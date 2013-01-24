可在您进入车辆前自动清洁车内空气

通过飞利浦 GoPure 9101 空气净化器，您可以使用四种独特的模式在进入车辆前预清洁车内空气。只需打开专用 GoPure APP 并根据您的需要设置特定的用户模式，如重污染模式、花粉模式、新车模式和定制模式。对于前三种模式，它将定期扫描污染级别并相应进行清洁。第四种模式可在预定义时间手动预定清洁。所以现在，当您开始上下班时或准备与家人一起驾车出行，您将在上车后即享新鲜洁净的空气。