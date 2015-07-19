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  • 粒粒好米饭 粒粒好米饭 粒粒好米饭

    Viva Collection 电饭煲

    HD4532/00

    粒粒好米饭

    飞利浦先进的“智芯3D”加热系统，能在锅内形成强环绕热流，全方位加热每一粒米；同时搭载飞利浦独创“香糯煮”烹饪技术及聚能黑晶厚锅，全面升华米饭口感，煮出粒粒好米饭

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    Viva Collection 电饭煲

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    粒粒好米饭

    源自先进的“智芯3D”加热系统

    • 4升
    • 980 瓦
    3D 加热令加热更均匀、保温更高效

    3D 加热令加热更均匀、保温更高效

    电饭煲的周围都有加热系统，包括顶部的加热设备、周围的加热设备以及底部的主加热设备。3D 加热令加热更均匀、保温更高效、烘烤效果更佳

    特色轻松洗功能，通过高温蒸汽循环，快速去除锅内残留

    特色轻松洗功能，通过高温蒸汽循环，快速去除锅内残留

    蒸汽循环5~20分钟,轻松洁净且消毒锅内残留污垢

    独创的“香糯煮”TM烹饪技术，精确控制淀粉形态变化及吸水率，令米粒浸润保水，颗颗晶莹

    独创的“香糯煮”TM烹饪技术，精确控制淀粉形态变化及吸水率，令米粒浸润保水，颗颗晶莹

    水份吸收随着温度的升高而上升（25 度-55 度）：稻米吸收水份，直链淀粉分解（55 度-60 度）：水温达到核心淀粉糊化温度（60 度-80 度）：淀粉糊化，产生糯米口味，同时吸收没有粘性的支链淀粉水并扩张（80 度-100 度）：米饭变得饱满有弹性，加速了淀粉膨胀（100 度）：每一粒米的粘度和硬度均达到黄金比例，产生香甜美味的水份（73 度）：晶莹剔透

    可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能

    可储存多达3个常用菜单的“我的挚爱”功能

    能智能收藏多达 3 个您常用的菜单，只需选择“我的挚爱”即可选择烹饪您挚爱的菜单

    6度斜面设计

    6度斜面设计

    6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作饭煲

    特别设计的蒸汽留香结构，留住米饭原香原味

    特别设计的蒸汽留香结构，留住米饭原香原味

    米饭的水份通过出众的蒸气回流设计锁住，保留了米饭原有的香味。

    5层聚能黑晶厚锅，具有出众的导热及储热性，令焖煮后的米饭粒粒喷香

    5层聚能黑晶厚锅，具有出众的导热及储热性，令焖煮后的米饭粒粒喷香

    技术规格

    • 附件

      随附
      • 量杯
      • 饭勺
      • 蒸盘/蒸篮

    • 技术规格

      电线长度
      1  m
      米杯容量
      4  l
      功率
      980  W
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz

    • 设计

      颜色
      花蕊红

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      37.5 x 29 x 26.5  mm

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