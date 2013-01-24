创新的修剪梳设计，可在使用过程中使剪下的头发顺刀片而下，防止长头发卡在修剪梳中，从而让您顺畅地开始和完成发型修剪。
通过我们的高级 DualCut 技术修剪任何发质类型：采用双面修剪部件，修剪速度是单面刀片的两倍。
旋转缩放轮可选择并锁定您想要的长度。两把可调节修剪梳可修剪 3 毫米至 28 毫米长度的头发，每种长度之间的精确度为 1 毫米。取下修剪梳可以实现 0.5 毫米长度的贴合修剪。
理发器强劲的电池在充电 1 小时后可无线使用 90 分钟。功能强大，操控自由。
理发器具有防水功能，可轻松在水龙头下冲洗。只需用水彻底冲洗，即可使理发器宛如第 1 天使用。
儿童的听力比成人更加敏感，头发也更纤细。因此，我们进行了精心设计，使动力、性能和静音效果达到出色平衡，让您和您的孩子每次使用时都倍感舒心。
理发器系列 5000 设计用于舒适使用，便于握持且易于操控。特别纹理和手柄便于您轻松移动理发器，并修剪头部四周头发。
自动研磨刀片经久耐用，即使使用 5 年以上，刀片依旧保持锋利，宛如第 1 天使用，省时又省心。理发器 100% 可水洗**，可在水龙头下冲洗，快捷又方便。
我们所有的仪容产品都经久耐用。提供 2 年全球保修，全球电压通用。
装上纤薄修剪梳，如使用剪刀一样打造头发层次。
将理发器、修理梳以及附件整齐放入便利的存储袋中。
自研磨不锈钢刀片十分持久耐用。即使在使用 5 年后仍然宛如第 1 天使用。
充电装置
附件
切剃装置
操作简易
服务