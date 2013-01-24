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GoPure Style

车载空气净化器

GP560PTCX1
  • 杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气 杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气 杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气
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    GoPure Style 车载空气净化器

    GP560PTCX1

    杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气

    盈动 5000 系列 GP 5601， 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。使用紫外线 LED 破坏病毒和细菌，它可安全地杀灭 >99.9% 的细菌和病毒。HESAMax 除醛去味魔方，可 24 小时去除化学物质和异味。 查看所有优势

    GoPure Style 车载空气净化器

    杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气

    盈动 5000 系列 GP 5601， 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。使用紫外线 LED 破坏病毒和细菌，它可安全地杀灭 >99.9% 的细菌和病毒。HESAMax 除醛去味魔方，可 24 小时去除化学物质和异味。 查看所有优势

    杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气

    盈动 5000 系列 GP 5601， 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。使用紫外线 LED 破坏病毒和细菌，它可安全地杀灭 >99.9% 的细菌和病毒。HESAMax 除醛去味魔方，可 24 小时去除化学物质和异味。 查看所有优势

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      • UVC 可杀灭病毒和细菌
      • 捕捉 0.004 微米的细小颗粒
      • 仿生科技，24 小时去除有害气体
      高效除菌过滤网 可滤除超过 99% 的 0.004 微米颗粒*3

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      高效除菌过滤网 可高效滤除车内空气中漂浮的 99% 的细小颗粒，这些颗粒小至 0.004 微米，比导致 SARS 的冠状病毒小 40 倍，比细菌小 100 倍。高效除菌过滤网 可以有效滤除通过滤网的空气中的微生物。

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      高强度 UVC LED 灯可杀灭有害微生物。UVC 光束集中于 270-280 纳米紫外线波长，可穿透并破坏病毒和细菌的 DNA 和 RNA。经第三方实验室测试，UVC 紫外线可杀灭 99.999% 的 H1N1 病毒*2

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      传统的 紫外线汞灯会将有害臭氧作为光产生过程的一种副产物排放。GoPure 5601 采用现代 LED 技术，因此不会排放臭氧，使其可在车内安全使用。由于通过完全无汞的方式产生紫外线，因此它是一种无毒素空气净化系统。

      HESAMax 技术可靶向去除有害化学物质

      HESAMax 技术可靶向去除有害化学物质

      HESAMax 技术专门针对车内的有害气体和异味进行吸附和净化。HESAMax 魔方中使用了出色的材料，即使是很小的分子化学物质，也可以很高效地进行中和。这款先进的 HESAMax 魔方经测试符合工业标准，事实证明，它可以更好地去除甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物（及新车内的难闻气味）。因此，当您驾车时，您和家人会呼吸到更健康的空气。

      仿生学原理，采用活性蛋白酶，可全天候中和化学物质

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      双动力 HESAMax 魔方包含 2 种 HESA 材料，即使在设备关闭时，也可 24 小时清除化学物质和异味。仿生白色除醛凝珠含有活性蛋白酶，模拟人体对甲醛的反应的仿生技术，吸收空气中的甲醛，将其分解并安全地锁住。黑色去异味粒子还能有效吸收难闻气味。因此，该魔方可 24 小时中和甲醛和异味（甲苯、总挥发性有机化合物和氨气）*3

      甲醛吸附力比炭包高出 30 倍

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      与其他净化设备常用的炭包相比，双动力 HESAMax 的容量更大，甲醛吸附力高出 30 倍*4。这意味着魔方的使用寿命比标准炭包长得多。

      仅需 10 秒即可轻松装入杯托中

      仅需 10 秒即可轻松装入杯托中

      只需将 GoPure 5601 放入杯托中，并连接 USB-C 电源线即可。使用此 5V 线缆连接后，设备便会自动工作，并随车辆点火打开和关闭。时尚、现代的小巧设计，使其在您的车中也十分美观耐看。

      滤网效能更持久，更换次数更少

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      建议每 12 个月左右更换一次滤网，以确保设备能够持续有效地清洁您呼吸的空气。UVC LED 的使用寿命非常长 – 比传统的 UVC 灯长得多，您无需担心更换问题。

      先进的UVC 护盾技术可以确保安全使用

      GoPure 5601 可利用紫外线杀灭微生物。它可以安全有效地执行此操作，因为其会在设备内杀灭微生物（实验室测试证明无紫外线泄漏）。该设备对于车内所有乘客来说都是安全的，无论是一个月大的宝宝还是 100 岁的成年人，均不存在暴露于紫外线下的风险。

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        车载空气净化器
        规格
        GP5601
        滤网更换指示
        蓝色指示灯闪烁
        速度设置
        2 档，静音和高速
        颜色
        黑色
        电压 [V]
        5 伏直流
        功率 [W]
        <=5.5
        自动开/关
        滤网使用寿命
        建议 12 个月
        噪音级别（静音档速度）
        43dBA
        噪音级别（高速档速度）
        52dBA

      • 性能

        细菌杀灭率
        99.9%*1+2
        捕获 0.004 微米的细小颗粒
        99%*3
        病毒杀灭率
        99.999%*1+2

      • 替换

        过滤网型号
        SNF100PTCX1
        过滤网名称
        高效除菌过滤网
        过滤网尺寸
        100 x 60 x 12 毫米
        HESA 盒尺寸
        63 x 55 x 51 毫米
        HESA 魔方类型
        HESA60PTCX1
        HESA 魔方名称
        HESAMax 除醛去味魔方

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        211 x 109 x 109 毫米
        包装盒重量（含产品）（克）
        515
        产品重量
        375
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        206 x 90 x 76 毫米  米

      • 包装盒中的配件

        电源线长度
        1  米

      • 物流信息

        参考（订单输入）
        GP560PTCX1
        EAN1（中国）
        6970128330102
        订购代码（中国）GOC
        33010231
        箱规
        1

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          • 1 第三方实验室根据 GB15981-1995 标准对细菌杀灭率进行测试
          • 2 第三方实验室根据国家卫生部《消毒技术规范》（2002 年版）对 H1N1 病毒进行了测试
          • 3 在德国对 SaniFilter Plus 的颗粒 1 次去除效率进行了测试；颗粒大小参照世界卫生组织 (WHO)《2008 年微生物风险评估报告》中发布的导致 SARS 的冠状病毒和细菌的大小。
          • 4 第三方实验室根据 QB/T2761-2006 标准，在无主动气流的情况下，对 HESA 材料的 24 小时有害气体去除率进行了测试。吸附力与重量相同的普通活性碳材料相比较。在内部测试实验室进行基准测试。