电水壶
快捷煮水
结实的飞利浦金属电水壶具有平底板加热组件，煮水快捷，清洁方便。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥405.00
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快捷煮水
电水壶功能强大，加热组件易于清洁
- 1.7 升 2400 瓦
- 水位计
- 抛光金属
- 铰接盖
带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便
带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。
可从两侧轻松读取的水位指示器
可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。
电源线绕线装置，理线更方便
线缆可缠绕在底座上，这样您的电水壶放在厨房就容易得多了。
360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松
360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。
简易杯盖和注水口
电水壶可通过壶口或打开上盖来注水。
平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁
平底板加热组件以不锈钢包覆实现快速沸腾，方便清洁
电水壶打开后，操作指示灯会亮起
开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。
除垢滤网，有效过滤一杯净水
除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。
多重安全保护
多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。
技术规格
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设计规格
- 颜色
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抛光金属
- 加热元件
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不锈钢
- 开关材料
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聚丙烯 (PP)
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尺寸
- 产品尺寸（宽x厚x高）
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16.7x24.2x22.8
cm
- 包装尺寸（宽x厚x高）
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20.5x20.5x28
cm
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技术规格
- 容量
-
1.7 升
- 功率
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2400
W
- 电线长度
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0.75 米
- 电压
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220-240 V
- 频率
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50/60
Hz
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普通参数
- 360 度底座
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是
- 无线设计
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是
- 电线储藏格
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是
- 广口盖
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是
- 自动关闭
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是
- 防滑胶脚
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是
- 符合人体工程学手柄
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是
- 简易注水口
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是
- 防干烧保护
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是
- 平底板加热组件
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是
- 壶盖和壶口注水
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是
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服务
- 2 年全球保修
-
是
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