提供清新健康的车内空气

飞利浦 GoPure SmartAir 330车载空气净化器，可去除 PM2.5 等微粒、甲醛和有毒气体，洁净空气量 (CADR) 达 10 立方米/小时，让您畅享洁净健康的车内空气。在驾车之前预清洁您的汽车，让您上车便呼吸清新而又洁净的自然健康空气。实时跟踪空气质量，让您随时了解所呼吸的空气质量。 查看所有优势