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  • 精准智控烹饪，实现你对米饭的极致追求 精准智控烹饪，实现你对米饭的极致追求 精准智控烹饪，实现你对米饭的极致追求

    Philips Rice Cooker 5000 Series 口感智选 IH 电饭煲

    HD4539/21

    精准智控烹饪，实现你对米饭的极致追求

    从香糯到劲道，外加脆香煲仔饭，通过飞利浦精心打造的5档调节，定制您喜爱的米饭口感。另外，我们提供4种不同的米种选择，依据米饭质地科学烹饪，激发粒粒原香。

    查看所有优势

    Philips Rice Cooker 5000 Series 口感智选 IH 电饭煲

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    精准智控烹饪，实现你对米饭的极致追求

    通过口感选择技术，满足全家人的偏爱

    • 口感智选技术
    • 麦饭石纹理精铁内胆
    • 麦饭石涂层内胆
    • 定制米饭食谱
    • 4 升，黑色
    便捷配件助力轻松烹饪

    便捷配件助力轻松烹饪

    我们提供饭勺、轻便量杯和蒸篮等配件，使用这些配件可以让烹饪变得更便捷，让您享受轻松的烹饪体验。

    麦饭石纹理防刮擦涂层内胆

    麦饭石纹理防刮擦涂层内胆

    8 层麦饭石纹理内胆，可确保安全性和性能，防刮擦性能提高 6 倍*，热循环更强大，能够穿透每一粒谷物**。

    双层无毒陶瓷涂层

    双层无毒陶瓷涂层

    双层陶瓷涂层进一步保护内胆免受刮擦，且成分无毒确保烹饪无忧。

    3D IH 加热系统，有效优化热能

    3D IH 加热系统，有效优化热能

    电磁感应使内胆直接生热，既可以煮饭又可以在食用前保温。

    通过 Taste Select 技术，定制您的专属口感

    通过 Taste Select 技术，定制您的专属口感

    Taste Select 技术可以管理和优化烹饪曲线和加热系统，以确保针对选择的每种米饭类型和口感提供精准的温度和烹饪时间。是您制作喜爱的饭类菜品的完美选择。

    智能烹饪曲线确保完美的烹饪效果

    智能烹饪曲线确保完美的烹饪效果

    在烹饪过程中轻松控制温度和时间。智能烹饪曲线能够管理和优化热能，针对您选择的米饭类型和质地提供极佳的香气、风味和口感。

    精心定制，6 种最受欢迎的大米类型可选

    精心定制，6 种最受欢迎的大米类型可选

    可选择多种类型的大米，包括茉莉花米、籼米、东北大米、整粒米和糙米，我们的技术可以确保您每一次都能获得一致的口味和口感。

    iF 设计奖获得者

    iF 设计奖获得者

    iF 奖是世界上最负盛名的设计奖之一，其奖章象征着对消费者和设计界有好处的设计。这种获得认可的设计体现了 Philips 的和谐家居设计语言，以满足用户厨房的性能和耐用性要求。带触摸按钮控件的先进用户界面进一步简化了烹饪过程。

    18 种经过优化的程序，无缝 UI

    拥有 18 种精密和经过优化的米饭程序，涵盖各种米饭类型和丰富的招牌菜，您可以通过用户友好的无缝 UI 和选择按钮自定义您的饭类菜品。让每一粒谷物都能彰显您的烹饪风格。

    4 升家庭用容量

    Philips 数字电饭煲 5000 系列专为家庭使用而设计。拥有 4 升容量，使您可以轻松准备多达 8 人的饭菜——因此，无论是家人还是朋友来访，请放心，您都可以满足所有人的需求。

    5 级口味选择，打造您最喜爱的口感

    从适合做寿司卷的软烂米饭，到适合翻炒的粒粒分明的硬米饭，您可以根据自己想要的口感，从 5 种米饭质地设置中任选一种。自定义设置，始终打造您最喜爱的口感。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      • 量杯
      • 刮铲
      • 蒸盘/蒸篮

    • 技术规格

      功率
      1250  W
      电压
      220  V
      容量
      4  l
      频率
      50  Hz
      加热系统
      3D-IH 加热技术
      内胆
      • 聚能精铁内胆
      • 麦饭石纹理防刮擦涂层

    • 普通参数

      产品功能
      • - 18 种预设程序
      • 米饭类型选择
      • - 预设定时器
      • - 快速烹饪
      • - 保温
      • - 准备信号
      • - 带触控按钮的 LED 显示屏
      • - 可拆卸蒸汽阀
      • - 可拆卸内盖

    • 设计和修整

      颜色
      亚光黑
      控制面板颜色
      星空黑
      机身材料
      塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 可回收纸

    Badge-D2C

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    奖项

    • * 对比特氟龙涂层的划痕性能测试，Philips 电饭煲，HD3115

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