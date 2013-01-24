主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

电水壶

HD4631/20
查找此产品的支持
  • 浓郁美味的热饮 浓郁美味的热饮 浓郁美味的热饮
    -{discount-value}

    电水壶

    HD4631/20
    查找此产品的支持

    浓郁美味的热饮

    必须在理想温度下调制热饮：绿茶需要 80°C 水温；速溶咖啡需要 90°C 水温；红茶、汤需要 100°C 水温。将飞利浦电水壶的控制钮转到适当的图标，享受您喜爱的美味饮品。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥493.00
    查找相似产品

    电水壶

    浓郁美味的热饮

    必须在理想温度下调制热饮：绿茶需要 80°C 水温；速溶咖啡需要 90°C 水温；红茶、汤需要 100°C 水温。将飞利浦电水壶的控制钮转到适当的图标，享受您喜爱的美味饮品。 查看所有优势

    相似产品

    See all kettle

      浓郁美味的热饮

      多档温度调节，美味佳饮调出来

      • 1.6 升 2400 瓦
      • 温度控制
      • 抛光金属
      • 弹簧盖
      温度控制旋钮，为您提供理想的味道

      温度控制旋钮，为您提供理想的味道

      温度控制旋钮，为您提供理想的饮品味道。

      杯量水位计，仅煮沸您需要的水

      杯量水位计，仅煮沸您需要的水

      让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约电能和水，为建设美好环境尽一份力。

      带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便

      带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便

      带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

      360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

      360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

      360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

      多重安全保护

      多重安全保护

      多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭

      可从两侧轻松读取的水位指示器

      可从两侧轻松读取的水位指示器

      可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。

      电源线绕线装置，理线更方便

      电源线绕线装置，理线更方便

      线缆可缠绕在底座上，这样电水壶方便收纳在厨房任何位置。

      防水垢滤网，有效过滤一杯净水

      防水垢滤网，有效过滤一杯净水

      可拆卸防水垢滤网可确保倒入杯子的水洁净。

      平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

      平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

      平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁

      技术规格

      • 设计规格

        颜色
        抛光金属 - 黑色
        材料
        • 加热元件：不锈钢
        • 外壳：不锈钢和聚丙烯
        • 开关和工具架：聚丙烯

      • 普通参数

        无线设计
        Y
        防滑胶脚
        Y
        符合人体工程学手柄
        Y
        简易注水口
        Y
        广口盖
        Y
        电源线存储装置
        Y
        自动关熄功能
        Y
        防干烧保护
        Y
        360 度底座
        Y
        壶盖和壶口注水
        Y
        平底板加热组件
        Y

      • 技术规格

        容量
        1.6  升
        功率
        2400  瓦
        电线长度
        0.75  米
        电压
        220-240  伏
        频率
        50-60  赫兹

      • 尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        16.3x26.8x25  厘米
        包装尺寸（宽x厚x高）
        28.2x18.6x32.2  厘米

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项