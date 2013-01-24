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Hairclipper series 5000

理发器

HC5450/15
  • 理发器系列 5000 - 修剪速度提升两倍* 理发器系列 5000 - 修剪速度提升两倍* 理发器系列 5000 - 修剪速度提升两倍*
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    Hairclipper series 5000 理发器

    HC5450/15

    理发器系列 5000 - 修剪速度提升两倍*

    为家人理发从未如此容易！可准确调节长度的的儿童&成人理发梳齿，创新的剪切元件和自我研磨刀片提供了专家级的理发技术，即使是敏感的肌肤和柔软的头发也可以轻松适用。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥349.00

    Hairclipper series 5000 理发器

    理发器系列 5000 - 修剪速度提升两倍*

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    为家人理发从未如此容易！可准确调节长度的的儿童&成人理发梳齿，创新的剪切元件和自我研磨刀片提供了专家级的理发技术，即使是敏感的肌肤和柔软的头发也可以轻松适用。 查看所有优势

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      理发器系列 5000 - 修剪速度提升两倍*

      双重剪切技术，实现快速锋利的修剪

      • 钛合金刀片
      • 24 档长度设定
      • 90 分钟无线使用/1 小时充电
      • 儿童修剪梳
      双倍锋利修剪部件，减少摩擦

      双倍锋利修剪部件，减少摩擦

      先进的双重剪切技术，带有双重锋利的剪切元件和低摩擦工程设计，任何发质，都可以从容应对。相比以往飞利浦理发器，剪切元件带来双倍的理发速度，缩短理发过程，让您有更多的时间享受家庭，受益于创新的理发梳齿，理发过程中的头发拉扯感会减少，取而代之的是顺滑的理发感。

      可自我研磨的钛合金刀片为您带来持久的优异表现

      可自我研磨的钛合金刀片为您带来持久的优异表现

      先进的钛合金刀片比普通钢制刀片坚硬牢固，带来优异的耐久性。与此同时，刀片可自我研磨，即使在使用过一段时间以后，也能够保证优异的表现和准确的剪切。

      轻松选择和锁定 24 档长度设定：0.5 至 23 毫米

      轻松选择和锁定 24 档长度设定：0.5 至 23 毫米

      旋转缩放轮可选择并锁定想要的长度设定，具有 23 档长度设定（1 至 23 毫米），每档长度之间的准确度为 1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。

      充电 1 小时后，可无线使用 90 分钟

      充电 1 小时后，可无线使用 90 分钟

      接电或不接电均可使用理发器，功能强大，操控自由。充电 1 小时后，可不接电源线使用 90 分钟。

      加速按钮可大幅加快剪切速度

      加速按钮可大幅加快剪切速度

      加速按钮大幅加快剪切速度，即使是再厚的头发也可以理想剪切

      可“快速拆卸”的刀头带来简单的清洁

      可“快速拆卸”的刀头带来简单的清洁

      只需轻按即可打开可拆卸式刀头，以便快速释放和清洁刀片。

      2 年保修，在线注册产品后另加 3 年保修

      2 年保修，在线注册产品后另加 3 年保修

      我们所有的仪容产品都经久耐用。它们具有全球保修、全球电压通用。只需在 www.philips.com/5years 上注册您的理发器即可在 2 年标准飞利浦保修的基础上再享受 3 年额外保修，一共可享受 5 年全球保修。

      刀片无需使用润滑油

      刀片无需使用润滑油

      无需润滑油，易于维护，为您节省时间。

      随附具有 24 档可调长度的儿童修剪梳：1-23 毫米

      随附具有 24 档可调长度的儿童修剪梳：1-23 毫米

      带弧形梳齿和短梳齿的儿童友好修剪梳尤其适合年轻的家庭成员。它可以在皮肤上顺畅滑动，绝不刮擦，让每次理发安全、愉悦。只需使用可调节修剪梳选择并锁定所需的长度即可，它可提供 23 档长度设定（1 至 23 毫米），每档长度之间的准确度为 1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。

      技术规格

      • 切剃装置

        修剪阔度
        41  毫米
        修剪部件
        钛合金刀片
        长度设定档数
        24
        长度设定范围
        0.5 至 23  毫米
        准确度（步长）
        1  毫米
        适合为儿童理发
        0.5-23 毫米可调节宝宝修剪梳

      • 充电装置

        工作中
        接电和不接电
        充电时间
        1  小时
        工作时间
        90 分钟
        电池类型
        镍氢

      • 操作简易

        清洁
        可水洗的刀片
        无需维护
        无需润滑油

      • 服务

        2 年全球保修
        • Y
        • 注册即可再享受 3 年保修

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