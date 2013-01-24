儿童安全，家庭美满！
为家人理发从未如此容易！可准确调节长度的的儿童&成人理发梳齿，创新的剪切元件和自我研磨刀片提供了专家级的理发技术，即使是敏感的肌肤和柔软的头发也可以轻松适用。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
儿童安全，家庭美满！
为家人理发从未如此容易！可准确调节长度的的儿童&成人理发梳齿，创新的剪切元件和自我研磨刀片提供了专家级的理发技术，即使是敏感的肌肤和柔软的头发也可以轻松适用。 查看所有优势
适合儿童的理发梳齿，弧形顶端以及适宜的梳齿长度特别适合家里的小朋友使用。理发梳齿会顺滑地在皮肤上移动，不会划伤皮肤，每一次理发都带来安全并令人愉悦的体验。使用12档可准确调节长度的理发梳齿，简单地选择并锁定想要留下的头发长度，每档之间长度间隔准确达2毫米。或者您可以不使用理发梳齿理发，来达到更短的0.5毫米长度。
自动研磨不锈钢刀片，带来持久的锋利度。
只需使用可调节修剪梳选择并锁定所需的长度即可，它可提供 12 档固定长度设定（1 至 23 毫米），每种长度之间的准确度为 2 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。
只需轻按即可打开可拆卸式刀头，以便快速释放和清洁刀片。
我们所有的仪容产品都经久耐用。它们具有全球保修、全球电压通用。只需在 www.philips.com/5years 上注册您的理发器即可在 2 年标准飞利浦保修的基础上再享受 3 年额外保修，一共可享受 5 年全球保修。
无需润滑油，易于维护，为您节省时间。
接电或不接电均可使用理发器，功能强大，操控自由。充电 8 小时后，可不接电源线使用 60 分钟。
通过我们先进的双重剪切技术修剪任何发质类型，它将双倍锋利修剪部件与低摩擦设计理想结合。创新的修剪部件经过精心设计，经久耐用，其修剪速度是普通飞利浦理发器的两倍。*
充电装置
切剃装置
操作简易
服务