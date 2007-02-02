电热炉
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六档功率设定带来令人满意的烹饪效果*
1-2 保温/ 炖，3-4 煎炒/ 炸，5-6 烧烤/煮。
7 段火力选择* 针对不同烹饪要求
#400 瓦、800 瓦、1200 瓦、1400 瓦、1600 瓦、1800 瓦、2000 瓦。
7 种不同的健康烹饪程序* 与不同的加热模式相配合
**火锅、蒸、炖、煎炒、煲汤/粥、煮、保温。
8 种不同的健康烹饪程序**与不同的加热模式相配合
**火锅、小火蒸、大火蒸、炖、煎炒、煲汤/粥、煮、保温。
8 段火力选择#针对不同烹饪要求
#400 瓦、800 瓦、1000 瓦、1200 瓦、1400 瓦、1600 瓦、1800 瓦、2000 瓦。
技术规格
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普通参数
- 适合所有类型的炊具
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是
- 电磁技术可实现瞬间加热
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是
- 集成式手柄，搬运方便又安全
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是
- 快速烹饪更好地保持食物营养
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是
- 即时增大功率，快速加热
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是
- LED 指示灯，功率设置更方便
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是
- 卤素技术实现了精确的功率控制
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是
- 12 小时定时设置
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是
- 易于清洁
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是
- 六档功率设定带来令人满意的烹饪效果*
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是
- 自动关闭程序可确保安全地烹饪食物
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是
- 八档功率设定带来令人满意的烹饪效果*
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是
- 没有火焰，烹饪更舒适
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是
- 自动关熄程序可确保安全地烹饪食物
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是
- 隔热表面使您可以安全地烹饪食物
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是
- 大号 LCD 屏幕，具有功率级别和定时器显示
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是
- 单键式最大功率按钮
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是
- 9 个安全保护功能
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是
- 独特的加热模式可提供 7 种健康烹饪方法
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是
- 7 个功率级别可满足各种烹饪需求
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是
- 极其简单的用户界面让烹饪更轻松
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是
- 外形小巧，可以在家中的任何位置进行烹饪
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是
- 设计流畅，便于清洁
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是
- 设计精妙，具有自检错误显示屏
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是
- 使用简单，无需安装
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是
- 大屏幕 4 位数 LED 显示屏
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是
- 经久耐用的水晶炉面可增强性能
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是
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