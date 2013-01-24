理发器系列 5000 - 修剪速度提升两倍*
为家人理发从未如此容易！可准确调节长度的的儿童&成人理发梳齿，创新的剪切元件和自我研磨刀片提供了专家级的理发技术，即使是敏感的肌肤和柔软的头发也可以轻松适用。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
理发器系列 5000 - 修剪速度提升两倍*
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理发器系列 5000 - 修剪速度提升两倍*
为家人理发从未如此容易！可准确调节长度的的儿童&成人理发梳齿，创新的剪切元件和自我研磨刀片提供了专家级的理发技术，即使是敏感的肌肤和柔软的头发也可以轻松适用。 查看所有优势
先进的双重剪切技术，带有双重锋利的剪切元件和低摩擦工程设计，任何发质，都可以从容应对。相比以往飞利浦理发器，剪切元件带来双倍的理发速度，缩短理发过程，让您有更多的时间享受家庭，受益于创新的理发梳齿，理发过程中的头发拉扯感会减少，取而代之的是顺滑的理发感。
先进的钛合金刀片比普通钢制刀片坚硬牢固，带来优异的耐久性。与此同时，刀片可自我研磨，即使在使用过一段时间以后，也能够保证优异的表现和准确的剪切。
旋转缩放轮可选择并锁定想要的长度设定，具有 23 档长度设定（1 至 23 毫米），每档长度之间的准确度为 1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。
接电或不接电均可使用理发器，功能强大，操控自由。充电 1 小时后，可不接电源线使用 90 分钟。
加速按钮大幅加快剪切速度，即使是再厚的头发也可以理想剪切
只需轻按即可打开可拆卸式刀头，以便快速释放和清洁刀片。
我们所有的仪容产品都经久耐用。它们具有全球保修、全球电压通用。只需在 www.philips.com/5years 上注册您的理发器即可在 2 年标准飞利浦保修的基础上再享受 3 年额外保修，一共可享受 5 年全球保修。
无需润滑油，易于维护，为您节省时间。
带弧形梳齿和短梳齿的儿童友好修剪梳尤其适合年轻的家庭成员。它可以在皮肤上顺畅滑动，绝不刮擦，让每次理发安全、愉悦。只需使用可调节修剪梳选择并锁定所需的长度即可，它可提供 23 档长度设定（1 至 23 毫米），每档长度之间的准确度为 1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。
切剃装置
充电装置
操作简易
服务