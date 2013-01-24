如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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我们的全新修剪梳设计可防止头发堵塞在理发器中。因此，您可以由始至终连续理发，而不间断。
通过我们的高级 DualCut 技术修剪任何发质类型：采用双面修剪部件，修剪速度是单面刀片的两倍。
自研磨不锈钢刀片非常持久耐用。即使在使用 5 年后仍然宛如第 1 天使用。
可轻松选择并锁定想要的长度设定。可调节修剪梳具有 12 档固定长度设定（1 毫米至 23 毫米），每种长度之间的准确度为 2 毫米。将修剪梳整体卸下可进行 0.5 毫米修剪。
带弧形梳齿和短梳齿的儿童友好修剪梳尤其适合年幼的家庭成员。它可以在皮肤上顺畅滑动，绝不刮擦，让每次理发安全、愉悦。只需使用可调节修剪梳选择并锁定所需的长度即可，它可提供 12 档长度设定（1 至 23 毫米），每档长度之间的准确度为 2 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。
理发器强劲的镍氢电池在充电 8 小时后可无线使用 75 分钟。功能强大，操控自由。
理发器系列 3000 设计用于舒适使用，便于握持且易于操控。特别纹理和手柄便于您轻松移动理发器，并修剪头部四周头发。
只需轻按即可释放可拆卸式刀头，以快速释放和清洁刀片。
无需润滑油，易于维护，为您节省时间。
我们所有的仪容产品都经久耐用。提供 2 年全球保修，全球电压通用。
切剃装置
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