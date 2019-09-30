GP930PTCX1
为清新和健康空气带来更好的保护
借助 GoPure Power 车载空气净化器保护您的家人。尖端四维传感技术可以检测更多污染物。卓越的过滤功能可去除有害气体和微粒（微小至 PM1），并且在 2 分钟*内自动清洁空气。
仅需 2 分钟*，即可畅享洁净呼吸
污染物实时传感器
自动控制
GoPure Power 可快速净化空气，从而呵护您的家人。强劲的双重静音风扇，促使气流快速穿过 SelectFilter Plus 过滤网，可迅速去除车内多达 125 种有害污染物。这套性能出众的空气过滤系统可在 2 分钟内清洁车内空气。
细小的可吸入颗粒物（包括 PM2.5 及更微小颗粒）可深入肺部甚至血液当中，从而造成严重的健康隐患。GoPure Power 采用先进的 SelectFilter Plus 过滤技术，从而能够快速去除空气中的 PM2.5 和细小的 PM1 颗粒。其 PM2.5 洁净空气量 (CADR) 高达每小时 60 立方米，能够在 2 分钟内净化标准轿车或 SUV 车辆中 50% 的空气。此外，功能强大的过滤功能还可以去除香烟烟雾、灰尘以及 0.01µm 以上的 PM1 细小颗粒。为您带来新鲜、纯净的空气。
飞利浦出众的 SelectFilter Plus 三重过滤包括 HESA 技术，可清除您车内的危险气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 25 立方米的洁净空气量 (CADR) 去除甲醛，每小时 30 立方米去除甲苯。此外，它还能去除来自外部的有害气体，如臭氧和废气（CADR） 高达每小时 50 立方米。因此，只需几分钟，即可清除尾气、由塑料材料和其他散发异味物质（如总挥发性有机物 (VOC)）散发的化学物质，从而净化空气。
根据 GB/T18801:2015 在 3 立方米的第三方实验室房间内进行测试；依据为颗粒过滤速度去除 >50% 的污染物。