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GoPure Style

车载空气净化器

GP560PNPTCX1
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    GoPure Style 车载空气净化器

    GP560PNPTCX1

    去除空气传播微生物。呼吸健康的空气

    盈动系列 GP5603 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。通过紫外线有效破坏微生物，安全地杀灭 >99.9% 的细菌。HESAMax 除醛去味魔方，24 小时去除化学气体和异味。 查看所有优势

    GoPure Style 车载空气净化器

    去除空气传播微生物。呼吸健康的空气

    盈动系列 GP5603 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。通过紫外线有效破坏微生物，安全地杀灭 >99.9% 的细菌。HESAMax 除醛去味魔方，24 小时去除化学气体和异味。 查看所有优势

    去除空气传播微生物。呼吸健康的空气

    盈动系列 GP5603 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。通过紫外线有效破坏微生物，安全地杀灭 >99.9% 的细菌。HESAMax 除醛去味魔方，24 小时去除化学气体和异味。 查看所有优势

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      UVC 可杀灭 99.999% 的病毒*2

      • UVC 紫外线 可杀灭病毒和细菌
      • 捕捉 0.004 微米的细小颗粒
      • 仿生科技，24 小时去除有害气体
      SaniFilter Plus 高效除菌过滤网，可捕捉超过 99% 的 0.004 微米颗粒*3

      SaniFilter Plus 高效除菌过滤网，可捕捉超过 99% 的 0.004 微米颗粒*3

      SaniFilter Plus 可高效滤除车内空气中漂浮的 99% 的细小颗粒，这些颗粒小至 0.004 微米，比 SARS 冠状病毒小 40 倍，比细菌小 100 倍。SaniFilter Plus 可以有效捕获通过滤网的空气中的微生物。

      UVC 紫外线仅需 49 秒，即可快速杀灭 99.9% 的细菌*1+2

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      高强度 UVC LED 紫外线，仅需 49 秒就能杀灭 99.9% 的细菌*1+2。

      紫外线 LED 技术意味着不存在有毒的臭氧和汞

      紫外线 LED 技术意味着不存在有毒的臭氧和汞

      传统的 UVC 汞灯会将有害臭氧作为光产生过程的一种副产物排放。GoPure 5603 采用现代 LED 技术，因此不会排放臭氧，使其可在车内安全使用。由于通过完全无汞的方式产生紫外线，因此它是一种无毒素空气净化系统。

      HESAMax 技术可靶向去除化学气体

      HESAMax 技术可靶向去除化学气体

      HESAMax 技术专门针对中和车内的有害气体和异味而设计。HESAMax 除醛去味魔方中使用了高性能材料，即使是很小的分子化学物质，也可以很高效地进行中和。这款先进的 HESAMax 除醛去味魔方经测试符合工业标准，事实证明，它可以更好地去除甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物（及新车内的难闻气味）。因此，当您驾车时，您和家人会呼吸到更健康的空气。

      采用活性蛋白酶，可 24 小时持续去除化学气体

      采用活性蛋白酶，可 24 小时持续去除化学气体

      HESAMax 除醛去味魔方，包含 2 种配方，即使在设备关闭时，也可 24 小时清除化学物质和异味。仿生除醛凝珠，含有活性蛋白酶，采用仿生学原理，模拟人体对甲醛的反应，有效捕捉和瓦解甲醛分子结构，并将其安全锁住。黑色去味粒子，有效吸收异味。因此，除醛去味魔方可以 24 小时去除甲醛和异味（甲苯、总挥发性有机化合物和氨气）*3

      甲醛吸附力比碳包高出 30 倍

      甲醛吸附力比碳包高出 30 倍

      与其他净化设备常用的炭包相比，双动力 HESAMax 的容量更大，甲醛吸附力高出 30 倍*4。这意味着该滤芯的使用寿命比普通炭包长得多。

      滤网效能更持久，更换次数更少

      滤网效能更持久，更换次数更少

      您应每 12 个月左右更换一次滤网，以确保设备能够持续有效地清洁您呼吸的空气。UVC LED 的使用寿命非常长 – 比传统的 UVC 灯长得多，您甚至无需担心更换问题。

      UVC 紫外线可杀灭 99.999% 的 H1N1 病毒*2

      高强度 UVC LED 可杀灭有害微生物。UVC 紫外线波长集中在 270-280 纳米，可穿透并破坏病毒和细菌的 DNA 和 RNA。经第三方实验室测试，UVC 紫外线可杀灭 99.999% 的 H1N1 病毒*2

      先进的设计使 UVC 技术可以安全使用

      GoPure 5603 可利用紫外线杀灭微生物。它可以安全有效地执行此操作，因为其会在设备内杀灭微生物（实验室测试证明无紫外线泄漏）。该设备对于车内所有乘客来说都是安全的，无论是一个月大的宝宝还是 100 岁的成年人，均不存在暴露于紫外线下的风险。

      仅需 10 秒即可轻松装入杯托中

      只需将 GoPure 5603 放入杯托中，并连接 USB-C 电源线即可。使用此 5V 线缆连接后，设备便会自动工作，并随车辆点火打开和关闭。时尚、现代的小巧设计，使其在您的车中也十分美观耐看。

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        GP5603
        颜色
        粉色
        自动开/关
        滤网更换指示
        蓝色指示灯闪烁
        速度设置
        2 档，静音和高速
        功率
        <=5.5  瓦
        技术
        车载空气净化器
        电压 [V]
        5 伏直流
        滤网使用寿命
        建议 12 个月
        噪音级别（静音档速度）
        43dBA
        噪音级别（高速档速度）
        52dBA

      • 性能

        细菌杀灭率
        99.9%*1+2
        捕捉 0.004 微米的细小颗粒
        99%*3
        病毒杀灭率
        99.999%*1+2

      • 替换

        过滤网型号
        SNF100PTCX1
        过滤网名称
        SaniFilter Plus
        过滤网尺寸
        100 x 60 x 12
        HESAMax 除醛去味魔方尺寸
        63 x 55 x 51 毫米
        HESAMax 除醛去味魔方类型
        HESA60PTCX1
        HESAMax 除醛去味魔方名称
        HESAMax 除醛去味魔方

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        211 x 109 x 109
        包装盒重量（含产品）（克）
        515
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        206 x 90 x 76
        产品重量
        375

      • 包装盒中的配件

        电源线长度
        1  米

      • 物流信息

        箱规
        1
        参考（订单输入）
        GP560PNPTCX1
        EAN1（中国）
        6970128330201
        订购代码（中国）GOC
        33020131

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          • 1 第三方实验室根据 GB15981-1995 标准对细菌杀灭率进行测试
          • 2 第三方实验室根据国家卫生部《消毒技术规范》（2002 年版）对 H1N1 病毒进行测试
          • 3 在德国对 SaniFilter Plus 的颗粒 1 次去除效率进行了测试；颗粒大小参照世界卫生组织 (WHO)《2008 年微生物风险评估报告》中发布的导致 SARS 的冠状病毒和细菌的大小。
          • 4 第三方实验室根据 QB/T2761-2006 标准，在无主动气流的情况下，对 HESA 材料的 24 小时有害气体去除率进行了测试。吸附力与重量相同的普通活性碳材料相比较。在内部测试实验室进行基准测试。