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Viva Collection

电水壶

HD4677/40
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    Viva Collection 电水壶

    HD4677/40
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    根据您的需要煮水

    此款设计时尚的飞利浦电水壶 HD4677/40 特有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水。因此，您可以轻松节省多达 66% 能源，从而减少对环境的影响 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥328.00
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      根据您的需要煮水

      这款电水壶节能效率高达 66 %

      • 1.7 升 2400 瓦
      • 1 杯量指示器
      • 薰衣草色
      • 铰接盖
      杯量水位计，仅煮沸您需要的水

      杯量水位计，仅煮沸您需要的水

      让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约多达 66% 的电能和水，为建设美好环境尽一份力。

      带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

      带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

      带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

      可快速加热、轻松清洁的平底板加热组件

      可快速加热、轻松清洁的平底板加热组件

      飞利浦电水壶的不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便

      水煮沸后，警铃会响起

      水煮沸后，警铃会响起

      当水到达沸点时会响起铃声。

      电源线绕线装置，理线更方便

      电源线绕线装置，理线更方便

      线缆可缠绕在底座上，这样您的电水壶放在厨房就容易得多了。

      360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

      360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

      360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      电水壶打开后，操作指示灯会亮起

      开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。

      可从两侧轻松读取的水位指示器

      可从两侧轻松读取的水位指示器

      可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。

      特细过滤网，有效过滤一杯净水

      特细过滤网，有效过滤一杯净水

      软嘴上的可拆卸特细过滤网阻挡所有尺寸大于 200 微米的水垢颗粒，并确保倒入杯中的水洁净。

      多重安全保护

      多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。

      技术规格

      • 设计规格

        材料
        • 加热元件：不锈钢
        • 外壳：聚丙烯/ ABS
        • 开关和工具架：聚丙烯
        颜色
        白色和浅紫色

      • 普通参数

        无线设计
        Y
        防滑胶脚
        Y
        符合人体工程学手柄
        Y
        简易注水口
        Y
        广口盖
        Y
        电源线存储装置
        Y
        自动关熄功能
        Y
        防干烧保护
        Y
        360 度底座
        Y
        壶盖和壶口注水
        Y
        平底板加热组件
        Y

      • 技术规格

        容量
        1.7  升
        功率
        2400  瓦
        电线长度
        0.75  米
        电压
        220-240  伏
        频率
        50-60  赫兹

      • 尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        16.2x26.5x22  厘米
        包装尺寸（宽x厚x高）
        22x18.1x32.2  厘米

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

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