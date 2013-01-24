随附具有 12 档可调长度的儿童修剪梳：1-23 毫米

带弧形梳齿和短梳齿的儿童友好修剪梳尤其适合年幼的家庭成员。它可以在皮肤上顺畅滑动，绝不刮擦，让每次理发安全、愉悦。只需使用可调节修剪梳选择并锁定所需的长度即可，它可提供 12 档长度设定（1 至 23 毫米），每档长度之间的准确度为 2 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。