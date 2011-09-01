Viva Collection 电水壶
根据您的需要煮水
这款设计时尚的飞利浦电水壶 HD4677/20 特有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水。因此，您可以轻松节省多达 66% 能源，从而减少对环境的影响 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
根据您的需要煮水
这款电水壶节能效率高达 66 %
- 1.7 升 2400 瓦
- 1 杯量指示器
- 银黑色
- 铰接盖
杯量水位计，仅煮沸您需要的水
让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约多达 66% 的电能和水，为建设美好环境尽一份力。
带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便
带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。
平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁
飞利浦电水壶的不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便
电源线绕线装置，理线更方便
线缆可缠绕在底座上，这样电水壶方便收纳在厨房任何位置。
电水壶打开后，操作指示灯会亮起
开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。
可从两侧轻松读取的水位指示器
可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。
360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松
360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。
特细过滤网，有效过滤一杯净水
软嘴上的可拆卸特细过滤网阻挡所有尺寸 >200 微米的水垢颗粒，并确保倒入杯中的水洁净。
多重安全保护
多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。
技术规格
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设计规格
- 材料
-
-
加热元件：不锈钢
-
外壳：聚丙烯/ ABS
-
开关和工具架：聚丙烯
- 颜色
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黑色和银色
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尺寸
- 产品尺寸（宽x厚x高）
-
16.2x26.5x22
cm
- 包装尺寸（宽x厚x高）
-
22x18.1x32.2
cm
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技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
-
2400
W
- 电线长度
-
0.75
m
- 容量
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1700
L
- 频率
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50-60
Hz
-
普通参数
- 电线储藏格
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是
- 360 度底座
-
是
- 无线设计
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是
- 广口盖
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是
- 自动关闭
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是
- 防滑胶脚
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是
- 符合人体工程学手柄
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是
- 简易注水口
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是
- 防干烧保护
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是
- 平底板加热元件
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是
- 壶盖和壶口注水
-
是
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服务
- 2 年全球保修
-
是
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