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  • 释放香味 - 米粒美味无穷 释放香味 - 米粒美味无穷 释放香味 - 米粒美味无穷

    Avance Collection 电压力煲

    HD2195/11

    释放香味 - 米粒美味无穷

    全新飞利浦压力煲，凭借创新的双脉冲压力技术和全向螺旋式 IH 技术充分释放出香味和营养成分，轻松帮助您烹饪美味食物！

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    官方建议零售价: ￥2,399.00

    Avance Collection 电压力煲

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    释放香味 - 米粒美味无穷

    双脉冲压力 + 全向螺旋式 IH 释放香味

    • 双脉冲压力技术
    • 全向螺旋式 IH 技术
    • 火纹锅
    • 5 升，1500 瓦
    高压力有助于打破细胞壁，释放香味

    高压力有助于打破细胞壁，释放香味

    食材上压力的差异释放出更大的香味和营养成分，这都归功于可有效打破细胞壁的动态脉冲高压技术。

    脉冲微压煮沸食物，并增强味道

    脉冲微压煮沸食物，并增强味道

    由于脉冲微压技术，搅拌效果增强了味道和口感

    火力精准交替，完美烹制食物。

    火力精准交替，完美烹制食物。

    专利技术脱离了传统加热：强力交替的精准火力从两个方向让食物旋转

    配有设计图案的火纹锅使加热更加均匀

    配有设计图案的火纹锅使加热更加均匀

    独创火纹设计，有效加大热反射，强化热传导，保证了热传导的高效能

    减少释压时间，烹饪后即刻开盖

    减少释压时间，烹饪后即刻开盖

    静音涡轮增压释放技术实现了在烹饪结束后立即开盖；您无需手动释放压力或等锅自然冷却。

    添加原料功能制作更营养美味的食物

    添加原料功能制作更营养美味的食物

    在烹饪过程中，只需随时按下“烹饪过程中添加原料”按钮，即可添加或搅拌原料，这使烹饪更轻松，食物也更加营养美味

    收汁功能让酱汁更浓郁、菜肴更美味

    收汁功能让酱汁更浓郁、菜肴更美味

    释放压力后，您可以使用“熬汁以增加风味”进行强力煮沸，以制作出更浓郁的酱汁和更美味的菜肴！

    内锅压力显示在用户界面上

    内锅压力显示在用户界面上

    创新的高科技全隐藏面板

    高科技全隐藏面板：压力锅一旦通电，所有功能全都在面板上点亮显示。

    技术规格

    • 附件

      随附
      • 量杯
      • 蒸盘/蒸篮
      • 饭勺
      • 汤勺

    • 技术规格

      电线长度
      1  m
      米杯容量
      5  l
      功率
      1500  W
      电压
      200  V
      频率
      50  Hz
      能效级别
      L4

    • 设计

      颜色
      黑色和铜色

    • 表面处理

      机身材料
      高质量 VCM

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