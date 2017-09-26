PM1、PM2.5、PM10 激光传感器
CADR PM2.5：30 立方米/小时
CADR NO2/SO2：28 和 25 立方米/小时
6 级空气质量指示灯
飞利浦独特的 SelectFilter Plus 过滤技术采用集成式预过滤网，可快速、有效地去除汽车客舱中检测到的颗粒，如 PM2.5 和细小的 PM1。具有 30 立方米/小时的 PM2.5 洁净空气量 (CADR)，仅在 4 分钟内即可过滤标准轿车或 SUV 中 50% 的颗粒。它不仅可以去除有害颗粒，还可以去除烟味、灰尘和小至 0.01µm 的 PM1 细微颗粒，因此，可让您呼吸清新而又洁净的空气。
飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层。可以清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 12.8 立方米的洁净空气量去除有害的气体物质。因此，只需几分钟，即可清除汽车尾气、由塑料材料和其他散发异味物质（如总挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等）散发的化学物质，从而净化空气。
谁会希望自己的家人呼吸拥挤交通产生的废气？汽车风扇可让外部的气流进入，并将汽车和卡车中的有毒气体吹入汽车客舱中。然后，这些烟气将保持留在车内。坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在车内危险级别高于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 28 立方米的 CADR 处理二氧化碳，以每小时 25 立方米的速率处理二氧化硫 (SO2)，因此，您和您的家人可以放心呼吸。
奖项
根据市场反馈，为了更好地满足消费者的需求，新版本已移除 OBD 电缆；因此，生产日期为 2022 年 5 月及之后的产品将不再具备预清洁功能。