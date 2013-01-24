从其他“清新海域” 和“见字如面”香氛中选择

除了“氧气森林”，还提供有两款其他手工制作的香氛可供您购买，以便您选择适合氛围的理想车内香味。“清新海域”香氛，散发着淡淡的柑橘和柠檬香，及馥郁花香，它让您不禁想起在蜿蜒的海岸驾驶时闻到的新鲜空气气味。即使您在拥挤的城市中驾驶，也可享受室外空气般的宜人芳香。“见字如面”香氛，新鲜佛手柑与琥珀和雪松的木质芬芳交织氤氲，犹如坐在书店角落的静谧下午时光，精致宁静，波澜不惊。