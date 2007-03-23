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  • 快捷煮水 快捷煮水 快捷煮水

    电水壶

    HD4665/20

    快捷煮水

    结实的飞利浦金属电水壶具有平底板加热组件，煮水快捷，清洁方便。

    查看所有优势
    官方建议零售价: ￥405.00

    电水壶

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    快捷煮水

    电水壶功能强大，加热组件易于清洁

    • 1.7 升 2400 瓦
    • 水位计
    • 抛光金属
    • 铰接盖
    带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

    带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

    带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

    可从两侧轻松读取的水位指示器

    可从两侧轻松读取的水位指示器

    可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。

    电源线绕线装置，理线更方便

    电源线绕线装置，理线更方便

    线缆可缠绕在底座上，这样您的电水壶放在厨房就容易得多了。

    360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

    360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

    360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

    简易杯盖和注水口

    简易杯盖和注水口

    电水壶可通过壶口或打开上盖来注水。

    平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

    平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

    平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁

    电水壶打开后，操作指示灯会亮起

    电水壶打开后，操作指示灯会亮起

    开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。

    除垢滤网，有效过滤一杯净水

    除垢滤网，有效过滤一杯净水

    除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。

    多重安全保护

    多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      抛光金属
      加热元件
      不锈钢
      开关材料
      聚丙烯 (PP)

    • 尺寸

      产品尺寸（宽x厚x高）
      16.7x24.2x22.8  cm
      包装尺寸（宽x厚x高）
      20.5x20.5x28  cm

    • 技术规格

      容量
      1.7 升
      功率
      2400  W
      电线长度
      0.75 米
      电压
      220-240 V
      频率
      50/60  Hz

    • 普通参数

      360 度底座
      无线设计
      电线储藏格
      广口盖
      自动关闭
      防滑胶脚
      符合人体工程学手柄
      简易注水口
      防干烧保护
      平底板加热组件
      壶盖和壶口注水

    • 服务

      2 年全球保修

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