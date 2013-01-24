健康的车内空气
飞利浦GoPure Compact 100 Airmax车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、有毒气体、甲醛等污染物和过敏原。空气滤净量 (CADR) 达 14 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 11.5 立方米/小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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健康的车内空气
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飞利浦 SelectFilter 高效过滤技术可去除车内的细微颗粒物，洁净空气量 (CADR) 达 14 立方米/小时（对于 3 立方米大小的空间，可过滤掉 50% 的 0.3 微米颗粒）。可过滤掉烟味、花粉、灰尘、PM2.5 微粒、空气中大于 0.3 微米的病毒或细菌。
飞利浦 SelectFilter 内嵌选择性添加剂，可通过强劲吸附和氧化过程中和并消除空气中的有毒气体化学物质（其中包括汽车尾气、工业污染、内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质以及散发异味的物质，例如，挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛），洁净空气量达 11.5 立方米/小时（60 分钟；对于 1 立方米大小的空间）。
经过测试，在 3 立方米大小的空间内，即相当于普通轿车的车内空间大小，飞利浦 GoPure 车载空气净化器可在 13 分钟内快速去除车内 50% 的细微颗粒物。
过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起
在汽车启动时自动打开，有 2 档风速可调节过滤性能
包括 4 米 12 伏电源线和安装附件，可安全安装在仪表盘、头枕、座椅下和后备箱。
产品描述
性能
替换
重量和尺寸
市场规格
包装盒中的配件
物流信息