我们最强大的防污染保护
飞利浦 GoPure 9101智能自动预清洁车用空气净化器为2018IF大奖产品，采用SelectFilter Plus 技术搭配6级激光车内空气检测，可清除多达 125 种包含最细小 PM1 在内的颗粒污染物，车内化学有害污染物和过敏原。强大的 CADR，清洁效率高达 30 立方米/小时，能在 4 分钟内有效减少标准轿车或 SUV 车辆内的 PM2.5 颗粒。下载智能APP可选择四种智能自动预清洁模式，在您进入车辆前自动清洁车内空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦独特的 SelectFilter Plus 过滤技术采用集成式预过滤网，可快速、有效地去除汽车客舱中检测到的颗粒，如 PM2.5 和最细小的 PM1。具有 30 立方米/小时的 PM2.5 洁净空气量 (CADR)，仅在 4 分钟内即可过滤标准轿车或 SUV 中 50% 的颗粒。它不仅可以去除有害颗粒，还可以去除烟味、灰尘和小至 0.01µm 的 PM1 超细颗粒，因此，可让您呼吸清新而又洁净的空气。
飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层。可以清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 12.8 立方米的洁净空气量去除有害的气体物质。因此，只需几分钟，即可清除汽车尾气、由塑料材料和其他散发异味物质（如总挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等）散发的化学物质，从而净化空气。
谁会希望自己的家人呼吸拥挤交通产生的废气？汽车风扇可让外部的气流进入，并将汽车和卡车中的有毒气体吹入汽车客舱中。然后，这些烟气将保持留在车内。坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在车内危险级别高于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 28 立方米的 CADR 处理二氧化碳，以每小时 25 立方米的速率处理二氧化硫 (SO2)，因此，您和您的家人可以放心呼吸。
经备受赞誉的生物研究机构 Airmid Healthgroup 独立测试，飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术可去除 90% 空气中的花粉过敏原。Airmid 测试证明只需通过 SelectFilter 流通空气一次（被称为“单一效率测试”）即可达到此过滤效果。通过去除刺激性颗粒，患有花粉热的人们现在可以尽享洁净空气。
GoPure 采用先进的基于激光的感应技术，可检测到非常细微的颗粒物，如 PM1、PM2.5 和 PM10。提供专业级准确度，它使用 6 级 LED 指示灯，可直接在设备上显示车内空气质量：极佳（绿色）、良好（黄色）、轻微污染（橙色）、中度污染（红色）、重度污染（紫色）和严重污染（褐红色）。您始终可预先了解您和您家人呼吸的空气质量级别。
为了确保让您专心驾驶，GoPure 9101 采用全自动操作。可通过引擎点火打开和关闭设备。它可定期查看空气质量级别并自动清洁空气。它可测量颗粒密度级并自动调整过滤速度。因此，如果您在重度污染的区域或过敏季节驾驶车辆，该设备将切换为增强模式，以比平常更快的速度清洁您呼吸的空气。
通过 4 米 12 伏电源电缆，您可以将 GoPure 轻松安装到车内的任何位置。将电缆插入点烟器端口，然后使用安装配件以将设备定位到您喜欢的任意位置，如扶手、头枕上或座椅下。无论您选择将其定位在何处，其时尚设计均可增强您的内饰。
应用程序控制的智能空气净化器将显示空气滤网的状态，以便提醒您更换滤网，让您始终呼吸清洁空气。
飞利浦 GoPure 9101 车辆智能空气净化器可实时追踪室内和室外空气质量。显示在 Air Matters 应用程序中，您可随时了解您和家人呼吸的空气质量。
通过飞利浦 GoPure 9101 空气净化器，您可以使用四种独特的模式在进入车辆前预清洁车内空气。只需打开专用 GoPure APP 并根据您的需要设置特定的用户模式，如重污染模式、花粉模式、新车模式和定制模式。对于前三种模式，它将定期扫描污染级别并相应进行清洁。第四种模式可在预定义时间手动预定清洁。所以现在，当您开始上下班时或准备与家人一起驾车出行，您将在上车后即享新鲜洁净的空气。
基于污染级别，这款智能设备可根据您车内的空气质量自动适应过滤速度。因此，当污染级别变差时，如您在堵车中，则自动空气过滤流程将加速以更快速地清洁和提高您呼吸的空气质量。您还可以通过在 GoPure APP 上进行选择或直接按下设备上的增强按钮来选择手动增强模式。这将开始高速车载空气净化过程。
您购买飞利浦品牌产品时，意味着您购买数十年的领先产品设计专业经验。您不仅可获得强大 SelectFilter Plus 过滤技术的益处，以保持您呼吸的空气清新洁净，此外，采用紧凑时尚的设计，还可使您的车辆外观靓丽。
如今，为您的移动设备充电的插座总是不够用，与朋友或家人一同驾驶时尤为如此。GoPure 9101 提供两个额外的 USB 插座，因此，您可以同时为多个手机或平板电脑充电。
产品描述
性能
替换
重量和尺寸
市场规格
包装盒中的配件
物流信息