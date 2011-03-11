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    Daily Collection 烤面包机

    HD2630/49

    享受美味面包

    飞利浦烤面包机 HD2630/49 具有较高的烘烤槽和面包置中功能，确保厚片薄片均可以烘烤出均匀的金黄色。配备面包烘烤架、滑出式面包屑底盘以及单键式翻热和解冻按钮。

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    Daily Collection 烤面包机

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    享受美味面包

    烤面包机始终可以烘烤出金黄色的面包

    • 双烘烤槽
    • 三种功能
    • 薰衣草色
    • 特宽烘烤槽、面包烘烤架
    面包卡住时产品将自动安全关熄

    面包卡住时产品将自动安全关熄

    如果面包卡在里面，则烤面包机会自动关闭电源。

    面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包

    面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包

    面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包

    烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸

    烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸

    烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。

    一键即可解冻面包或重新加热烘烤过的面包

    一键即可解冻面包或重新加热烘烤过的面包

    烤面包机上的解冻按钮可以一键解冻和烘烤，而翻热按钮可以重新加热冷面包或使刚刚烤好的面包更加焦黄。

    特宽烘烤槽适合各类面包，无论厚薄

    特宽烘烤槽适合各类面包，无论厚薄

    飞利浦烤面包机具有特宽烘烤槽，适合各类面包，无论厚薄。

    可使用提升功能安全地取出小块面包

    可使用提升功能安全地取出小块面包

    可使用提升功能安全地取出小块面包。

    配备可分离式面包屑底盘，方便清洁

    配备可分离式面包屑底盘，方便清洁

    借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。

    可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包

    可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包

    飞利浦烤面包机的置中烘烤槽能够确保将面包保持在中央位置，无论放入厚面包还是薄面包，都可以均匀地进行烘烤。

    暂停取消按钮可随时停止烘烤

    暂停取消按钮可随时停止烘烤

    技术规格

    • 设计规格

      材料
      塑料外壳 (PP/PC/ABS)，镀铬顶盖
      颜色
      白色/紫色

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      850-1000  W
      电线长度
      0.85  m

    • 普通参数

      电线储藏格
      防滑胶脚
      自动安全关熄

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