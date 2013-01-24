杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气
盈动 5000 系列 GP 5601， 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。使用紫外线 LED 破坏病毒和细菌，它可安全地杀灭 >99.9% 的细菌和病毒。HESAMax 除醛去味魔方，可 24 小时去除化学物质和异味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气
盈动 5000 系列 GP 5601， 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。使用紫外线 LED 破坏病毒和细菌，它可安全地杀灭 >99.9% 的细菌和病毒。HESAMax 除醛去味魔方，可 24 小时去除化学物质和异味。 查看所有优势
杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气
盈动 5000 系列 GP 5601， 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。使用紫外线 LED 破坏病毒和细菌，它可安全地杀灭 >99.9% 的细菌和病毒。HESAMax 除醛去味魔方，可 24 小时去除化学物质和异味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气
盈动 5000 系列 GP 5601， 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。使用紫外线 LED 破坏病毒和细菌，它可安全地杀灭 >99.9% 的细菌和病毒。HESAMax 除醛去味魔方，可 24 小时去除化学物质和异味。 查看所有优势
高效除菌过滤网 可高效滤除车内空气中漂浮的 99% 的细小颗粒，这些颗粒小至 0.004 微米，比导致 SARS 的冠状病毒小 40 倍，比细菌小 100 倍。高效除菌过滤网 可以有效滤除通过滤网的空气中的微生物。
高强度 UVC LED 灯可杀灭有害微生物。UVC 光束集中于 270-280 纳米紫外线波长，可穿透并破坏病毒和细菌的 DNA 和 RNA。经第三方实验室测试，UVC 紫外线可杀灭 99.999% 的 H1N1 病毒*2
高强度 UVC LED 灯仅需 49 秒就能杀灭 99.9% 的细菌*1+2。
传统的 紫外线汞灯会将有害臭氧作为光产生过程的一种副产物排放。GoPure 5601 采用现代 LED 技术，因此不会排放臭氧，使其可在车内安全使用。由于通过完全无汞的方式产生紫外线，因此它是一种无毒素空气净化系统。
HESAMax 技术专门针对车内的有害气体和异味进行吸附和净化。HESAMax 魔方中使用了出色的材料，即使是很小的分子化学物质，也可以很高效地进行中和。这款先进的 HESAMax 魔方经测试符合工业标准，事实证明，它可以更好地去除甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物（及新车内的难闻气味）。因此，当您驾车时，您和家人会呼吸到更健康的空气。
双动力 HESAMax 魔方包含 2 种 HESA 材料，即使在设备关闭时，也可 24 小时清除化学物质和异味。仿生白色除醛凝珠含有活性蛋白酶，模拟人体对甲醛的反应的仿生技术，吸收空气中的甲醛，将其分解并安全地锁住。黑色去异味粒子还能有效吸收难闻气味。因此，该魔方可 24 小时中和甲醛和异味（甲苯、总挥发性有机化合物和氨气）*3
与其他净化设备常用的炭包相比，双动力 HESAMax 的容量更大，甲醛吸附力高出 30 倍*4。这意味着魔方的使用寿命比标准炭包长得多。
只需将 GoPure 5601 放入杯托中，并连接 USB-C 电源线即可。使用此 5V 线缆连接后，设备便会自动工作，并随车辆点火打开和关闭。时尚、现代的小巧设计，使其在您的车中也十分美观耐看。
建议每 12 个月左右更换一次滤网，以确保设备能够持续有效地清洁您呼吸的空气。UVC LED 的使用寿命非常长 – 比传统的 UVC 灯长得多，您无需担心更换问题。
GoPure 5601 可利用紫外线杀灭微生物。它可以安全有效地执行此操作，因为其会在设备内杀灭微生物（实验室测试证明无紫外线泄漏）。该设备对于车内所有乘客来说都是安全的，无论是一个月大的宝宝还是 100 岁的成年人，均不存在暴露于紫外线下的风险。
产品描述
性能
替换
重量和尺寸
包装盒中的配件
物流信息