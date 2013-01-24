提供清新健康的车内空气
飞利浦 GoPure SmartAir 330车载空气净化器，可去除 PM2.5 等微粒、甲醛和有毒气体，洁净空气量 (CADR) 达 10 立方米/小时，让您畅享洁净健康的车内空气。在驾车之前预清洁您的汽车，让您上车便呼吸清新而又洁净的自然健康空气。实时跟踪空气质量，让您随时了解所呼吸的空气质量。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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增强模式过滤，可快速净化车内空气
有了飞利浦 GoPure 智能空气净化器，您就可以在出发前预先净化车内空气，上车后即享新鲜洁净的空气
GoPure 智能车载空气净化器实时跟踪室内和室外空气质量，让您始终知道所吸空气的质量
GoPure 智能车载空气净化器显示过滤器的使用寿命状态，提醒您何时应该更换，让您始终享受最佳的过滤效率
GoPure 自然健康香氛让您拥有清新空气。附赠 1 个香气颗粒筒
因为有了自动操作和过滤控制，您尽可以专心驾驶
含 4 米 12 伏电源线和杯托安装附件，实现完美车载集成
飞利浦特有的高效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体，洁净空气量 (CADR) 达 10 立方米/小时，为您和您家人的健康护航。
产品描述
性能
替换
重量和尺寸
市场规格
包装盒中的配件
物流信息