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烤面包机

HD2638/11
  • 打造脆香面包，无论手工切片还是预切片 打造脆香面包，无论手工切片还是预切片 打造脆香面包，无论手工切片还是预切片
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    烤面包机

    HD2638/11

    打造脆香面包，无论手工切片还是预切片

    尺寸加宽 10% 的烘烤槽*配合自定心烘烤架，无论薄片还是更厚的手切面包片，始终将每一片面包完美保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄效果。

    烤面包机

    打造脆香面包，无论手工切片还是预切片

    尺寸加宽 10% 的烘烤槽*配合自定心烘烤架，无论薄片还是更厚的手切面包片，始终将每一片面包完美保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄效果。

    打造脆香面包，无论手工切片还是预切片

    尺寸加宽 10% 的烘烤槽*配合自定心烘烤架，无论薄片还是更厚的手切面包片，始终将每一片面包完美保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄效果。

    烤面包机

    打造脆香面包，无论手工切片还是预切片

    尺寸加宽 10% 的烘烤槽*配合自定心烘烤架，无论薄片还是更厚的手切面包片，始终将每一片面包完美保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄效果。

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      • 金属
      • 盖子
      特宽烘烤槽，适合各类面包片，无论厚薄，新鲜或冷冻。

      特宽烘烤槽，适合各类面包片，无论厚薄，新鲜或冷冻。

      自动定心机制可将每一片面包良好地保持在居中位置，无论多厚都能获得均匀烘烤的焦黄烤面包。

      内置烘烤架，适用于加热圆面包、糕点或馒头

      内置烘烤架，适用于加热圆面包、糕点或馒头

      内置烘烤架，可轻松加热糕点、圆面包或馒头。

      一键即可加热、解冻

      一键即可加热、解冻

      再加热和解冻功能可一次烘烤冷冻吐司/面包

      可分离式面包屑底盘，方便清洁

      可分离式面包屑底盘，方便清洁

      得益于采用可分离式面包屑底盘设计，清洁方便。

      附加自动关闭防护功能

      附加自动关闭防护功能

      附加自动关闭防护功能可防止产品短路。

      提升功能可轻松取出小块面包

      提升功能可轻松取出小块面包

      通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。

      暂停取消按钮可随时停止烘烤

      暂停取消按钮可随时停止烘烤

      7 档可调烘烤控制级别

      随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。

      技术规格

      • 附件

        随附
        防尘罩

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 设计和外观

        颜色
        玫瑰金，金属色/白色
        机身材料
        金属和塑料

      • 普通参数

        烘烤控制级别数
        7
        产品功能
        • 可调节的烘烤程度
        • 自动关熄功能
        • 取消按钮
        • 电源线存储装置
        • 解冻功能
        • 提升功能
        • 防滑底座

      • 服务

        2 年全球保修

      • 可持续发展

        用户手册
        90% 再生纸

      • 技术规格

        电线长度
        0.85  米
        频率
        50-60  赫兹
        电压
        220-240  伏
        功率
        860-1050  瓦

      • 重量和尺寸

        包装尺寸（长x宽x高）
        334x200x221  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        300x172x201  毫米
        插槽尺寸（长x宽x高）
        138x33x125  毫米
        重量（含包装）
        2.04  千克
        产品重量
        1.57  千克

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