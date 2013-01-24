先进的 SaniFilter Plus 高效除菌过滤网，可去除其他滤网遗漏的细小颗粒，从而防止您受经空气传播的细菌和病毒的危害。它可捕捉 99.9% 车内空气中漂浮的小至 0.004 微米*2的细小颗粒。这比非典冠状病毒小 40 倍，比细菌小 100 倍。
盈动 7000 系列，让您无需在设计风格与性能之间取舍。它采用紧凑时尚设计，但仍具有强劲动力，只需 8 分钟即可清洁您车内的空气。强劲而静音的双风扇系统，有效过滤，使气流快速穿过 SaniFilter Plus 高效除菌过滤网。只需 8 分钟*1 即可有效清洁您的车内空气。它是一款时尚的空气净化器，可快速清洁您呼吸的空气。
“氧气森林”香氛配方中含有知名的强劲抗病毒精油配方，尤加利和罗文莎叶，可有效对空气进行消毒。得益于大自然的治愈能力，“氧气森林”是针对病毒和其他病原体的高效抵御者，经测试，可去除车内空气中 99%* 的病毒。由我们的香氛大师手工混合制作而成，它散发着清新、淡淡、持久的香味，可增强您的驾车旅程体验。为您带来宜人的清香，同时净化您呼吸的空气。
飞利浦盈动 7000 中采用的香氛配方，经测试，确保符合国际香料协会 (IFRA) 标准。这意味着香氛成分经测试，且准确控制精油含量，以供安全使用。与很多其他合成消毒剂或局部施用的纯精油不同，您可以放心使用这款香氛，安全驾驶，同时尽享宜人的清香。
盈动 7000 系列是一款优质的车载空气净化器，为追求时尚于格调的驾驶者量身定制。采用金属顶环和特有的织物装饰，外观时尚而不失质感。搭配黑色低调、时尚机身，这款空气净化器为您的汽车内饰增添优雅之感。
除了“氧气森林”，还提供有两款其他手工制作的香氛可供您购买，以便您选择适合氛围的理想车内香味。“清新海域”香氛，散发着淡淡的柑橘和柠檬香，及馥郁花香，它让您不禁想起在蜿蜒的海岸驾驶时闻到的新鲜空气气味。即使您在拥挤的城市中驾驶，也可享受室外空气般的宜人芳香。“见字如面”香氛，新鲜佛手柑与琥珀和雪松的木质芬芳交织氤氲，犹如坐在书店角落的静谧下午时光，精致宁静，波澜不惊。
盈动 7000 (S7601) 还可实时测量空气质量，即使车内空气质量有略微变化也可感应到。使用简单的 3 色 LED 指示灯：优（蓝色）、一般（黄色）和差（红色）– 当前空气质量级别显示在设备的顶部面板，因此，您对呼吸的空气质量一目了然。此外，您可以通过专用 AirMatters“在意空气”应用程序检查空气质量。
盈动 7000 系列可通过蓝牙将手机连接到专用 AirMatters“在意空气”应用程序。您可以在该应用程序中跟踪空气质量、控制设备（包括针对 iOS 系统的 Siri 语音控制）和检查过滤网状态。您还可以通过应用程序一键单击购买替换过滤网。保持您呼吸的空气新鲜洁净变得前所未有的简单。
产品描述
性能
替换
重量和尺寸
包装盒中的配件
物流信息