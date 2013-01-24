打造脆香面包，无论手工切片还是预切片
尺寸加宽 10% 的烘烤槽*配合自定心烘烤架，无论薄片还是更厚的手切面包片，始终将每一片面包完美保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄效果。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
打造脆香面包，无论手工切片还是预切片
尺寸加宽 10% 的烘烤槽*配合自定心烘烤架，无论薄片还是更厚的手切面包片，始终将每一片面包完美保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄效果。
打造脆香面包，无论手工切片还是预切片
尺寸加宽 10% 的烘烤槽*配合自定心烘烤架，无论薄片还是更厚的手切面包片，始终将每一片面包完美保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄效果。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
打造脆香面包，无论手工切片还是预切片
尺寸加宽 10% 的烘烤槽*配合自定心烘烤架，无论薄片还是更厚的手切面包片，始终将每一片面包完美保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄效果。
自动定心机制可将每一片面包良好地保持在居中位置，无论多厚都能获得均匀烘烤的焦黄烤面包。
内置烘烤架，可轻松加热糕点、圆面包或馒头。
再加热和解冻功能可一次烘烤冷冻吐司/面包
得益于采用可分离式面包屑底盘设计，清洁方便。
附加自动关闭防护功能可防止产品短路。
通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。
随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。
附件
原产地
设计和外观
普通参数
服务
可持续发展
技术规格
重量和尺寸