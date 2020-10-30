高效除菌过滤网 可滤除超过 99% 的 0.004 微米颗粒*3

高效除菌过滤网 可高效滤除车内空气中漂浮的 99% 的细小颗粒，这些颗粒小至 0.004 微米，比导致 SARS 的冠状病毒小 40 倍，比细菌小 100 倍。高效除菌过滤网 可以有效滤除通过滤网的空气中的微生物。