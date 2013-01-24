健康的车内空气
飞利浦GoPure Compact 50车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、甲醛、有毒气体等污染物和总挥发性有机化合物，空气滤净量 (CADR) 达 12 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 12 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，在汽车启动时自动打开，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
健康的车内空气
飞利浦GoPure Compact 50车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、甲醛、有毒气体等污染物和总挥发性有机化合物，空气滤净量 (CADR) 达 12 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 12 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，在汽车启动时自动打开，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
健康的车内空气
飞利浦GoPure Compact 50车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、甲醛、有毒气体等污染物和总挥发性有机化合物，空气滤净量 (CADR) 达 12 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 12 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，在汽车启动时自动打开，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
健康的车内空气
飞利浦GoPure Compact 50车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、甲醛、有毒气体等污染物和总挥发性有机化合物，空气滤净量 (CADR) 达 12 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 12 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，在汽车启动时自动打开，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
飞利浦高效过滤技术可去除车内的微小颗粒，且每小时提供 12 立方米的洁净空气量 (CADR)（对于 3 立方米大小的空间，可过滤掉 50% 的 0.3 微米颗粒）。可过滤掉烟味、花粉、灰尘、PM2.5 微尘、空气中大于 0.3 微米的病毒或细菌
经过测试，在 3 立方米大小的空间内，即相当于普通轿车的车内空间大小，飞利浦 GoPure 车载空气净化器可在 13 分钟内快速去除车内 50% 的细微颗粒物。
在汽车启动时自动开启
内含 2 米12 伏电源线和安装配件，可安全安装在扶手、头枕上和座椅下
产品描述
性能
替换
重量和尺寸
市场规格
包装盒中的配件
物流信息