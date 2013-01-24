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GoPure Style

车载空气净化器

GPS760PTCX1
  • 呼吸洁净空气的时尚方式 呼吸洁净空气的时尚方式 呼吸洁净空气的时尚方式
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    GoPure Style 车载空气净化器

    GPS760PTCX1

    呼吸洁净空气的时尚方式

    采用优雅设计和强劲的过滤功能，盈动 7000 系列，配有抗病毒香氛。主动方式散发到空气中，瓦解病毒，经验证，可去除车内空气中 99% 的病毒。 查看所有优势

    GoPure Style 车载空气净化器

    呼吸洁净空气的时尚方式

    采用优雅设计和强劲的过滤功能，盈动 7000 系列，配有抗病毒香氛。主动方式散发到空气中，瓦解病毒，经验证，可去除车内空气中 99% 的病毒。 查看所有优势

    呼吸洁净空气的时尚方式

    采用优雅设计和强劲的过滤功能，盈动 7000 系列，配有抗病毒香氛。主动方式散发到空气中，瓦解病毒，经验证，可去除车内空气中 99% 的病毒。 查看所有优势

    GoPure Style 车载空气净化器

    呼吸洁净空气的时尚方式

    采用优雅设计和强劲的过滤功能，盈动 7000 系列，配有抗病毒香氛。主动方式散发到空气中，瓦解病毒，经验证，可去除车内空气中 99% 的病毒。 查看所有优势

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      呼吸洁净空气的时尚方式

      优雅设计。澎湃动力。

      • 可过滤 0.004 微米的细小颗粒
      • 有效去除病毒，效率超过 99%
      • 一路清新，自在随“型”
      • 智能空气净化

      可捕捉 99.9% 的微小至 0.004 微米的颗粒物

      先进的 SaniFilter Plus 高效除菌过滤网，可去除其他滤网遗漏的细小颗粒，从而防止您受经空气传播的细菌和病毒的危害。它可捕捉 99.9% 车内空气中漂浮的小至 0.004 微米*2的细小颗粒。这比非典冠状病毒小 40 倍，比细菌小 100 倍。

      设计结构紧凑，双风扇动力强劲

      盈动 7000 系列，让您无需在设计风格与性能之间取舍。它采用紧凑时尚设计，但仍具有强劲动力，只需 8 分钟即可清洁您车内的空气。强劲而静音的双风扇系统，有效过滤，使气流快速穿过 SaniFilter Plus 高效除菌过滤网。只需 8 分钟*1 即可有效清洁您的车内空气。它是一款时尚的空气净化器，可快速清洁您呼吸的空气。

      天然精油配方可对 99% 空气中的病毒进行消毒

      “氧气森林”香氛配方中含有知名的强劲抗病毒精油配方，尤加利和罗文莎叶，可有效对空气进行消毒。得益于大自然的治愈能力，“氧气森林”是针对病毒和其他病原体的高效抵御者，经测试，可去除车内空气中 99%* 的病毒。由我们的香氛大师手工混合制作而成，它散发着清新、淡淡、持久的香味，可增强您的驾车旅程体验。为您带来宜人的清香，同时净化您呼吸的空气。

      香氛符合 IFRA 安全标准

      飞利浦盈动 7000 中采用的香氛配方，经测试，确保符合国际香料协会 (IFRA) 标准。这意味着香氛成分经测试，且准确控制精油含量，以供安全使用。与很多其他合成消毒剂或局部施用的纯精油不同，您可以放心使用这款香氛，安全驾驶，同时尽享宜人的清香。

      优雅的空气净化器，理想搭配您的汽车

      盈动 7000 系列是一款优质的车载空气净化器，为追求时尚于格调的驾驶者量身定制。采用金属顶环和特有的织物装饰，外观时尚而不失质感。搭配黑色低调、时尚机身，这款空气净化器为您的汽车内饰增添优雅之感。

