如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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适合儿童的理发梳齿，弧形顶端以及适宜的梳齿长度特别适合家里的小朋友使用。理发梳齿会顺滑地在皮肤上移动，不会划伤皮肤，每一次理发都带来安全并令人愉悦的体验。使用23档可准确调节长度的理发梳齿，简单地选择并锁定想要留下的头发长度，每档之间长度间隔准确达2毫米。或者您可以不使用理发梳齿理发，来达到更短的0.5毫米长度。
先进的双重剪切技术，带有双重锋利的剪切元件和低摩擦工程设计，任何发质，都可以从容应对。相比以往飞利浦理发器，剪切元件带来双倍的理发速度，缩短理发过程，让您有更多的时间享受家庭，受益于创新的理发梳齿，理发过程中的头发拉扯感会减少，取而代之的是顺滑的理发感。
可自我研磨的刀片为您带来持久的优异表现
旋转缩放轮可选择并锁定想要的长度设定，具有 23 档长度设定（1 至 23 毫米），每档长度之间的准确度为 1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。
只需轻按即可打开可拆卸式刀头，以便快速释放和清洁刀片。
我们所有的仪容产品都经久耐用。它们具有全球保修、全球电压通用。只需在 www.philips.com/5years 上注册您的理发器即可在 2 年标准飞利浦保修的基础上再享受 3 年额外保修，一共可享受 5 年全球保修。
无需用油，护理简单，节约您的时间。
接电或不接电均可使用理发器，功能强大，操控自由。充电 8 小时后，可不接电源线使用 75 分钟。
充电装置
切剃装置
操作简易
服务