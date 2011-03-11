Daily Collection 烤面包机
享受美味面包
飞利浦烤面包机 HD2630/49 具有较高的烘烤槽和面包置中功能，确保厚片薄片均可以烘烤出均匀的金黄色。配备面包烘烤架、滑出式面包屑底盘以及单键式翻热和解冻按钮。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
享受美味面包
烤面包机始终可以烘烤出金黄色的面包
- 双烘烤槽
- 三种功能
- 薰衣草色
- 特宽烘烤槽、面包烘烤架
面包卡住时产品将自动安全关熄
如果面包卡在里面，则烤面包机会自动关闭电源。
面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包
面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包
烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸
烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。
一键即可解冻面包或重新加热烘烤过的面包
烤面包机上的解冻按钮可以一键解冻和烘烤，而翻热按钮可以重新加热冷面包或使刚刚烤好的面包更加焦黄。
特宽烘烤槽适合各类面包，无论厚薄
飞利浦烤面包机具有特宽烘烤槽，适合各类面包，无论厚薄。
可使用提升功能安全地取出小块面包
可使用提升功能安全地取出小块面包。
配备可分离式面包屑底盘，方便清洁
借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。
可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包
飞利浦烤面包机的置中烘烤槽能够确保将面包保持在中央位置，无论放入厚面包还是薄面包，都可以均匀地进行烘烤。
技术规格
-
设计规格
- 材料
-
塑料外壳 (PP/PC/ABS)，镀铬顶盖
- 颜色
-
白色/紫色
-
技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
-
850-1000
W
- 电线长度
-
0.85
m
-
普通参数
- 电线储藏格
-
是
- 防滑胶脚
-
是
- 自动安全关熄
-
是
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。