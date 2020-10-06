杀灭空气传播病毒和细菌。呼吸健康的空气

盈动 5000 系列 GP 5601， 可滤除车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。使用紫外线 LED 破坏病毒和细菌，它可安全地杀灭 >99.9% 的细菌和病毒。HESAMax 除醛去味魔方，可 24 小时去除化学物质和异味。