      从其他“清新海域” 和“见字如面”香氛中选择

      除了“氧气森林”，还提供有两款其他手工制作的香氛可供您购买，以便您选择适合氛围的理想车内香味。“清新海域”香氛，散发着淡淡的柑橘和柠檬香，及馥郁花香，它让您不禁想起在蜿蜒的海岸驾驶时闻到的新鲜空气气味。即使您在拥挤的城市中驾驶，也可享受室外空气般的宜人芳香。“见字如面”香氛，新鲜佛手柑与琥珀和雪松的木质芬芳交织氤氲，犹如坐在书店角落的静谧下午时光，精致宁静，波澜不惊。

      始终了解您所呼吸的空气的质量

      盈动 7000 (S7601) 还可实时测量空气质量，即使车内空气质量有略微变化也可感应到。使用简单的 3 色 LED 指示灯：优（蓝色）、一般（黄色）和差（红色）– 当前空气质量级别显示在设备的顶部面板，因此，您对呼吸的空气质量一目了然。此外，您可以通过专用 AirMatters“在意空气”应用程序检查空气质量。

      通过 AirMatters“在意空气”应用程序跟踪空气质量和控制设备

      盈动 7000 系列可通过蓝牙将手机连接到专用 AirMatters“在意空气”应用程序。您可以在该应用程序中跟踪空气质量、控制设备（包括针对 iOS 系统的 Siri 语音控制）和检查过滤网状态。您还可以通过应用程序一键单击购买替换过滤网。保持您呼吸的空气新鲜洁净变得前所未有的简单。

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        过滤和抗病毒
        空气颗粒污染物传感器
        PM2.5
        空气质量指示 (AQI)
        3 色 AQI 和数字显示
        滤网更换指示
        是；显示“Flt”
        支持手机 APP 操控
        电压 [V]
        5 伏直流
        功率 [W]
        3.2
        自动开/关
        速度设置
        3，静音、自动和劲速
        芳香散发器
        是；提供 3 种选择
        噪音级别 (dbA)(GB/T std)
        54.2

      • 性能

        颗粒污染物过滤
        颗粒物 CADR：16 立方米/小时
        过滤效率
        8 分钟*1
        去除微粒的效率
        >99.9% @ 0.004um*2

      • 替换

        过滤网名称
        SaniFilter Plus 130
        香氛选择
        Forest、Ocean 和 Paperback
        香氛更换周期
        建议每 3 个月
        香氛型号
        ARMF40；ARMO40；ARMP40
        过滤网尺寸（宽 x 厚 x 高）（毫米）
        60 x 25 x 128
        过滤网使用寿命（小时）
        1000
        过滤网更换周期
        建议每 1 年
        过滤器型号
        SNF130

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        268 x 137 x 92.5
        产品重量
        450
        包装盒重量（含产品）（克）
        770
        产品尺寸（宽 x 厚 x 高）（毫米）
        74.3 x 67.4 x 210.3

      • 包装盒中的配件

        Aroma 滤芯
        铝制密封香氛，1 个
        电源线和长度
        USB-C 线缆，1 米

      • 物流信息

        参考（订单输入）
        GPS760PTCX1
        EAN1（中国）
        6970128330119
        箱规
        1
        订购代码 GOC
        33011931
        订单输入
        GPS760PTCX1

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          • 1 根据 GB/T18801:2015 在 3 立方米的第三方实验室房间内进行测试，去除 > 50% 的颗粒污染物。
          • 2 在德国对 SaniFilter Plus 的颗粒 1 次去除效率进行了测试；颗粒大小参照世界卫生组织 (WHO)《2008 年微生物风险评估报告》中发布的导致 SARS 的冠状病毒和细菌的大小。
          • 3 在 3 立方米的第三方实验室房间内进行测试，去除病毒 (Phi-X174)，产品中仅安装 Aroma Forest 的情况下测试活性抗病毒效率。