乐享理发，全家适用
用这款高性价比理发器为整个家庭提供简单有效的理发方式。PowerDrive 强劲切剃系统，高品质精钢刀头，实现高效理发不拉扯
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
乐享理发，全家适用
用这款高性价比理发器为整个家庭提供简单有效的理发方式。PowerDrive 强劲切剃系统，高品质精钢刀头，实现高效理发不拉扯
乐享理发，全家适用
用这款高性价比理发器为整个家庭提供简单有效的理发方式。PowerDrive 强劲切剃系统，高品质精钢刀头，实现高效理发不拉扯
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
乐享理发，全家适用
用这款高性价比理发器为整个家庭提供简单有效的理发方式。PowerDrive 强劲切剃系统，高品质精钢刀头，实现高效理发不拉扯
充电 8 小时后，可不接电源使用 45 分钟。建议您不接电源使用理发器，如理发到一半没电，也可以边充电边使用。
动刀采用双面研磨，确保高效理发无拉扯。
理发时无需频繁更换梳子，全新设计的滑动修剪梳可轻松选择 7 种不同的长度，从 3 至 21 毫米，精确度为 3 毫米。简单方便，单手即可调节，新手也可轻松上手。
高品质精钢刀头，实现锋利修剪不卡发。精钢材质，长久使用依旧锋利如初。
特制圆润刀齿设计，接触头皮安全可靠。保护头皮免受意外刮伤或割伤。
运转声音小于58分贝*，如潺潺流水，畅享轻柔舒适的理发体验。
按照人体工学设计的机身易于抓握，手感贴合舒适。
强劲马达每分钟 5500 转*，动力澎湃，利落修剪不卡发。
切剃系统
附件
简单易用
充电
设计
服务