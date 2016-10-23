Avance Collection 电压力煲
释放香味 - 米粒美味无穷
全新飞利浦压力煲，凭借创新的双脉冲压力技术和全向螺旋式 IH 技术充分释放出香味和营养成分，轻松帮助您烹饪美味食物！ 查看所有优势
官方建议零售价: ￥2,399.00
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释放香味 - 米粒美味无穷
双脉冲压力 + 全向螺旋式 IH 释放香味
- 双脉冲压力技术
- 全向螺旋式 IH 技术
- 火纹锅
- 5 升，1500 瓦
高压力有助于打破细胞壁，释放香味
食材上压力的差异释放出更大的香味和营养成分，这都归功于可有效打破细胞壁的动态脉冲高压技术。
脉冲微压煮沸食物，并增强味道
由于脉冲微压技术，搅拌效果增强了味道和口感
火力精准交替，完美烹制食物。
专利技术脱离了传统加热：强力交替的精准火力从两个方向让食物旋转
配有设计图案的火纹锅使加热更加均匀
独创火纹设计，有效加大热反射，强化热传导，保证了热传导的高效能
减少释压时间，烹饪后即刻开盖
静音涡轮增压释放技术实现了在烹饪结束后立即开盖；您无需手动释放压力或等锅自然冷却。
添加原料功能制作更营养美味的食物
在烹饪过程中，只需随时按下“烹饪过程中添加原料”按钮，即可添加或搅拌原料，这使烹饪更轻松，食物也更加营养美味
收汁功能让酱汁更浓郁、菜肴更美味
释放压力后，您可以使用“熬汁以增加风味”进行强力煮沸，以制作出更浓郁的酱汁和更美味的菜肴！
内锅压力显示在用户界面上
内锅压力显示在用户界面上
创新的高科技全隐藏面板
高科技全隐藏面板：压力锅一旦通电，所有功能全都在面板上点亮显示。
技术规格
-
附件
- 随附
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技术规格
- 电线长度
-
1
m
- 米杯容量
-
5
l
- 功率
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1500
W
- 电压
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200
V
- 频率
-
50
Hz
- 能效级别
-
L4
-
设计
- 颜色
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黑色和铜色
-
表面处理
- 机身材料
-
高质量 VCM
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