浓郁美味的热饮
必须在理想温度下调制热饮：绿茶需要 80°C 水温；速溶咖啡需要 90°C 水温；红茶、汤需要 100°C 水温。将飞利浦电水壶的控制钮转到适当的图标，享受您喜爱的美味饮品。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
浓郁美味的热饮
必须在理想温度下调制热饮：绿茶需要 80°C 水温；速溶咖啡需要 90°C 水温；红茶、汤需要 100°C 水温。将飞利浦电水壶的控制钮转到适当的图标，享受您喜爱的美味饮品。 查看所有优势
温度控制旋钮，为您提供理想的饮品味道。
让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约电能和水，为建设美好环境尽一份力。
带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。
360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。
多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭
可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。
开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。
线缆可缠绕在底座上，这样电水壶方便收纳在厨房任何位置。
可拆卸防水垢滤网可确保倒入杯子的水洁净。
平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁
设计规格
普通参数
技术规格
尺寸
服务