Daily Collection 机械电饭煲
如同记忆中的可口米饭
打造“柴灶”炉火，开启健康生活。智能化自动烹饪系统和行业领先的瑰金五层内锅为你烹饪口感细腻香气浓郁的米饭。一煲在手，美味在口。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
3D 加热令加热更均匀、保温更高效
电饭煲的周围都有加热系统，包括顶部的加热设备、周围的加热设备以及底部的主加热设备。3D 加热令加热更均匀、保温更高效、烘烤效果更佳
1.5 毫米 5 层缎金色内锅，加热更均匀，使烹制的米饭更加可口
1.5 毫米 5 层缎金色内锅，加热更均匀，使烹制的米饭更加可口。
单键式按钮，轻松控制
可控制烹饪或保温的单键式按钮，面板上有清晰的指示灯来显示烹饪状态
易读水位计
清晰的水位标记可指示容量以及米与水的比例
自动保温功能让米饭持久保鲜长达 48 小时
自动保温功能让米饭持久保鲜长达 48 小时
专有金色高硬质内锅涂层，防刮易洗，经久耐用
专有金色高硬质内锅涂层，防刮易洗，经久耐用
技术规格
-
设计规格
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
-
305*305*295
mm
- 机身材料
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镀锡板
- 颜色
-
灰色花
- 控制面板颜色
-
白色
- 重量（含包装）
-
3.7
kg
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 饭勺
-
是
- 刮铲
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.2
m
- 电压
-
220-240
V
- 额定功率
-
400
W
- 频率
-
50-60
Hz
- 容量
-
1.8
Litres / cups
-
普通参数
- 可拆卸电源线，存放方便
-
是
- 防溅出气孔
-
是
- 可用洗碗机清洗的内锅
-
是
- 易清洗不粘内锅
-
是
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