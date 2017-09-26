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GoPure 9101智能自动预清洁车载空气净化器

GP910BLKX1

1 奖励

我们强大的防污染保护

飞利浦 GoPure 9101智能自动预清洁车用空气净化器为2018IF大奖产品，采用SelectFilter Plus 技术搭配6级激光车内空气检测，可清除多达 125 种包含最细小 PM1 在内的颗粒污染物，车内化学有害污染物和过敏原。强大的 CADR，清洁效率高达 30 立方米/小时，能在 4 分钟内有效减少标准轿车或 SUV 车辆内的 PM2.5 颗粒。下载智能APP可选择四种智能自动预清洁模式，在您进入车辆前自动清洁车内空气。

查看所有优势

可过滤细小的 PM1 和多达 125 种污染物

我们强大的防污染保护

  • PM1、PM2.5、PM10 激光传感器

  • CADR PM2.5：30 立方米/小时

  • CADR NO2/SO2：28 和 25 立方米/小时

  • 6 级空气质量指示灯

仅在 4 分钟内即可过滤有害的 PM2.5 细小颗粒

仅在 4 分钟内即可过滤有害的 PM2.5 细小颗粒

飞利浦独特的 SelectFilter Plus 过滤技术采用集成式预过滤网，可快速、有效地去除汽车客舱中检测到的颗粒，如 PM2.5 和细小的 PM1。具有 30 立方米/小时的 PM2.5 洁净空气量 (CADR)，仅在 4 分钟内即可过滤标准轿车或 SUV 中 50% 的颗粒。它不仅可以去除有害颗粒，还可以去除烟味、灰尘和小至 0.01µm 的 PM1 细微颗粒，因此，可让您呼吸清新而又洁净的空气。

可快速从您的车中清除有害气体，如汽车尾气

可快速从您的车中清除有害气体，如汽车尾气

飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层。可以清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 12.8 立方米的洁净空气量去除有害的气体物质。因此，只需几分钟，即可清除汽车尾气、由塑料材料和其他散发异味物质（如总挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等）散发的化学物质，从而净化空气。

去除来自交通车辆的有害汽车尾气，如二氧化氮和二氧化硫

去除来自交通车辆的有害汽车尾气，如二氧化氮和二氧化硫

谁会希望自己的家人呼吸拥挤交通产生的废气？汽车风扇可让外部的气流进入，并将汽车和卡车中的有毒气体吹入汽车客舱中。然后，这些烟气将保持留在车内。坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在车内危险级别高于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 28 立方米的 CADR 处理二氧化碳，以每小时 25 立方米的速率处理二氧化硫 (SO2)，因此，您和您的家人可以放心呼吸。

技术规格

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奖项

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免责声明

  1. 根据市场反馈，为了更好地满足消费者的需求，新版本已移除 OBD 电缆；因此，生产日期为 2022 年 5 月及之后的产品将不再具备预清洁功能。