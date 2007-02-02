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    电热炉

    HD4412/04

    享受多种烹饪功能

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    电热炉

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    享受多种烹饪功能

    • 6 档功率
    • 紫红色
    六档功率设定带来令人满意的烹饪效果*

    六档功率设定带来令人满意的烹饪效果*

    1-2 保温/ 炖，3-4 煎炒/ 炸，5-6 烧烤/煮。

    适合所有类型的炊具

    适合所有类型的炊具

    集成式手柄，搬运方便又安全

    集成式手柄，搬运方便又安全

    1 - 180 分钟烹饪时间设置

    1 - 180 分钟烹饪时间设置

    易于清洁

    玻璃面板，易于清洁

    7 段火力选择* 针对不同烹饪要求

    #400 瓦、800 瓦、1200 瓦、1400 瓦、1600 瓦、1800 瓦、2000 瓦。

    7 种不同的健康烹饪程序* 与不同的加热模式相配合

    **火锅、蒸、炖、煎炒、煲汤/粥、煮、保温。

    8 种不同的健康烹饪程序**与不同的加热模式相配合

    **火锅、小火蒸、大火蒸、炖、煎炒、煲汤/粥、煮、保温。

    8 段火力选择#针对不同烹饪要求

    #400 瓦、800 瓦、1000 瓦、1200 瓦、1400 瓦、1600 瓦、1800 瓦、2000 瓦。

    技术规格

    • 普通参数

      适合所有类型的炊具
      电磁技术可实现瞬间加热
      集成式手柄，搬运方便又安全
      快速烹饪更好地保持食物营养
      即时增大功率，快速加热
      LED 指示灯，功率设置更方便
      卤素技术实现了精确的功率控制
      12 小时定时设置
      易于清洁
      六档功率设定带来令人满意的烹饪效果*
      自动关闭程序可确保安全地烹饪食物
      八档功率设定带来令人满意的烹饪效果*
      没有火焰，烹饪更舒适
      自动关熄程序可确保安全地烹饪食物
      隔热表面使您可以安全地烹饪食物
      大号 LCD 屏幕，具有功率级别和定时器显示
      单键式最大功率按钮
      9 个安全保护功能
      独特的加热模式可提供 7 种健康烹饪方法
      7 个功率级别可满足各种烹饪需求
      极其简单的用户界面让烹饪更轻松
      外形小巧，可以在家中的任何位置进行烹饪
      设计流畅，便于清洁
      设计精妙，具有自检错误显示屏
      使用简单，无需安装
      大屏幕 4 位数 LED 显示屏
      经久耐用的水晶炉面可增强性能
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