主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

电饭煲

HD4763
  • 满载生活真味 满载生活真味 满载生活真味
    -{discount-value}

    电饭煲

    HD4763

    满载生活真味

    充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的新款压力式电饭煲 HD4763/00 通过增高烹饪温度来缩短烹饪时间，让每碗米饭保留充分的营养和口味。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,349.00
    查找相似产品

    电饭煲

    满载生活真味

    充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的新款压力式电饭煲 HD4763/00 通过增高烹饪温度来缩短烹饪时间，让每碗米饭保留充分的营养和口味。 查看所有优势

    满载生活真味

    充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的新款压力式电饭煲 HD4763/00 通过增高烹饪温度来缩短烹饪时间，让每碗米饭保留充分的营养和口味。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,349.00
    查找相似产品

    电饭煲

    满载生活真味

    充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的新款压力式电饭煲 HD4763/00 通过增高烹饪温度来缩短烹饪时间，让每碗米饭保留充分的营养和口味。 查看所有优势

    相似产品

    See all multicooker-and-rice-cooker

      满载生活真味

      高压烹饪可确保最佳口味

      • 高压加热
      • 8 菜单
      • 10 杯量
      高压可产生更高的温度，烹饪食物更迅速

      高压可产生更高的温度，烹饪食物更迅速

      蒸汽压力最高可达 1.80 千克/平方厘米，压力式烹饪可增高沸点温度（高达 116°C），这样可以更好地锁住食物的味道。它能够确保将所有类型的米饭和食物彻底煮熟，即便是坚硬的大豆和大块的肉也不例外。由于缩短了烹饪时间，食物中将保留更丰富的营养

      2.8 毫米超厚内锅，加热更均匀

      2.8 毫米超厚内锅，加热更均匀

      涂层下超厚铸铁的铁铝合金特性可确保产生高水平的加热功率，并在内锅周围均匀加热

      7 种米饭烹饪菜单

      7 种米饭烹饪菜单

      米饭风味包括普通米、快熟普通米、杂谷、米豆混合、糙米、寿司米和糯米。

      背光 LCD 显示屏可清晰地显示烹饪状态

      背光 LCD 显示屏可清晰地显示烹饪状态

      背光 LCD 会显示文字和动画，从而可清晰地显示程序选择和烹饪状态。它还会显示烹饪时间、时钟和计时器设置

      11 种安全功能确保操作极为安全

      11 种安全功能确保操作极为安全

      11 层安全机制带来多重保护，确保安全烹饪。安全机制包括调压系统、自动降压系统 I、自动降压系统 II、过压释放系统、开盖保护、锅盖传感器和指示器、超温控制电路、超温防护保险丝、电涌控制电路、故障预防系统以及温度传感器

      自动清洁功能可轻松地清洁压力阀

      自动清洁功能可轻松地清洁压力阀

      定期使用“自动清洁”功能可保证蒸汽出孔和压力阀中没有食物残留物。只需按一下自动清洁按钮，产品即会自动、安全地清洁各个组件

      带隔热手柄的内锅

      带隔热手柄的内锅

      借助手柄，您可在烹饪之后轻松地移动内锅

      5 种食物菜单，为您提供健康饮食的更多选择

      它提供多种烹饪选择，包括煮粥、煲汤、蒸煮、焖/炖和烘焙蛋糕

      对应不同米饭粘度和松软度的口感选择

      口感控制功能使用户可以根据自己的偏好来选择不同的米饭粘度和松软度。用户可选择略硬、适中或松软的米饭。此功能只能用于烹饪米饭

      重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭

      使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。

      高品质 Tiffanion 内锅涂层可提供超强的耐用性

      这是一种黑色的双料涂层，可实现更强的耐用性、更优的抗磨蚀能力和更佳的抗擦洗性能。不粘特性还使其更容易清洁，可方便地放入洗碗机清洗

      技术规格

      • 普通参数

        高压烹饪
        7 种米饭菜单
        5 种烹饪菜单
        3 种米饭口感选择
        再加热功能，美味米饭即时享用
        烹饪少量米饭
        12 小时保温
        快速烹饪普通米
        带有背光的大号 LED 显示屏
        定时预约
        2.8 毫米超厚内锅
        Tiffanion 不黏内锅
        带手柄的内锅
        先进的锅盖和锁杠设计
        自动清洁压力阀
        11 道安全机制
        摆动式提手，取放便利，优雅美观
        绕线卷轴令电线存储更方便
        电源故障期间的程序记忆功能
        水位计

      • 附件

        饭勺
        量杯
        可分离式蒸架

      • 技术规格

        容量
        1.8 / 10  升/杯量
        内锅容量
        5 升
        电线长度
        1.8  米
        电压
        220 伏（中国）；220-240（马来西亚）：220-230  伏
        频率
        50 赫兹（中国）；50/60  赫兹
        额定功率
        1240 瓦（中国）；1300  瓦

      • 设计规格

        机身材料
        塑料 - PP
        颜色
        白色煲身，棕色面板
        尺寸（长 x 宽 x 高）
        436（长）x314（宽）x299（高）  毫米
        产品净重
        6.7 / 10 杯  千克
        重量（含包装）
        8.8 / 10 杯  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 可分离式蒸架
      • 饭勺
      • 量杯

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品