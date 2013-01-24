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电饭煲

HD4768
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    电饭煲

    HD4768

    突破常规

    飞利浦巧膳电饭煲 HD4768/00 具有其它电饭煲无法比拟的烹饪菜单数，Smartouch 面板可就烹饪过程和一组专用附件提供指导，您每天都可以通过层出不穷的营养美餐带给家人惊喜。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,190.00
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    飞利浦巧膳电饭煲 HD4768/00 具有其它电饭煲无法比拟的烹饪菜单数，Smartouch 面板可就烹饪过程和一组专用附件提供指导，您每天都可以通过层出不穷的营养美餐带给家人惊喜。 查看所有优势

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      突破常规

      可烹饪 20 种美食的电饭煲

      • 巧膳
      • 10 杯量
      超厚内锅，加热更均匀

      超厚内锅，加热更均匀

      涂层下超厚铸铁的铁铝合金特性可确保产生高水平的加热功率，并在内锅周围均匀加热

      6 种米饭烹饪菜单

      6 种米饭烹饪菜单

      米饭菜单包括白饭、快煮、少量米、糯米、杂锦米和泡饭。

      14 种美食菜单带来丰富佳肴

      14 种美食菜单带来丰富佳肴

      它具有 21 种烹饪菜单，包括煮粥 - 粥、稀饭、八宝粥；意大利面；煲汤 - 菜汤、老火汤、酸奶；甜品 - 绿豆汤、胡萝卜糕、燕麦蛋糕；焖/炖；蒸制；布丁 - 萝卜糕、芋头糕。

      营养保温功能，让食物在 12 小时内持久保鲜

      营养保温功能，让食物在 12 小时内持久保鲜

      使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式

      逐步图像和声音指导

      逐步图像和声音指导

      设置和烹饪过程中，每个烹饪程序都伴随有逐步图像和声音指导。用户只需遵照屏幕上显示的说明即可。电饭煲为文本指导提供了三个语言设置选项。

      专用附件

      专用附件

      它配备有专门的附件用于独特的烹饪菜单，例如酸奶。采用可分离式设计的蒸架可分离出来用作塑料支架，以满足不同的烹饪需要。所有附件均可堆叠，存放非常方便。

      带隔热手柄的内锅，握持方便

      带隔热手柄的内锅，握持方便

      烹饪不同的美食时，可轻松去除内锅。

      人工智能控制带来新鲜、营养的美餐

      智能化加热机制和温度控制使得各种烹饪程序都能实现最佳烹饪效果

      背光 LCD，具有文字和动画显示

      带背光的 LCD 能够清晰指示烹饪状态。它显示文本和动画，引导用户完成所有烹饪步骤。

      可拆卸和可水洗的内盖

      应经常清洗内盖，以免产生异味。只需从产品上取下内盖，将其彻底洗净

      技术规格

      • 普通参数

        人工智能控制
        6 种米饭菜单
        14 种烹饪菜单
        再加热功能，美味米饭即时享用
        烹饪少量米饭
        12 小时保温
        快速烹饪普通米
        逐步指导
        背光 LCD 显示屏
        定时预约
        持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
        超长寿命不黏涂层
        带手柄的内锅
        先进的锅盖设计
        专用烹饪附件
        可分离式内盖
        防溅出气孔
        摆动式提手，取放便利，优雅美观
        可拆卸电源线，存放方便
        电源故障期间的程序记忆功能
        水位计

      • 设计规格

        颜色
        白色煲身，橙色面板
        厚度
        390  毫米
        高度
        250  毫米
        机身材料
        PP
        重量（含包装）
        7.4  千克
        产品净重
        5.2  千克
        宽度
        287  毫米

      • 附件

        量杯
        饭勺
        汤勺
        酸奶杯

      • 技术规格

        容量
        1.8/10  升/杯量
        电线长度
        1.0  米
        频率
        50  赫兹
        内锅容量
        5
        电压
        220-240（亚洲）/ 220（中国）  伏
        瓦特
        900（亚洲）/825（中国）  瓦

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 可分离式蒸架
      • 酸奶罐

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