去除微粒
废气处理
有毒气体清除
去除 90% 过敏原
飞利浦独特的 SelectFilter Plus 过滤技术采用集成式预过滤网，可有效地去除汽车客舱中检测到的颗粒，如 PM2.5 和小至 0.01µm 的可过滤 PM1 颗粒。它不仅可以去除有害颗粒，还可以去除烟味、灰尘、经空气传播的过敏原、病毒和细菌。
飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术包括内嵌选择性添加剂的 HESA 层。可清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它可去除有害的气体物质。它可清除汽车尾气、工业污染、由内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质、其他散发异味的物质（如挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等），从而净化空气。
谁会希望自己的家人呼吸拥挤交通产生的废气？汽车风扇可让外部的气流进入，并将汽车和卡车中的有毒气体送进汽车客舱内。然后，这些烟气将保持留在车内。坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在车内危险级别高于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 技术处理废气（如二氧化氮 (NO2) 和二氧化硫 (SO2)），因此，您和您的家人可以放心呼吸。
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