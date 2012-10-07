Avance Collection 烤面包机
长短厚薄皆宜，均匀金黄酥脆！
这款飞利浦 Avance 系列烤面包机采用隔热不锈钢设计，适用于制作从烤面包片到小圆面包、硬面包圈和法国长面包等所有面包。前部的三个发光键用于再加热、解冻功能和单面烘烤。 查看所有优势
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长短厚薄皆宜，均匀金黄酥脆！
独特的加热系统确保均匀的烘焙效果
- 金属长烘烤槽
- 炫酷不锈钢机身
- XXL 烘烤槽、面包烘烤架、3 种功能
- 数码控制
单面烘烤设置
单面烘烤设置适合硬面包圈和法国长面包。
可调节的七个烘烤程度控制级别
飞利浦 Avance 系列烤面包机具有七个可调节的烘烤程度控制级别。
取消，再加热和解冻按钮
再加热和解冻功能，可以任意烘烤程度来烘烤面包。
独特的烘烤槽设计，让面包屑直接落入面包屑底盘
独特的烘烤槽设计，可减少面包屑聚集在烤面包机主装置中。
技术规格
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设计规格
- 材料
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隔热不锈钢
- 颜色
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黑色和金属色
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技术规格
- 电压
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220-240
V
- 功率
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1000-1200
W
- 电线长度
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0.9
m
- 频率
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50/60
Hz
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普通参数
- 集成式电线储藏格
-
是
- 不烫手机身外壳
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是
- 就绪时会发出蜂鸣声
-
是
- 取消按钮
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是
- 加热圆面包和羊角面包
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是
- 提升功能
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是
- 单面烘烤
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是
- 再加热和解冻功能
-
是
- 可调节的烘烤程度
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7 档级别
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