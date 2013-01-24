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Hairclipper series 3000

理发器/电推剪

HC3588/15
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    Hairclipper series 3000 理发器/电推剪

    HC3588/15

    轻松理齐头发

    让理发更加轻松便捷。双重剪切技术搭配自动研磨刀片，修剪速度是原来的两倍*。修剪梳采用发束导流技术，旨在避免堵塞，让您一次完成理发，获得满意发型。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥249.00

    Hairclipper series 3000 理发器/电推剪

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      轻松理齐头发

      快速修剪，不会产生堵塞*

      • 不锈钢刀片
      • 13 档长度设置
      • 75 分钟无线使用/8 小时充电
      • 包括儿童修剪梳
      发束导流技术，可连续修剪

      发束导流技术，可连续修剪

      我们的全新修剪梳设计可防止头发堵塞在理发器中。因此，您可以由始至终连续理发，而不间断。

      双重锋利刀片实现 2 倍修剪速度

      双重锋利刀片实现 2 倍修剪速度

      通过我们的高级 DualCut 技术修剪任何发质类型：采用双面修剪部件，修剪速度是单面刀片的两倍。

      自研磨不锈钢刀片

      自研磨不锈钢刀片

      自研磨不锈钢刀片非常持久耐用。即使在使用 5 年后仍然宛如第 1 天使用。

      轻松选择和锁定 13 档长度设定：0.5 至 23 毫米

      轻松选择和锁定 13 档长度设定：0.5 至 23 毫米

      可轻松选择并锁定想要的长度设定。可调节修剪梳具有 12 档固定长度设定（1 毫米至 23 毫米），每种长度之间的准确度为 2 毫米。将修剪梳整体卸下可进行 0.5 毫米修剪。

      随附具有 12 档可调长度的儿童修剪梳：1-23 毫米

      随附具有 12 档可调长度的儿童修剪梳：1-23 毫米

      带弧形梳齿和短梳齿的儿童友好修剪梳尤其适合年幼的家庭成员。它可以在皮肤上顺畅滑动，绝不刮擦，让每次理发安全、愉悦。只需使用可调节修剪梳选择并锁定所需的长度即可，它可提供 12 档长度设定（1 至 23 毫米），每档长度之间的准确度为 2 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。

      充电 8 小时后，可无线使用 75 分钟

      充电 8 小时后，可无线使用 75 分钟

      理发器强劲的镍氢电池在充电 8 小时后可无线使用 75 分钟。功能强大，操控自由。

      人体工程学手柄，手感舒适且易于控制

      人体工程学手柄，手感舒适且易于控制

      理发器系列 3000 设计用于舒适使用，便于握持且易于操控。特别纹理和手柄便于您轻松移动理发器，并修剪头部四周头发。

      可快速拆卸式刀片，便于清洁

      可快速拆卸式刀片，便于清洁

      只需轻按即可释放可拆卸式刀头，以快速释放和清洁刀片。

      无需维护，无需机油

      无需维护，无需机油

      无需润滑油，易于维护，为您节省时间。

      2 年保修

      2 年保修

      我们所有的仪容产品都经久耐用。提供 2 年全球保修，全球电压通用。

      技术规格

      • 切剃装置

        发束导流技术
        Y
        修剪阔度
        41 毫米
        修剪部件
        不锈钢刀片
        长度设定档数
        13
        准确度（步长）
        2 毫米
        长度设定范围
        0.5 至 23 毫米

      • 附件

        修剪梳
        • 可调节修剪梳
        • 可调节儿童修剪梳
        维护
        清洁刷

      • 操作简易

        清洁
        • 可拆卸刀片
        • 可水洗的刀片
        工作中
        可接电源使用也可无线使用
        无需维护
        无需润滑油

      • 功率

        使用时间
        长达 75 分钟
        充电
        8 小时充满电
        电池类型
        镍氢
        自动电压
        100-240 伏

      • 设计

        手柄
        人体工程学手柄和操作

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

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