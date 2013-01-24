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Hairclipper series 5000

可水洗理发器

HC5690/15
  • 快速理齐头发 快速理齐头发 快速理齐头发
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    Hairclipper series 5000 可水洗理发器

    HC5690/15

    快速理齐头发

    理发器配有一个专门给儿童理发的梳子，以及一个可降低电机噪音的设置，以在修剪过程中温柔呵护小朋友的耳朵。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥349.00

    Hairclipper series 5000 可水洗理发器

    快速理齐头发

    理发器配有一个专门给儿童理发的梳子，以及一个可降低电机噪音的设置，以在修剪过程中温柔呵护小朋友的耳朵。 查看所有优势

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    Hairclipper series 5000 可水洗理发器

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      快速理齐头发

      家庭装理发器带有儿童梳和静音模式

      • 发束导流 PRO 技术
      • 27 档长度设定（0.5 - 28 毫米）
      • 90 分钟无线使用/1 小时充电
      • 100% 可水洗
      带走掉落碎发，实现 2 倍更快*修剪

      带走掉落碎发，实现 2 倍更快*修剪

      创新的修剪梳设计，可在使用过程中使剪下的头发顺刀片而下，防止长头发卡在修剪梳中，从而让您顺畅地开始和完成发型修剪。

      双重锋利刀片实现 2 倍修剪速度

      双重锋利刀片实现 2 倍修剪速度

      通过我们的高级 DualCut 技术修剪任何发质类型：采用双面修剪部件，修剪速度是单面刀片的两倍。

      可使用缩放轮在 27 档长度设定中进行选择：0.5 至 28 毫米

      可使用缩放轮在 27 档长度设定中进行选择：0.5 至 28 毫米

      旋转缩放轮可选择并锁定您想要的长度。两把可调节修剪梳可修剪 3 毫米至 28 毫米长度的头发，每种长度之间的精确度为 1 毫米。取下修剪梳可以实现 0.5 毫米长度的贴合修剪。

      长达 90 分钟无线剃须时间

      长达 90 分钟无线剃须时间

      理发器强劲的电池在充电 1 小时后可无线使用 90 分钟。功能强大，操控自由。

      100% 可水洗**，清洁方便快捷

      100% 可水洗**，清洁方便快捷

      理发器具有防水功能，可轻松在水龙头下冲洗。只需用水彻底冲洗，即可使理发器宛如第 1 天使用。

      给儿童修剪头发时，使用静音模式，可减少噪音。

      给儿童修剪头发时，使用静音模式，可减少噪音。

      儿童的听力比成人更加敏感，头发也更纤细。因此，我们进行了精心设计，使动力、性能和静音效果达到出色平衡，让您和您的孩子每次使用时都倍感舒心。

      人体工程学手柄，手感舒适且易于控制

      人体工程学手柄，手感舒适且易于控制

      理发器系列 5000 设计用于舒适使用，便于握持且易于操控。特别纹理和手柄便于您轻松移动理发器，并修剪头部四周头发。

      无需维护，省时省心

      无需维护，省时省心

      自动研磨刀片经久耐用，即使使用 5 年以上，刀片依旧保持锋利，宛如第 1 天使用，省时又省心。理发器 100% 可水洗**，可在水龙头下冲洗，快捷又方便。

      2 年保修

      2 年保修

      我们所有的仪容产品都经久耐用。提供 2 年全球保修，全球电压通用。

      卡入式修剪梳可打造头发层次，让头发更有纹理。

      卡入式修剪梳可打造头发层次，让头发更有纹理。

      装上纤薄修剪梳，如使用剪刀一样打造头发层次。

      柔软存储袋，可收纳理发器和附件

      柔软存储袋，可收纳理发器和附件

      将理发器、修理梳以及附件整齐放入便利的存储袋中。

      自研磨不锈钢刀片

      自研磨不锈钢刀片

      自研磨不锈钢刀片十分持久耐用。即使在使用 5 年后仍然宛如第 1 天使用。

      技术规格

      • 充电装置

        电池类型
        锂电池

      • 附件

        维护
        清洁刷
        修剪梳
        • 1 把纤薄修剪梳
        • 2 把发梳
        存储
        柔软的便携袋

      • 切剃装置

        修剪阔度
        41  毫米
        长度设定档数
        27
        准确度（步长）
        1  毫米
        修剪部件
        不锈钢刀片
        长度设定范围
        0.5 至 28  毫米

      • 操作简易

        无需维护
        无需润滑油
        清洁
        100% 可水洗**
        工作中
        可接电源使用也可无线使用

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

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