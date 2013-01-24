有效去除空气中 99%*4 以上的细菌

当您和家人坐在密闭车厢内时，经空气传播的细菌和病原体的存在将是一大隐患。强劲的 GoPure 5301 可在一小时内去除空气中 99%*4 以上的细菌，为您消除了这方面的担忧，因此您呼吸到的都是干净、健康的空气。