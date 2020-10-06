GP560PTCX1
杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气
盈动 5000 系列 GP 5601， 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。使用紫外线 LED 破坏病毒和细菌，它可安全地杀灭 >99.9% 的细菌和病毒。HESAMax 除醛去味魔方，可 24 小时去除化学物质和异味。
UVC 可杀灭病毒和细菌
捕获 0.004 微米的细小颗粒
仿生科技，24 小时去除有害气体
高效除菌过滤网 可高效滤除车内空气中漂浮的 99% 的细小颗粒，这些颗粒小至 0.004 微米，比导致 SARS 的冠状病毒小 40 倍，比细菌小 100 倍。高效除菌过滤网 可以有效滤除通过滤网的空气中的微生物。
高强度 UVC LED 灯可杀灭有害微生物。UVC 光束集中于 270-280 纳米紫外线波长，可穿透并破坏病毒和细菌的 DNA 和 RNA。经第三方实验室测试，UVC 紫外线可杀灭 99.999% 的 H1N1 病毒*2
高强度 UVC LED 灯仅需 49 秒就能杀灭 99.9% 的细菌*1+2。
1 第三方实验室根据 GB15981-1995 标准对细菌杀灭率进行测试
2 第三方实验室根据国家卫生部《消毒技术规范》（2002 年版）对 H1N1 病毒进行了测试
3 在德国对 SaniFilter Plus 的颗粒 1 次去除效率进行了测试；颗粒大小参照世界卫生组织 (WHO)《2008 年微生物风险评估报告》中发布的导致 SARS 的冠状病毒和细菌的大小。
4 第三方实验室根据 QB/T2761-2006 标准，在无主动气流的情况下，对 HESA 材料的 24 小时有害气体去除率进行了测试。吸附力与重量相同的普通活性碳材料相比较。在内部测试实验室进行基准测试。