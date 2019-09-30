可快速从您的车中清除有害气体，如甲醛

飞利浦出众的 SelectFilter Plus 三重过滤包括 HESA 技术，可清除您车内的危险气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 25 立方米的洁净空气量 (CADR) 去除甲醛，每小时 30 立方米去除甲苯。此外，它还能去除来自外部的有害气体，如臭氧和废气（CADR） 高达每小时 50 立方米。因此，只需几分钟，即可清除尾气、由塑料材料和其他散发异味物质（如总挥发性有机物 (VOC)）散发的化学物质，从而净化空气。