HESAMax 技术可中和目标化学物质

HESAMax 技术专门针对中和车内的有害气体和异味而设计。HESAMax 滤芯中使用了出色的材料，即使是很小的分子化学物质，也可以很高效地进行中和。这款先进的 HESAMax 滤芯经测试符合工业标准，事实证明，它可以更好地去除甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物（及新车内的难闻气味）。因此，当您驾车时，您和家人会呼吸到更健康的空气。