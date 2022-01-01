iF 设计奖获得者

iF 奖是世界上最负盛名的设计奖之一，其奖章象征着对消费者和设计界有好处的设计。这种获得认可的设计体现了 Philips 的和谐家居设计语言，以满足用户厨房的性能和耐用性要求。带触摸按钮控件的先进用户界面进一步简化了烹饪过程。