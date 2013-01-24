健康的车内空气

飞利浦GoPure Compact 50车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、有毒气体等污染物、甲醛、甲苯等挥发性有机化学污染物等有毒气体、汽车尾气等废气，空气滤净量 (CADR) 达 12 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 12 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，在汽车启动时自动打开，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势