尽可以专心驾驶

      旅途中，您需要专注于驾驶而非操作。GoPure 5301 为全自动空气净化器，可随车启停。3 速风扇可根据环境污染级别自动进行调整。因此，如果您在污染更严重的区域（如繁忙的城市）行驶，设备将切换到更快的过滤速度。您只需进入车中，即可尽享清新洁净的空气。

      使用随附 USB-C 供电，安装便捷

      使用随附 USB-C 供电，安装便捷

      使用提供的 5 伏 USB-C 电线，GoPure 5301 在连接到 5 伏、1 安直流电源后将自动开始运行。您可以使用安装带将设备轻松放置在扶手或头枕上。无论您选择将其放置在何处，时尚小巧的设计都能为您的车内装饰增添光彩。

      更换指示器，便于更换过滤网

      更换指示器，便于更换过滤网

      当过滤网布满灰尘时，空气质量指示灯将闪烁，因此您将清楚地知道何时进行更换（只需几秒即可完成）。您只需卸下旧过滤网然后滑入新过滤网即可。保持空气清洁健康，从未如此简单。

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        GP5301
        速度设置
        3，自动模式/强力模式/静音模式
        技术
        车载空气净化器
        颜色
        黑色
        空气质量指示 (AQI)
        3 色 AQI
        电压 [V]
        5 伏直流
        空气颗粒污染物传感器
        是，红外传感器
        噪音级别 (dbA)（增强/高）
        55 dBA
        功率 [W]
        5
        自动开/关
        资质证明
        Airmid HealthGroup (SFP)
        过滤网使用寿命（小时）
        350 小时
        滤网更换指示

      • 性能

        过滤甲苯
        CADR 为 13 立方米/小时*3
        过滤总挥发性有机化合物
        CADR 为 14 立方米/小时*3
        过滤甲醛
        CADR 为 10 立方米/小时*3
        过滤汽车尾气 SO2/NO2
        CADR 为 12 和 12 立方米/小时*3
        过滤细微颗粒
        CADR 为 18 立方米/小时*3
        细菌去除率
        >99%*4
        过滤过敏原
        90%*4
        过滤有毒气体和异味
        汽车尾气和 VOC*3
        过滤病毒
        流感病毒、SARS、手足口病毒*1+2
        细微颗粒过滤尺寸
        0.015 微米细微颗粒物*1+2

      • 替换

        GoPure 洁净空气系统类型
        SelectFilter Plus
        过滤网型号
        SFP120 (GSF120x110x1)

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        226 x 188 x 77
        包装盒重量（含产品）（克）
        900
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        170 x 165 x 66
        产品重量
        600

      • 市场规格

        产品亮点
        3 色 AQI、自动控制
        使用效果
        健康的车内空气

      • 包装盒中的配件

        安装配件
        附加绑带
        电源线长度
        USB-C，2  米

      • 物流信息

        箱规
        1
        参考（订单输入）
        GP530BLPTCX1
        EAN1（中国）
        6970128330126

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          • 1 - 由第三方实验室对 SelectFilter Plus 进行了单次颗粒去除率测试；世界卫生组织 2008 年的微生物风险评估报告中公布了人类流感和 SARS 冠状病毒的尺寸。口蹄疫病毒 (FMD) 和乙型肝炎的尺寸均大于 0.02 微米。
          • 2 - 根据 GB/T6165:2008 标准对颗粒去除率进行了测试。实际性能可能受使用环境的影响；过滤网不能保证 100% 去除颗粒。
          • 3 - 根据 GB/T18801:2015 在第三方实验室进行了 CADR 测试
          • 4 - 根据 GB21551.3-2010 标准，在第三方测试实验室执行了细菌去除率测试，测试中关注的指标是金黄色葡萄球菌杀灭率。经Airmid 认证，SelectFilter Plus 可去除多达 90% 经空气传播的桦树花粉