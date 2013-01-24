根据您的需要煮水
此款设计时尚的飞利浦电水壶 HD4677/40 特有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水。因此，您可以轻松节省多达 66% 能源，从而减少对环境的影响 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
根据您的需要煮水
此款设计时尚的飞利浦电水壶 HD4677/40 特有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水。因此，您可以轻松节省多达 66% 能源，从而减少对环境的影响 查看所有优势
让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约多达 66% 的电能和水，为建设美好环境尽一份力。
带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。
飞利浦电水壶的不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便
当水到达沸点时会响起铃声。
线缆可缠绕在底座上，这样您的电水壶放在厨房就容易得多了。
360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。
开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。
可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。
软嘴上的可拆卸特细过滤网阻挡所有尺寸大于 200 微米的水垢颗粒，并确保倒入杯中的水洁净。
多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。
设计规格
普通参数
技术规格
尺寸
服务