随附具有 12 档可调长度的儿童修剪梳：1-23 毫米

适合儿童的理发梳齿，弧形顶端以及适宜的梳齿长度特别适合家里的小朋友使用。理发梳齿会顺滑地在皮肤上移动，不会划伤皮肤，每一次理发都带来安全并令人愉悦的体验。使用12档可准确调节长度的理发梳齿，简单地选择并锁定想要留下的头发长度，每档之间长度间隔准确达2毫米。或者您可以不使用理发梳齿理发，来达到更短的0.5毫米长度。