我们提供饭勺、轻便量杯和蒸篮等配件，使用这些配件可以让烹饪变得更便捷，让您享受轻松的烹饪体验。
8 层麦饭石纹理内胆，可确保安全性和性能，防刮擦性能提高 6 倍*，热循环更强大，能够穿透每一粒谷物**。
双层陶瓷涂层进一步保护内胆免受刮擦，且成分无毒确保烹饪无忧。
电磁感应使内胆直接生热，既可以煮饭又可以在食用前保温。
Taste Select 技术可以管理和优化烹饪曲线和加热系统，以确保针对选择的每种米饭类型和口感提供精准的温度和烹饪时间。是您制作喜爱的饭类菜品的完美选择。
在烹饪过程中轻松控制温度和时间。智能烹饪曲线能够管理和优化热能，针对您选择的米饭类型和质地提供极佳的香气、风味和口感。
可选择多种类型的大米，包括茉莉花米、籼米、东北大米、整粒米和糙米，我们的技术可以确保您每一次都能获得一致的口味和口感。
iF 奖是世界上最负盛名的设计奖之一，其奖章象征着对消费者和设计界有好处的设计。这种获得认可的设计体现了 Philips 的和谐家居设计语言，以满足用户厨房的性能和耐用性要求。带触摸按钮控件的先进用户界面进一步简化了烹饪过程。
拥有 18 种精密和经过优化的米饭程序，涵盖各种米饭类型和丰富的招牌菜，您可以通过用户友好的无缝 UI 和选择按钮自定义您的饭类菜品。让每一粒谷物都能彰显您的烹饪风格。
Philips 数字电饭煲 5000 系列专为家庭使用而设计。拥有 4 升容量，使您可以轻松准备多达 8 人的饭菜——因此，无论是家人还是朋友来访，请放心，您都可以满足所有人的需求。
从适合做寿司卷的软烂米饭，到适合翻炒的粒粒分明的硬米饭，您可以根据自己想要的口感，从 5 种米饭质地设置中任选一种。自定义设置，始终打造您最喜爱的口感。
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