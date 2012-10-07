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  • 长短厚薄皆宜，均匀金黄酥脆！ 长短厚薄皆宜，均匀金黄酥脆！ 长短厚薄皆宜，均匀金黄酥脆！

    Avance Collection 烤面包机

    HD2698/09

    长短厚薄皆宜，均匀金黄酥脆！

    这款飞利浦 Avance 系列烤面包机采用隔热不锈钢设计，适用于制作从烤面包片到小圆面包、硬面包圈和法国长面包等所有面包。前部的三个发光键用于再加热、解冻功能和单面烘烤。

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    Avance Collection 烤面包机

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    长短厚薄皆宜，均匀金黄酥脆！

    独特的加热系统确保均匀的烘焙效果

    • 金属长烘烤槽
    • 炫酷不锈钢机身
    • XXL 烘烤槽、面包烘烤架、3 种功能
    • 数码控制
    特长烘烤槽，适合烘烤法国长面包

    特长烘烤槽，适合烘烤法国长面包

    单面烘烤设置

    单面烘烤设置

    单面烘烤设置适合硬面包圈和法国长面包。

    可调节的七个烘烤程度控制级别

    可调节的七个烘烤程度控制级别

    飞利浦 Avance 系列烤面包机具有七个可调节的烘烤程度控制级别。

    取消，再加热和解冻按钮

    取消，再加热和解冻按钮

    再加热和解冻功能，可以任意烘烤程度来烘烤面包。

    独特的烘烤槽设计，让面包屑直接落入面包屑底盘

    独特的烘烤槽设计，让面包屑直接落入面包屑底盘

    独特的烘烤槽设计，可减少面包屑聚集在烤面包机主装置中。

    特宽烘烤槽，适合各类面包，无论厚薄

    特宽烘烤槽，适合各类面包，无论厚薄

    内置烘烤架，适合加热圆面包和羊角面包

    内置烘烤架，适合加热圆面包和羊角面包

    隔热不锈钢

    隔热不锈钢

    防尘罩确保远离灰尘

    防尘罩确保远离灰尘

    技术规格

    • 设计规格

      材料
      隔热不锈钢
      颜色
      黑色和金属色

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      1000-1200  W
      电线长度
      0.9  m
      频率
      50/60  Hz

    • 普通参数

      集成式电线储藏格
      不烫手机身外壳
      就绪时会发出蜂鸣声
      取消按钮
      加热圆面包和羊角面包
      提升功能
      单面烘烤
      再加热和解冻功能
      可调节的烘烤程度
      7 档级别

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