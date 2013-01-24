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GoPure Compact 100 Airmax

车载空气净化器

GPC10MXX1
  • 健康的车内空气 健康的车内空气 健康的车内空气
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    GoPure Compact 100 Airmax 车载空气净化器

    GPC10MXX1

    健康的车内空气

    飞利浦GoPure Compact 100 Airmax车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、有毒气体、甲醛等污染物和过敏原。空气滤净量 (CADR) 达 14 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 11.5 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势

    GoPure Compact 100 Airmax 车载空气净化器

    健康的车内空气

    飞利浦GoPure Compact 100 Airmax车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、有毒气体、甲醛等污染物和过敏原。空气滤净量 (CADR) 达 14 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 11.5 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势

    健康的车内空气

    飞利浦GoPure Compact 100 Airmax车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、有毒气体、甲醛等污染物和过敏原。空气滤净量 (CADR) 达 14 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 11.5 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势

    GoPure Compact 100 Airmax 车载空气净化器

    健康的车内空气

    飞利浦GoPure Compact 100 Airmax车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、有毒气体、甲醛等污染物和过敏原。空气滤净量 (CADR) 达 14 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 11.5 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势

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      健康的车内空气

      高效去除微小颗粒和有毒气体

      • 设计精巧
      • 微小颗粒 CADR*：14 立方米/小时
      • 有毒气体 CADR*：11.5 立方米/小时
      • 高效净化空气：13 分钟
      可快速去除微小颗粒，洁净空气量 14 立方米/小时

      可快速去除微小颗粒，洁净空气量 14 立方米/小时

      飞利浦 SelectFilter 高效过滤技术可去除车内的细微颗粒物，洁净空气量 (CADR) 达 14 立方米/小时（对于 3 立方米大小的空间，可过滤掉 50% 的 0.3 微米颗粒）。可过滤掉烟味、花粉、灰尘、PM2.5 微粒、空气中大于 0.3 微米的病毒或细菌。

      过滤有毒气体和总挥发性有机化合物，洁净空气量 11 立方米/小时

      过滤有毒气体和总挥发性有机化合物，洁净空气量 11 立方米/小时

      飞利浦 SelectFilter 内嵌选择性添加剂，可通过强劲吸附和氧化过程中和并消除空气中的有毒气体化学物质（其中包括汽车尾气、工业污染、内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质以及散发异味的物质，例如，挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛），洁净空气量达 11.5 立方米/小时（60 分钟；对于 1 立方米大小的空间）。

      13 分钟快速净化车内空气

      13 分钟快速净化车内空气

      经过测试，在 3 立方米大小的空间内，即相当于普通轿车的车内空间大小，飞利浦 GoPure 车载空气净化器可在 13 分钟内快速去除车内 50% 的细微颗粒物。

      过滤网更换指示

      过滤网更换指示

      过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起

      自动打开/关闭

      自动打开/关闭

      在汽车启动时自动打开，有 2 档风速可调节过滤性能

      轻松安装

      轻松安装

      包括 4 米 12 伏电源线和安装附件，可安全安装在仪表盘、头枕、座椅下和后备箱。

      技术规格

      • 产品描述

        气流
        12  m³/h
        空气颗粒污染物传感器
        空气质量指示 (AQI)
        自动开/关
        滤网更换指示
        香薰功能
        频率
        50  赫兹
        速度设置
        2 档速度
        功率
        3  瓦
        电压
        12  伏
        滤网使用寿命
        350  小时
        技术
        车载空气净化器
        颜色
        黑色
        规格
        GP Compact 100 Airmax
        支持手机 APP 操控
        噪音强度（高）
        50  分贝 (A)
        噪音强度（低）
        40  分贝 (A)

      • 性能

        高效净化空气
        （0.3 微米；60 分钟；1 立方米空间）
        13 分钟即可享受洁净空气  分钟
        过滤细菌/病毒
        （0.3 微米；60 分钟；1 立方米空间）
        70  %
        增强模式
        过滤有毒气体和总挥发性有机化合物
        {60 分钟；1 立方米空间）
        CADR 为 11.5 立方米/小时
        过滤细微颗粒
        CADR 为 14 立方米/小时

      • 替换

        过滤网型号
        GSF120X110X1
        GoPure 洁净空气系统类型
        • GPSA30GPX1
        • GPSA33GPX1
        • GPSL23GPX1

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长x宽x高）
        225 x 180 x79  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        176 x 176 x 73  毫米
        产品重量
        610  克
        包装盒重量（含产品）
        840  克

      • 市场规格

        使用效果
        健康的车内空气
        产品亮点
        设计精巧

      • 包装盒中的配件

        安装配件
        附加绑带
        电源线长度
        4  米

      • 物流信息

        EAN（中国）
        6923410798357
        订购代码（中国）
        79835728
        箱规
        1
        参考（订单输入）
        GPC10GPX1
        EAN (APR)
        8719018010063

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