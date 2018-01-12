可有效去除有毒气体，如废气

飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术包括内嵌选择性添加剂的 HESA 层。可清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它可去除有害的气体物质。它可清除汽车尾气、工业污染、由内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质、其他散发异味的物质（如挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等），从而净化空气。