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GoPure SelectFilter Plus 160车载空气净化器替换滤网

GSF160P135X1

1 奖励

我们最强大的防污染保护

飞利浦GoPure SelectFilter Plus 160 车载空气净化器替换滤网采用飞利浦里最强劲的 SelectFilter Plus 多层过滤技术，可有效去除多达 125 种污染物，包括大到 PM2.5、小到最细微的 PM1 、甲醛、甲苯等挥发性有机化学污染物等有毒气体、汽车尾气等废气。经 Airmid 认证的净化技术可去除空气中 90% 的花粉。

查看所有优势

可有效过滤的 PM1 和多达 125 种污染物

我们最强大的防污染保护

  • 去除微粒

  • 废气处理

  • 有毒气体清除

  • 去除 90% 过敏原

去除小于 0.01 微米的有害微粒颗粒物

去除小于 0.01 微米的有害微粒颗粒物

飞利浦独特的 SelectFilter Plus 过滤技术采用集成式预过滤网，可有效地去除汽车客舱中检测到的颗粒，如 PM2.5 和小至 0.01µm 的可过滤 PM1 颗粒。它不仅可以去除有害颗粒，还可以去除烟味、灰尘、经空气传播的过敏原、病毒和细菌。

可有效去除有毒气体，如废气

可有效去除有毒气体，如废气

飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术包括内嵌选择性添加剂的 HESA 层。可清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它可去除有害的气体物质。它可清除汽车尾气、工业污染、由内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质、其他散发异味的物质（如挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等），从而净化空气。

去除来自交通车辆的有害汽车尾气，如二氧化氮和二氧化硫

去除来自交通车辆的有害汽车尾气，如二氧化氮和二氧化硫

谁会希望自己的家人呼吸拥挤交通产生的废气？汽车风扇可让外部的气流进入，并将汽车和卡车中的有毒气体送进汽车客舱内。然后，这些烟气将保持留在车内。坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在车内危险级别高于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 技术处理废气（如二氧化氮 (NO2) 和二氧化硫 (SO2)），因此，您和您的家人可以放心呼吸。

技术规格

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