Daily Collection 机械型电饭煲
米饭更美味，尽享每一餐！
打造“柴灶”炉火，开启健康生活。智能化自动烹饪系统和行业领先的瑰金五层内锅为你烹饪口感细腻香气浓郁的米饭。一煲在手，美味在口。 查看所有优势
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1.5 毫米 5 层缎金色内锅，加热更均匀，使烹制的米饭更加可口
1.5 毫米 5 层缎金色内锅，加热更均匀，使烹制的米饭更加可口。
自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜
使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式
易读水位计
清晰的水位标记可指示容量以及米与水的比例
专有浅金色高硬质内锅涂层，防刮易洗，经久耐用
专有浅金色高硬质内锅涂层，防刮易洗，经久耐用
技术规格
-
设计规格
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
-
252x252x225
mm
- 机身材料
-
镀锡板
- 颜色
-
金属银色
- 控制面板颜色
-
灰色
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 刮铲
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220
V
- 额定功率
-
500
W
- 频率
-
50
Hz
- 容量
-
1.0
Litres / cups
-
普通参数
- 可拆卸电源线，存放方便
-
是
- 持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
-
是
- 防溅出气孔
-
是
- 可用洗碗机清洗的内锅
-
是
- 易清洗不粘内锅
-
是
- 营养保温，让米饭在 12 小时内持久保鲜
-
是
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