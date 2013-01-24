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Daily Collection

烤面包机

HD2584
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    Daily Collection 烤面包机

    HD2584

    香脆金黄吐司 从此每日尽享

    这款烤面包机精致小巧，独含 8 档烘烤控制级别，以及 2 个可变加宽烘烤槽，为你提供均匀烘烤的焦黄效果，适用于各式各样的面包类型。内置烘烤架使你能够轻松加热你所爱的花式面包、糕点和小圆面包。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    Daily Collection 烤面包机

    香脆金黄吐司 从此每日尽享

    这款烤面包机精致小巧，独含 8 档烘烤控制级别，以及 2 个可变加宽烘烤槽，为你提供均匀烘烤的焦黄效果，适用于各式各样的面包类型。内置烘烤架使你能够轻松加热你所爱的花式面包、糕点和小圆面包。 查看所有优势

    香脆金黄吐司 从此每日尽享

    这款烤面包机精致小巧，独含 8 档烘烤控制级别，以及 2 个可变加宽烘烤槽，为你提供均匀烘烤的焦黄效果，适用于各式各样的面包类型。内置烘烤架使你能够轻松加热你所爱的花式面包、糕点和小圆面包。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    Daily Collection 烤面包机

    香脆金黄吐司 从此每日尽享

    这款烤面包机精致小巧，独含 8 档烘烤控制级别，以及 2 个可变加宽烘烤槽，为你提供均匀烘烤的焦黄效果，适用于各式各样的面包类型。内置烘烤架使你能够轻松加热你所爱的花式面包、糕点和小圆面包。 查看所有优势

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      香脆金黄吐司 从此每日尽享

      8 档烘烤程度自由选择，内置烘烤架

      • 8 档
      • 内置面包烘烤架
      • 小巧身形
      • 防尘罩
      2 个可变加宽烘烤槽，适用于不同类型的面包

      2 个可变加宽烘烤槽，适用于不同类型的面包

      2 个可变加宽烘烤槽，适用于不同类型的面包。得益于面包置中功能，每一片面包都能保持并锁定在居中位置，使两侧均可以均匀地进行烘烤，从而获得完美的焦黄效果。

      8 档烘烤控制级别，可根据个人喜好选择

      8 档烘烤控制级别，可根据个人喜好选择

      8 档烘烤控制级别，让您可以烘烤不同类型的面包，同时避免烤焦困扰。根据您个人喜好调节的烘烤级别，一定能让您烤出满意的面包。

      暂停取消按钮可随时停止烘烤

      暂停取消按钮可随时停止烘烤

      按下暂停按钮，即可随时停止烘烤。

      附加自动关闭防护功能

      附加自动关闭防护功能

      附加自动关闭防护功能可防止产品短路。

      提升功能可轻松取出小块面包

      提升功能可轻松取出小块面包

      提升功能可轻松取出小块面包。

      内置烘烤架，适用于加热花式面包、糕点或小圆面包

      内置烘烤架，适用于加热花式面包、糕点或小圆面包

      内置烘烤架，使您能轻松加热您喜爱的花式面包、糕点或小圆面包。

      一键即可加热、解冻

      一键即可加热、解冻

      再加热功能可于数秒内加热面包，解冻功能可一键快捷烘烤冷冻面包。

      可分离式面包屑底盘，方便清洁

      可分离式面包屑底盘，方便清洁

      得益于采用可分离式面包屑底盘设计，机器清洁方便。

      技术规格

      • 附件

        随附
        防尘罩

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 设计和外观

        颜色
        沙漠绿
        机身材料
        塑料

      • 普通参数

        烘烤控制级别数
        8
        产品功能
        • 可调节的烘烤程度
        • 自动关熄功能
        • 取消按钮
        • 冷却外壁
        • 解冻功能
        • 提升功能
        • 集成式电线储藏格

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        频率
        50-60  赫兹
        功率
        830  瓦
        电压
        220-240  伏

      • 重量和尺寸

        包装尺寸（长x宽x高）
        304x184x214  毫米

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