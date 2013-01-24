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家庭理发器

HC3689/15
  • 乐享理发，全家适用 乐享理发，全家适用 乐享理发，全家适用
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    家庭理发器

    HC3689/15

    乐享理发，全家适用

    用这款高性价比理发器为整个家庭提供简单有效的理发方式。PowerDrive 强劲切剃系统，高品质精钢刀头，实现高效理发不拉扯

    家庭理发器

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      乐享理发，全家适用

      家庭理发，操作简单，品质保证

      • 高品质精钢刀头
      • 安全切剃系统
      • 3 - 21 毫米长度设置
      • PowerDrive 强劲切剃系统
      充电 8 小时后，可不接电源理发 45 分钟

      充电 8 小时后，可不接电源理发 45 分钟

      充电 8 小时后，可不接电源使用 45 分钟。建议您不接电源使用理发器，如理发到一半没电，也可以边充电边使用。

      双面研磨动刀确保高效修剪

      双面研磨动刀确保高效修剪

      动刀采用双面研磨，确保高效理发无拉扯。

      轻松选择和锁定 7 档长度设置：3 - 21 毫米

      轻松选择和锁定 7 档长度设置：3 - 21 毫米

      理发时无需频繁更换梳子，全新设计的滑动修剪梳可轻松选择 7 种不同的长度，从 3 至 21 毫米，精确度为 3 毫米。简单方便，单手即可调节，新手也可轻松上手。

      高品质刀头，经久耐用

      高品质刀头，经久耐用

      高品质精钢刀头，实现锋利修剪不卡发。精钢材质，长久使用依旧锋利如初。

      圆润刀齿设计确保呵护头皮

      圆润刀齿设计确保呵护头皮

      特制圆润刀齿设计，接触头皮安全可靠。保护头皮免受意外刮伤或割伤。

      58 分贝*低噪音运行，畅享舒适理发

      58 分贝*低噪音运行，畅享舒适理发

      运转声音小于58分贝*，如潺潺流水，畅享轻柔舒适的理发体验。

      人体工程学设计，握感舒适

      按照人体工学设计的机身易于抓握，手感贴合舒适。

      PowerDrive 强劲切剃系统，实现高效切剃

      强劲马达每分钟 5500 转*，动力澎湃，利落修剪不卡发。

      技术规格

      • 切剃系统

        切剃部件
        • 不锈钢刀头
        • 圆润刀齿
        长度设定档数
        7
        调节精度
        3 毫米
        长度设定范围
        3 至 21 毫米

      • 附件

        维护
        油瓶
        充电
        Type-C 充电线

      • 简单易用

        清洁
        • 可拆卸刀头
        • 可水洗的刀头
        运行方式
        可接电源使用也可无线使用

      • 充电

        使用时间
        45 分钟
        充电
        8 小时充满电
        电池类型
        镍氢电池

      • 设计

        手柄
        人体工学设计
        颜色
        天蓝色

      • 服务

        保修
        2 年

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          • *数据来自飞利浦内部实验室测试结果