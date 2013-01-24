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GoPure Compact 50

车载空气净化器

GPC05BLKX1
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    GoPure Compact 50 车载空气净化器

    GPC05BLKX1

    健康的车内空气

    飞利浦GoPure Compact 50车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、甲醛、有毒气体等污染物和总挥发性有机化合物，空气滤净量 (CADR) 达 12 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 12 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，在汽车启动时自动打开，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势

    GoPure Compact 50 车载空气净化器

    健康的车内空气

    飞利浦GoPure Compact 50车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、甲醛、有毒气体等污染物和总挥发性有机化合物，空气滤净量 (CADR) 达 12 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 12 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，在汽车启动时自动打开，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势

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    健康的车内空气

    飞利浦GoPure Compact 50车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、甲醛、有毒气体等污染物和总挥发性有机化合物，空气滤净量 (CADR) 达 12 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 12 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，在汽车启动时自动打开，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势

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      可快速去除微小颗粒，洁净空气量 12 立方米/小时

      可快速去除微小颗粒，洁净空气量 12 立方米/小时

      飞利浦高效过滤技术可去除车内的微小颗粒，且每小时提供 12 立方米的洁净空气量 (CADR)（对于 3 立方米大小的空间，可过滤掉 50% 的 0.3 微米颗粒）。可过滤掉烟味、花粉、灰尘、PM2.5 微尘、空气中大于 0.3 微米的病毒或细菌

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      自动开启

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      在汽车启动时自动开启

      内含 2 米12 伏电源线和安装配件

      内含 2 米12 伏电源线和安装配件

      内含 2 米12 伏电源线和安装配件，可安全安装在扶手、头枕上和座椅下

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        GoPure Compact 50
        颜色
        黑色
        噪音级别
        55（一档速度）  分贝
        空气颗粒污染物传感器
        自动开/关
        滤网更换指示
        香薰功能
        频率
        50  赫兹
        速度设置
        功率
        2.3  瓦
        电压
        12  伏
        滤网使用寿命
        350  小时
        支持手机 APP 操控
        空气质量指示 (AQI)
        技术
        车载空气净化器

      • 性能

        高效净化空气
        （0.3 微米；60 分钟；1 立方米空间）
        13  分钟
        增强模式
        过滤细微颗粒
        洁净空气量 12 立方米/小时

      • 替换

        过滤网型号
        GSF120X110X1
        GoPure 洁净空气系统类型
        • GPSA30GPX1
        • GPSA33GPX1
        • GPSL23GPX1

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长x宽x高）
        50 x 50 x 80  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        17 x 30 x 40  毫米
        产品重量
        500  克
        包装盒重量（含产品）
        670  克

      • 市场规格

        使用效果
        健康的车内空气
        产品亮点
        设计精巧

      • 包装盒中的配件

        安装配件
        附加绑带
        电源线长度
        2  米

      • 物流信息

        箱规
        1
        参考（订单输入）
        GPC05BLKX1
        订购代码
        17404128
        EAN (APR)
        8719018010087
        EAN（中国）
        6947939174041

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