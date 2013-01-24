去除您呼吸的空气中 125 种污染物
GoPure 5301 空气净化器可从您呼吸的空气中自动清除多达 125 种污染物，包括细菌、病毒、甲醛和其他小至 0.015 微米的有害颗粒物。3 色指示灯清晰显示空气质量，让您一目了然。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
去除您呼吸的空气中 125 种污染物
GoPure 5301 空气净化器可从您呼吸的空气中自动清除多达 125 种污染物，包括细菌、病毒、甲醛和其他小至 0.015 微米的有害颗粒物。3 色指示灯清晰显示空气质量，让您一目了然。 查看所有优势
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GoPure 5301 空气净化器可从您呼吸的空气中自动清除多达 125 种污染物，包括细菌、病毒、甲醛和其他小至 0.015 微米的有害颗粒物。3 色指示灯清晰显示空气质量，让您一目了然。 查看所有优势
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去除您呼吸的空气中 125 种污染物
GoPure 5301 空气净化器可从您呼吸的空气中自动清除多达 125 种污染物，包括细菌、病毒、甲醛和其他小至 0.015 微米的有害颗粒物。3 色指示灯清晰显示空气质量，让您一目了然。 查看所有优势
空气中可吸入的细微颗粒物会对人体健康造成严重危害，因为它们会被吸入肺部。飞利浦 SelectFilter Plus 过滤技术，可去除车内空气中小至 0.015 微米的细微颗粒、细菌和病毒。这包括经空气传播的病毒，如流感病毒、 SARS 冠状病毒、乙肝病毒和手足口病 (FMD)*1+2
飞利浦 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层，可去除您车内的有害化学气体。通过强劲的吸附和氧化过程，它以每小时 14 立方米的洁净空气量去除有害气体*3。因此只需几分钟，即可清除汽车尾气、塑料材料释放的化学气体以及其他散发异味的物质，如挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等。
当您和家人坐在密闭车厢内时，经空气传播的细菌和病原体的存在将是一大隐患。强劲的 GoPure 5301 可在一小时内去除空气中 99%*4 以上的细菌，为您消除了这方面的担忧，因此您呼吸到的都是干净、健康的空气。
车内空气污染可能比车外还要严重。这是因为汽车风扇会将来自交通车辆的有害汽车尾气吹入车厢，从而产生有毒气流。二氧化氮 (NO2) 和二氧化硫 (SO2) 等有毒气体会滞留在车内。后座的儿童则更容易受到伤害。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 12 立方米的洁净空气量捕获 NO2 和 SO2*3，让您的家人放心呼吸。
经权威生物研究机构 Airmid Healthgroup 独立测试，飞利浦独特的 SelectFilter Plus 空气过滤技术可去除 90% 的花粉过敏原。Airmid 测试结果证明 SelectFilter 单次过滤即可达到此过滤效果。通过去除过敏原，过敏症患者可以尽享车内洁净空气。
GoPure 5301 空气净化器可实时检测车内的空气质量，并通过 3 级 LED 指示灯进行指示：良好（蓝色）、一般（黄色）和较差（红色）。是否担心您呼吸的空气质量？只需看一眼 LED 显示屏即可了解空气洁净程度。风扇转速也会根据空气质量自动调整。因此，如果您看到黄色或红色的指示灯，设备将更加强劲地过滤您呼吸的空气。
旅途中，您需要专注于驾驶而非操作。GoPure 5301 为全自动空气净化器，可随车启停。3 速风扇可根据环境污染级别自动进行调整。因此，如果您在污染更严重的区域（如繁忙的城市）行驶，设备将切换到更快的过滤速度。您只需进入车中，即可尽享清新洁净的空气。
使用提供的 5 伏 USB-C 电线，GoPure 5301 在连接到 5 伏、1 安直流电源后将自动开始运行。您可以使用安装带将设备轻松放置在扶手或头枕上。无论您选择将其放置在何处，时尚小巧的设计都能为您的车内装饰增添光彩。
当过滤网布满灰尘时，空气质量指示灯将闪烁，因此您将清楚地知道何时进行更换（只需几秒即可完成）。您只需卸下旧过滤网然后滑入新过滤网即可。保持空气清洁健康，从未如此简单。
产品描述
性能
替换
重量和尺寸
市场规格
包装盒中的配件
物流信息